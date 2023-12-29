Мама хуже Ипполита: кто виноват в несчастьях главных героев фильма «Ирония судьбы»

Фото, видео: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссер Эльдар Рязанов, 1975г.; 5-tv.ru

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Главный новогодний фильм долгие годы считался прекрасной историей о любви. Однако в поведении героев сложно уловить намек на чувства.

Неизменным символом Нового года является картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» Многие считают работу советского режиссера Эльдара Рязанова новогодней сказкой, когда герой по воле случая находит любовь в другом городе. Однако если посмотреть фильм внимательно, то можно увидеть, что в психологии персонажей не все так просто, и они сами не знают, что им нужно, чтобы найти вторую половинку.

Почему все персонажи «Иронии судьбы» не могут построить долгие крепкие отношения и как бы сложилась их дальнейшая судьба, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Людмила Вильданова.

Почему Женя Лукашин в 36 лет еще не женился

Несмотря на то, что в фильме «Ирония судьбы» всем персонажам далеко за 30, их объединяет не только возраст и отсутствие личного счастья, но и поведение. По словам психолога, и мужчины, и женщины ведут себя как дети. Возможно, на них так повлиял Новый год, когда хочется верить в чудеса и судьбоносные встречи, но с точки зрения психологии здесь кроются довольно глубокие проблемы в жизни.

Если говорить о ключевом персонаже в этой истории — Жене Лукашине, то ему 36 лет, он живет с мамой и не видит в этом ничего плохого, так как постоянное присутствие родительницы уберегает его от необходимости самостоятельно принимать важные решения. Отсутствие желания рассчитывать во всем на себя мужчина списывает на профессию, ведь хирург не может ошибиться. Персонаж даже говорит, что не имеет права иметь мнение — «а вдруг оно ошибочно».

Однако на самом деле Женя просто бежит от ответственности, потому и отвергает возможность жить с кем-то, кроме мамы, под одной крышей. И даже представить не может, что ему придется делить комнату с какой-то женщиной и видеть избранницу каждый день.

Поэтому центральный персонаж «Иронии судьбы» не женат и не имеет детей, хотя, судя по его поведению, его такое положение дел вполне устраивает. Но окружающие не устают повторять, что давно пора изменить свой статус. Женя встречается с Галей два года, но их отношения все больше зависят от наставлений мамы и поведения его второй половинки, которая подталкивает его к мысли узаконить отношения.

«Помните, когда фильм начинается, они наряжают елку, и девушка заводит разговор, что пора уже отношения привести к какому-то финалу? И при этом Лукашин <…> начинает делать вид, как будто ничего не понимает, ничего не слышит и для него это не очень-то интересно», — отметила эксперт.

При этом Галя пробует «поймать» Лукашина на свой крючок различными манипуляциями, то спрашивает, когда люди поют, чтобы Женя признался в любви, то намекает, что пойдет праздновать Новый год с другим человеком, пытаясь вызвать ревность, но тот не ведется на провокации.

Почему Женю Лукашина не устраивает Галя

Несмотря на то, что Галя уже два года терпит выходки избранника, который не торопится сделать ей предложение, она имеет сильный характер. С точки зрения Жени, именно волевым поведением она, скорее всего, и привлекла Лукашина. С ней можно забыть об ответственности и при этом иметь видимость отношений, чтобы не быть хуже друзей и окружающих.

«[Галя] — это такая фигура, очень похожая на его маму, которая решает, что ему делать, как встречать Новый год, с какими друзьями общаться. То есть тоже авторитарный лидер», — отметила эксперт.

Но «две мамы» самого главного героя фильма «Ирония судьбы» не очень-то устраивают. По отдельности ему нравится общаться и с Галей, и с мамой, а вот представить их вместе не получается. Да и женщины не хотят уступать место в сердце мужчины. Девушка не хочет встречать Новый год с потенциальной свекровью, даже придумывает план, куда ее выпроводить на время праздника, чтобы провести вечер с женихом.

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Две мамы Жене не нужны, но и делать ничего для изменения ситуации он не хочет. Решая доверить все воле случая, он не находит ничего лучше, как напиться.

«То есть если предположим, что он все-таки женится на Гале, то две таких авторитарных дамы будут вокруг него. И, скорее всего, он еще больше уйдет тогда в запой и станет алкоголиком как минимум», — отметила эксперт.

Изначально Женя пытается вдумчиво убедить возлюбленную, чтобы она сама от него ушла, как и его прошлая пассия. Он даже рассказывает, как улетел от бывшей невесты в Ленинград после помолвки. Но слова не работают. Тогда Женя бессознательно повторяет тот трюк, что проделал после предыдущего предложения руки и сердца, так как подозревает, что после праздничной ночи Галя точно женит его на себе.

Почему Галя выбрала Женю и ждет его предложения

Галя в «Иронии судьбы» — авторитарный лидер. Она привыкла всего добиваться, но, будучи женщиной, имеет возможность пользоваться не полным арсеналом средств. Во всяком случае сделать предложение Жене сама не может, поэтому пытается его подтолкнуть к принятию решения, сделать так, чтобы инициатива принадлежала возлюбленному. Не мытьем, так катаньем — вот девиз девушки.

Навязчивое и манипулятивное поведение не красит героиню в глазах публики, поэтому зрители так и хотят, чтобы Лукашин бросил эту злую особу и обрел счастье с доброй и наивной Надей.

В возлюбленной главного героя вместе со строгими чертами присутствуют и качества жертвенности. Ведь она ждет два года, когда ее избранник сделает первый шаг. Это очень похоже на сказки о Морозко или о Золушке, в которых за послушание и терпение девушка награждается дарами и, конечно, же личным счастьем. Так, по мнению психолога, рассуждает и героиня «Иронии судьбы».

«Вот такая линия с Галей: „Если я буду что-то долго ждать, не сильно навязываться, то рано или поздно Женя на мне женится. Я получу вот этот заветный приз“», — прокомментировала эксперт.

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Почему Женя поддается уговорам друзей и пьет в бане

Женя в «Иронии судьбы» по своей натуре очень зависимый человек. Он находится не только под влиянием властной родительницы, терпеливой и настойчивой Гали, но и легко поддается уговорам друзей. Сам даже не может решить, идти ему в баню или нет. Только мамино снисходительное согласие заставляет его поддержать традицию.

В кругу друзей Лукашин как должное воспринимает колкие и язвительные комментарии в свой адрес и подчиняется мнению большинства, которое решило пить водку.

«Он зависим от мнения окружающих: не хочет идти в баню, не хочет пить, но так как друзья начинает надоедать — он это делает», — отметила эксперт.

Как сказали бы в те годы, Женя — идеальный друг, так как скидывается, как все, а напивается быстрее других. Алкоголь приносит главному герою не только одобрение друзей, но и возможность забыться и избавиться от накопившихся обязательств.

Ведь еще в бане центральный персонаж «Иронии судьбы» на вопрос друга о том, где познакомился со своей будущей женой, твердо заявляет, что холост и у него никого нет. А в конце импровизированного застолья и сам поднимает парочку тостов, чтобы окончательно избавиться от ответственности и свалить все на волю случая, ведь если бы персонаж в тот вечер вернулся домой к Гале в нетрезвом виде, то испортил ей праздник. А следовательно, повысилась вероятность расставания.

Что не так с Надей в фильме «Ирония судьбы»

Если смотреть «Иронию судьбы» со стороны другой главной героини — Нади, то история действительно выглядит, как сказка про прекрасную принцессу, которая томится в одиночестве в Ленинграде в плену у «злого дракона» Ипполита, а прекрасный принц Женя вызволяет ее. При этом сама девушка тоже готова идти на все ради возлюбленного и следует за ним в Москву. Однако красиво этот сюжет выглядит только на первый взгляд.

На самом деле героиня «Иронии судьбы» своими руками создала такой мир вокруг себя. Надя в одном из диалогов с Женей Лукашиным признается, что любит себя жалеть, то есть, если рассуждать с психологической точки зрения, ей нравится позиция жертвы. В этом диалоге прослеживается и другая интересная, по мнению специалиста, деталь в биографии.

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Надя рассказывает, что достаточно долго встречалась с женатым мужчиной. Позиция любовницы позволяла ей создавать видимость отношений для окружающих, но не рассчитывать на крепкий союз и еще больше проявлять жалость к себе. Причины для этого у героини «Иронии судьбы», как и у Жени, две. Первая — патологическая боязнь ответственности, а вторая — за Надей тоже стоит фигура мамы, с которой та живет.

«Жертвенность очень прослеживается в том, что, как она говорит: „Я прихожу домой, сажусь и начинаю себя жалеть“. <…> Это позволяет контролировать дистанцию, не сближаться с мужчинами, оставаться с мамой», — отметила эксперт.

С Ипполитом Надю действительно мало что связывает, но для нее он является хорошим кандидатом в мужья, так как имеет ряд очень важных для того времени качеств.

«У них взаимовыгодный союз. <…> Чувств там нет, но есть какие-то другие вещи. Например, Надя говорит, что Ипполит занимает очень завидный пост. А Ипполит тоже понимает, что Надя его не очень любит, но тем не менее он готов закрывать глаза, потому что она ему тоже подходит», — пояснила эксперт.

То есть это отношения, построенные на материальных ценностях. Однако они оба довольствуются результатом этой игры в идеальный союз, дарят стандартные подарки (французские духи и электробритву) и ведут обыденные разговоры. Можно отметить, что девушка только на уровне сознания хочет любви и понимания, но на самом деле ей комфортно одной вместе с мамой, только она не может себе в этом признаться.

При этом статусный избранник позволяет выделиться среди толпы и заставить подруг, а по совместительству, и коллег по работе, завидовать.

«Когда подруги приходят, она фотографию Ипполита то поднимает, то опускает, чтобы они подумали, что она все-таки Новый год встречает не с каким-то проходимцем, который как-то случайно оказался в ее квартире, а представляет Женю как Ипполита», — прокомментировала эксперт, делая психологический анализ героев «Иронии судьбы»

По мнению эксперта, такая модель поведения может быть присуща Наде не только из-за влияния общества в то время, но и из-за ее профессии, ведь героиня работает учительницей русского языка и литературы, а ее приятельницы-коллеги могут все рассказать в школе.

Ипполит — связующее звено между Надей и Женей

Если говорить о главном «разрушителе» счастья Нади и Жени — Ипполите, то несмотря на свой статус он ведет себя тоже как великовозрастный ребенок и вместо того, чтобы вывести из дома непрошенного гостя, начинает что-то доказывать Наде и обвиняет ее, что та сама виновата в произошедшем недоразумении.

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Однако эти скандалы только подталкивают новых знакомых в объятия друг друга. Объединившись против «общего врага», Лукашин и его избранница сплачиваются, чтобы выпроводить его из квартиры.

«Пока Ипполит есть в этом треугольнике, их отношения как-то развиваются. <…> Он их как раз удерживает вместе», — отметила эксперт.

После некоторых неудачных попыток восстановить отношения с возлюбленной Ипполит решается на совершенно детский поступок — залезает в ванну и поливает себя водой из душа, а потом выходит на мороз, демонстративно объявляя, что может замерзнуть.

Однако без зрителей в виде Ипполита и надиных подруг отношения героев заходят в тупик: темы для разговоров заканчиваются, а эмоции угасают.

Почему в продолжении фильма герои возвращаются в старые отношения

Зрители не могут смириться с тем, что во второй части «Иронии судьбы», снятой в 2007-м, герои вернулись к предыдущим партнерам: Женя все-таки создал семью с Галей, хоть и развелся через несколько лет брака, а Надя стала женой Ипполита. Однако с точки зрения психологии все объяснимо.

Во-первых, Лукашин не дорожит отношениями с невестой и быстро переключается на новую знакомую. Не удивительно, что его поступки способны иметь и обратное направление.

«Казалось бы, он готов был с ней [Галей] Новый год встречать и объяснялся ей в любви. И тут появляется Надя, и он как будто забывает все. Это такая же история про какие-то детские отношения: я с тобой дружу, но что-то пошло не так, и я уже с тобой не дружу», — прокомментировала эксперт.

Во-вторых, из отношений Нади и Жени ушло главное звено — Ипполит, который и придавал новизны и красок этому союзу. Конечно, Женя пробудил в девушке чувства, которых доселе она не испытывала, но их оказалось мало, чтобы построить семью. Да и, наверное, самой Наде оказалось сложно расстаться с мамой и привычным укладом жизни, который она вела в Ленинграде.

А в-третьих, к разлуке сына с новой невестой явно приложила руку потенциальная свекровь. Ее неприязнь к девушке можно увидеть в финале старого фильма.

«Надя заходит в квартиру к Жене и говорит его маме: „Вы считаете меня легкомысленной?“. И помните вот этот взгляд женщины и ее ответ: „Поживем — увидим“. То есть родительница как будто бы говорит: „Слушай, я здесь главная. Я не потерплю вторую женщину рядом с собой и не отдам тебе сына“», — прокомментировала психолог.

Вероятно, все это заставило Женю вернуться к Гале, которую мама хоть как-то успела изучить.

«Есть продолжение этого фильма, где как раз Женя и Надя не вместе. То есть, скорее всего, вот эта позиция мамы, она не дала герою <…> принять решение, выбрать спутницу жизни», — рассказала эксперт.

Однако, строгий характер избранницы, возможно, не выдержал постоянного присутствия свекрови, поэтому и случился развод между Женей и Галей. А может быть, девушка и сама поняла, что не хочет терпеть рядом с собой мягкого и податливого мужа, за которого вечно нужно принимать решения и «пилить», чтобы он что-то сделал.

А вот у Нади и Ипполита в продолжении «Иронии судьбы» отношения сохранились. Но зарево чувств и нежной любви между ними так и не вспыхнуло. Они продолжают видеть друг друга только через призму функций, поэтому оба страдают в браке.