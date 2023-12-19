Опасное сочетание: чем точно нельзя закусывать спиртное на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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Алкоголь на праздничном банкете в сочетании с некоторыми продуктами может привести к тяжелым заболеваниям.

Главный праздник страны всегда отмечают с размахом — столы просто ломятся от кулинарных шедевров хозяек, а также от запасов спиртного. Под бой курантов даже многие отъявленные трезвенники позволяют себе хотя бы глоток шампанского. Подталкивает к этому еще и традиция бросать зажженную записку с желанием в напиток, чтобы загаданное обязательно сбылось под бой курантов. Однако некоторые гастрономические сочетания негативно отражаются на здоровье.

Какие блюда особенно опасны в праздник и к каким последствиям могут привести, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Какие закуски наиболее опасны на Новый год

Важно помнить, что не все блюда образуют хорошее сочетание с алкоголем. Существует как минимум четыре категории продуктов, которые лучше употреблять отдельно от спиртного.

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1. Сладкое

Многие привыкли закусывать спиртные напитки шоколадками или конфетами, к тому же праздник, на который часто дарят лакомства, к этому располагает. Однако делать это категорически не стоит, потому что алкоголь сам по себе имеет в своем составе сахар. Вперемежку со сладостями уровень глюкозы в крови увеличивается в несколько раз.

«Самые опасные блюда на новогоднем столе — это сладкое: конфеты, торты, то, что может вызвать резкий скачок сахара в крови. Это очень вредно для людей с инсулинорезистентностью (состоянием, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и препятствуют усвоению глюкозы, — прим. ред.), сахарным диабетом или предрасположенностью к нему», — прокомментировала нутрициолог.

Особенно не стоит на Новый год употреблять спиртное в данном сочетании, надеясь на то, что торты с жирным кремом позволят снизить опьянение. Этот дедовский способ не имеет никакого отношения к реальности, а только усугубляет ситуацию в организме.

2. Соленья

Считается, что нет лучшей закуски, чем соленые огурцы или грибы. Но налегать на данные блюда на Новый год не стоит. Большое количество приправы в маринадах дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к повышению отечности после праздников, а также влияет на течение заболеваний.

«Соленья могут спровоцировать повышение давления, задержку жидкости в организме и очень опасны для людей с предрасположенностью к гипертонии», — прокомментировала эксперт.

Исключение можно сделать для соленой рыбы, так как она довольно жирная, что позволяет справиться с воздействием алкоголя, но все-таки не следует употреблять ее в большом количестве.

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3. Жареное

Картошку, мясо и другие продукты, приготовленные данным способом, лучше вообще убрать с новогоднего стола, ведь существует множество других всеми любимых и не менее праздничных блюд.

Жареные продукты способствуют набору лишнего веса, усиливают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также массу других заболеваний, в том числе и риск развития онкологии. Дело в том, что в процессе такой тепловой обработки пищи с большим количеством масла образуются канцерогены — вещества, провоцирующие возникновение злокачественных опухолей. А алкоголь на Новый год может только усугубить процессы.

4. Фастфуд

Бургеры, наггетсы, картофель-фри, куриные стрипсы и другая подобная еда все больше набирает популярность у современной молодежи, которая не любит заморачиваться и готовить множество блюд на праздник. Доставка, конечно же, помогает сэкономить время, а вот здоровья от подобного рациона точно не прибавится.

«Следует исключить вовсе фастфуд, потому что это и есть самая опасная пища, которая содержит в себе которая вредные химические вещества», — предупредила нутрициолог.

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Спиртные напитки способны только усугубить негативное влияние «быстрой еды».

Также стоит исключить из новогоднего рациона блюда, вызывающие индивидуальную непереносимость или аллергию у участников банкета. Это поможет позитивно провести праздник и приобрести только приятные впечатления.