Прогулки в инвалидном кресле: что случилось с 75-летним Михаилом Шуфутинским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Михаил Шуфутинский начал использовать инвалидное кресло для передвижения. Какие проблемы со здоровьем беспокоят музыканта, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Михаила Шуфутинского бьют тревогу. Шансонье заметили на прогулке в инвалидном кресле. Что случилось со здоровьем 75-летнего заслуженного артиста России? Правда ли он получил серьезную травму позвоночника и теперь не может самостоятельно ходить? И собирается ли маэстро отменять гастрольный тур? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это полностью идея Филиппа, полностью. Он мне предложил, и он меня заразил. И он еще сказал, что я тебе так доверяю, что больше никого не представляю в этой песне. И я подумал: а почему бы и нет?» — поделился музыкант.

На днях Михаил Шуфутинский посетил новогодний концерт, на котором спел дуэтом с Филиппом Киркоровым. Недавно две легенды шоу-бизнеса записали совместную песню. Поклонники заметили: после выступления 75-летний шансонье с трудом передвигался, а для интервью с журналистами впервые попросил себе стул. Ему было тяжело стоять.

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«Себе в подарок я хотел бы попросить, чтобы таких, как сейчас, мгновений вместе с вами у меня было как можно больше», — заявил Михаил Шуфутинский.

Певец признался: у него серьезные проблемы со спиной. Год назад он поскользнулся на льду, когда играл в хоккей. В результате падения артист повредил себе копчик и потянул мышцы. Шуфутинский прошел курс длительной реабилитации, но до конца так и не восстановился. Дома он передвигается на инвалидной коляске.

«Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней. Ничего в этом нет такого страшного», — успокоил окружающих шансонье.

Это не первая травма артиста. Зимой 2009-го Шуфутинский на гастролях в Сибири получил перелом обеих ног. Неудачно споткнулся на лестнице. А пару лет назад он перенес трехчасовую операцию на шейном отделе позвоночника. К врачам Михаил Захарович обратился с жалобой на онемение рук во время наклона головы.

«Через пять дней я уже ходил, гулял. Все в порядке было. У меня просто несколько позвонков отсутствует и все. Там выросли мышцы», — рассказал певец.

Звезда не скрывает: с возрастом ему все труднее восстанавливать здоровье. Сейчас Шуфутинский избегает переутомления и по возможности щадит больную спину.

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«Это не позор. Я могу встать, танцевать как угодно и все. Я просто сейчас сижу, потому что какой мне смысл…» — объяснил шансонье.

«Для артиста сцена — это и есть лечебница, наркотик в хорошем смысле. Поэтому, если ему нужна эта подзарядка, он знает лучше, что ему нужно», — высказалась солистка арт-группы SOPRANO Турецкого Ивета Рогова.

«Если человек останавливается, он начинает заболевать», — добавила солистка арт-группы SOPRANO Турецкого Тамара Мадебадзе.

«Самое главное — устраивать себе хотя бы немножко выходных, потому что если на износ, реально организм в какой-то момент скажет: „Пока“. Потом уже ты потеряешь еще кучу времени и здоровья, и денег», — отметил певец Хабиб.

Шуфутинский рассказал: он следит за здоровьем. Год назад отказался от спиртного и вредной еды. Похудел почти на 40 килограммов. Посещает домашний спортзал и бассейн.

«Все пока, тьфу-тьфу, нормально. Ковидом я переболел в прошлом году. В этом году у меня была простуда, но сделали все тесты, ничего не показало», — уточнил артист.

Несмотря на проблемы со спиной, Шуфутинский не стал отменять большой гастрольный тур. Певец считает, что не может подвести поклонников. Ведь хиты про «Третье сентября» и «Пальму де Майорку» он может исполнять и сидя. А вот работать в Новый год маэстро отказался. Он планирует встретить праздник с любимой супругой Светланой, после чего улетит отдыхать на Мальдивы.