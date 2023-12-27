Отец-одиночка: как изменилась жизнь певца Жеки после трагической смерти супруги

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Полгода назад Евгений Григорьев потерял жену. Как артисту удается совмещать работу и воспитание 11-летней дочери, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Жека откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после страшной гибели супруги. Из-за чего Елизавета Крапивина свела счеты с жизнью? Как артисту удается совмещать работу и воспитание 11-летней дочери Марии? И какие отношения связывают музыканта с певицей Катей Лазаревой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы совпали, как пазлы. Есть конструктор Lego, да, одна деталька подходит к другой, а третья нет. Мы как вот так соединились и стали одним целым», — сравнил музыкант.

Полгода назад певец Евгений Григорьев, известный как Жека, похоронил жену, с которой прожил почти 13 лет. По информации СМИ, Елизавета Крапивина покончила с собой. Для артиста это стало страшной трагедией.

«Говорят, что всегда нужна муза. Мне, кроме нее, никого не надо было… Поскольку мы с ней были венчаны, когда-нибудь, надеюсь, что мы там встретимся», — признался Жека.

Последние семь лет Елизавета тяжело болела. Ей диагностировали психическое расстройство. Музыкант заботился о ней, возил к разным специалистам. Но женщине не становилось лучше. Регулярно возникали мысли о самоубийстве, мучила депрессия. По словам Жеки, вылечить заболевание было нельзя.

Певец вспоминает: накануне трагедии он уехал на гастроли. Крапивина осталась дома, собиралась пойти на маникюр. Что стало спусковым крючком, Жека не знает до сих пор.

«Люди, наверное, уходят именно в тот момент, когда ощущают себя в данную секунду просто одинокими. Так случилось и в случае с Лизой», — предположил он.

11-летняя дочь Маша стойко переживает боль утраты. После смерти матери девочка стала помогать отцу по хозяйству.

«И готовит, и заботится о папе, и моет посуду… Папе пожарить яичницу. Мы вместе маринуем мяско и, допустим, запекаем в духовке», — поделился артист.

Жека признается: быть отцом-одиночкой непросто. Он не может заменить ребенку мать. Но старается давать Маше вдвое больше заботы.

«Мою дочь ругать нельзя, потому что это будут слезки в глазах. И я потом буду ругать себя, что так поступил», — подчеркнул певец.

Сам музыкант с головой ушел в работу. Жека начал больше гастролировать. За дочерью присматривают бабушки и няня. А чтобы Маша не скучала, завел ей кота по кличке Оскар.

«Не могу отказать ей в таких маленьких слабостях. Она его называет: „Ты моя рыбка“, „Ты мой зайчик“. Мне кажется, у девчонки в 11 лет должен быть какой-то такой мужчина, которого она любит и может называть „Рыбкой“», — отметил артист.

Евгений Григорьев постарался оградить единственную дочь от всех переживаний, в том числе от злопыхателей в сети. Сразу после гибели Елизаветы подписчики обвинили в случившемся его. Писали, якобы певец постоянно изменял супруге, а она не смогла смириться с этим. И даже заподозрили его в романе с бэк-вокалисткой и коллегой Катей Лазаревой.

«Это уже потом возникло, да. Меня записали в бараны, каким я сам не являюсь. Это немножко было обидно, потому что это касалось не только меня, а еще и другого человека», — сказал Жека.

Артист рассказал: с Катей Лазаревой их не связывает ничего, кроме дружбы и работы. У нее есть молодой человек.

«У нее тоже был большой удар. И она плакала, переживала. Когда за нами ничего нет, мы этого не совершали, то, наверное, сложно оправдываться, что ты не баран», — объяснил певец.

Жека говорит, что не готов к новым отношениям. Ему надо вырастить дочь. Артист также много времени проводит с сыновьями от первого брака — 31-летним Глебом и 15-летним Всеволодом, которые с удовольствием видятся с сестрой. Певец уверяет: это заслуга покойной супруги. Когда-то Крапивина приложила немало усилий, чтобы дети общались.