Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин в 20-й раз провел прямую линию с гражданами.

Состоялась юбилейная двадцатая прямая линия с президентом России. Одна длилась 4 часа 11 минут.

Прямая линия с президентом «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла в Гостином дворе в Москве. В этом году она была в смешанном формате: глава государства провел пресс-конференцию, а также ответил на вопросы как журналистов, так граждан страны.

Всего на прямую линию поступило более двух миллионов обращений граждан. Глава государства успел развернуто ответить на почти семь десятков вопросов. Важно отметить, что Путин лично отбирал вопросы для мероприятия, изучал наиболее часто встречающиеся проблемы и в течение двух дней по 10-12 часов готовил ответы на поступившие просьбы и вопросы.

Пятый канал собрал самые важные заявления Владимира Путина по итогам прямой линии.

СВО и достижения

Мир будет, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации. Цели не меняются — денацификация и демилитаризации Украины и ее нейтральный статус.

Мобилизация — чувствительный вопрос. В первую волну призвали 300 тысяч граждан, из них — 14 Героев России. Сейчас около 617 тысяч находятся в зоне СВО. Еще 41 тысяча человек уволены по здоровью или по достижении предельного возраста — 50 лет для рядовых и сержантов, 60 лет — младшие офицеры, и 65 лет — старшие офицеры. Изначально планировалось привлечь в ряды военнослужащих 412 тысяч человек, однако в результате общее число составило — 486 тысяч. Поток мужчин, готовых защищать интересы страны с оружием в руках, не прекращается. В день приходят добровольцами 1,5 тысячи человек. На сегодняшний день никакой необходимости в мобилизации нет.

Конфликт начался с госпереворота на Украине. Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались «дружки» из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают. Россия старалась десятилетиями во что бы то ни стало выстроить отношения с Украиной. Несмотря на всю трагедию, в основе своей русские и украинцы — один народ. Это огромная трагедия. Весь юго-восток Украины был всегда исторически пророссийским. Напридумывали всякую историческую чушь, Россия смирилась с этим и готова была в этой парадигме жить. Россию это вполне устраивало. После 2014 года стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.

Россия уничтожила 747 танков, почти 2300 бронемашин различного класса с начала «контрнаступления».

Противник анонсировал контрнаступление, но нигде ничего не получилось. Последняя попытка была прорваться на левый берег Днепра и изменить ход боевых действий. ВСУ пихают людей на истребление. Даже сами говорят, что это дорога в один конец под огнем артиллерии. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав. Это связано с целью выклянчать дополнительные деньги. Пока Киев ездит и клянчит, надо показать, что у Украины есть шансы любой ценой добиться успеха. Это глупо и безответственно со сторон политического руководства страны. Это трагедия для них.

Положение на фронте в целом — по всем направлениям идет улучшение положения российских войск.

Женщин-военкоров с прямой линии фронта надо убирать. Сердце сжимается на них смотреть.

На данный момент устранены проблемы с поставкой боеприпасов в зону СВО. Ранее некоторые боевые части испытывали недостаток снабжения. Это было связано с логистикой, так как линия фронта протянулась на две тысячи километров, где воюет более 617 тысяч человек. Однако оказывают поддержку и обычные граждане — уже пожертвовано около 10 миллиардов рублей, а поставки гуманитарной помощи не прекращаются.

Права и льготы участников СВО

Все, кто защищает страну, должны быть поставлены в одинаковые условия. Все должны получать одинаковую поддержку со стороны государства.

Проводится активная работа по обеспечению помощи раненым и ушедшим в отставку бойцам СВО. На данным момент военнослужащим, получившим увечья во время службы на фронте, не обязательно возвращаться в часть для подтверждения состояния здоровья военной медкомиссией. Теперь оформить все документы можно в местах реабилитации.

Дополнительную поддержку участникам СВО оказывает государственный фонд «Защитники Отечества». Президент России отметил, что полномочия учредителей в сфере контроля по распределению бюджета должны быть расширены — это поможет сделать работу фонда более точной и эффективной.

Также будут созданы возможности для улучшения Центра Восточной Медицины в Улан-Удэ и создания новых учреждений для реабилитации военнослужащих, вернувшихся с СВО вследствии серьезных ранений.

Проблемы с получением удостоверения участника боевых действий связаны с двумя моментами. Формально юридически частных военных компаний в России нет. Контракты участниками боевых действий с государством не заключались. Права этих людей на льготы должны быть восстановлены. Нужно это сделать. Если нужно принять закон, значит, это будет сделано.

Предпринимаются меры по устранению проблем с оформлением и регистрацией в общей базе страны жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые получали упрощенное гражданство до официального присоединения территорий к России. Созданы комиссии для подтверждения прав военносужащих. На данный момент более 4 тысяч человек в ДНР, и более 17 тысяч человек в ЛНР уже подтвердили свои документы. Работа по восстановлению и подтверждению документов участников боевых действий, числившихся на фронте начиная с 2014 года, в будущем будет только наращиваться.

Это же коснется волонтеров из новых регионов, участвующих в волонтерских движениях по сбору и отправке гуманитарной помощи жителям и военнослужащим в зоне боевых действий. Ранее различные льготы за волонтерство получали лишь жители других регионов Российской Федерации, теперь их права будут уравнены.

Люди пожертвовали свыше 10 миллиардов рублей для целей СВО. Остановить народную помощь фронту невозможно.

Международные отношения

Западники дали Украине все и даже больше. Все, что они обещали, Украина получила. Украина сегодня не производит почти ничего, все идет с Запада, но халява когда-нибудь закончится.

Россия не портила отношения с Евросоюзом. Союз пытался «задвинуть» Россию, не считаясь с ее интересами. Нормализация зависит не только от РФ. Страна не забыла и не забудет и безудержное стремление подползти к российским границам, плюс кровавые события на Украине— все это привело к нынешней трагедии. Россию вынудили так поступить, она же ничего не рвала ни с кем отношения.

Россия готова и с США выстраивать отношения. Но абсолютно имперская политика мешает им самим, потому что если они в чем-то где-то уступают, это воспринимается электоратом как пробел. Когда они начнут уважать другие страны и искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для отношений. Пока их нет, но Россия к этому готова.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — не пророссийские политики, а «пронациональные». Таких пророссийских больше нет — остальные зависят от «старшего брата». Многие европейские ведут себя как генерал де Голль, а на практике как Маршалл Петен. Это связано с большой зависимостью от старшего брата.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану принадлежит лидирующая роль в вопросе улучшения ситуации в Секторе Газа. То, что происходит, это катастрофа. Ничего подобного на Украине нет. Россия, как и Турция, исходит из того, что должны быть имплементированы решения ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования. Нужно сохранить людей в Газе и оказывать людям массированную гуманитарную поддержку. Россия увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа по просьбе Израиля.

ООН изначально создавалось, чтобы искать консенсус, а если он не найден, решения не принимаются. Ничего необычного в ООН не происходит. Так было всегда. Важно сохранить механизмы вето, иначе организация превратится в говорильню.

Решение избранного президента Аргентины перейти с песо на доллар — значительная утрата суверенитета страны. Даже жесткая привязка нацвалюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими последствиями.

Правила миропорядка меняются в зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры. Саммит БРИКС покажет, что страны хотят жить не по неписанным правилам, а уставу ООН и правилам тех, кто руководствуется своими интересами и интересами партнеров. Они не создают военных блоков.

Уровень взаимодействия с Китаем беспрецедентно высокий. Страны надеются достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Рост товарооборота в этом году ожидается 30%. РФ и КНР стабильно развивают экономические связи в разных направлениях. Значительный толчок развития был дан в ходе визита в марте 2023 председателя КНР Си Цзиньпиня. Российско-китайские отношения — один из существенных гарантов стабильности в мире. Дружба России и Китая направлена на пользу им самим, а не против кого бы то ни было. На Западе дружат против кого. Союз внимательно за этим наблюдают и и будет совместно вовремя и эффективно реагировать.

Россия не отказывается выдать Штатам задержанных иностранных журналистов, однако американская сторона должна услышать Россию. Но гуманитарные соображения должны лежать в основе.

Россия не уклоняется от отношений, но с их стороны желания не видно. Если у Франции есть интерес, Россия готова. Если нет — Россия обойдется. Россия не уклоняется от таких контактов, но если президент Франции не хочет, на нет и суда нет.

Россия строит все интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды. Между странами ЕАЭС (Евразийский экономический союз) устойчиво растет товарооборот. Если Молдавия не хочет быть участником этого процесса, а хочет последовать примеру Германии, которая энергоносители теперь получает на 30% дороже, значит, так тому и быть. Как хотят, так пускай и делают. Для России большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но РФ никого не отпихивает. Что касается Армении в рамках ОДКБ, в конечном итоге, это выбор государства.

Надо подумать, что сделать с российским телевещанием в Сербии. Будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории. Если мы хотим жить в сбалансированном мире, должны учитываться настроения и чаяния людей этого региона.

Социальная помощь населению и льготы

Что государство публично обещает, всегда исполняет.

Рост продолжительности жизни в 2021 году был 70,06 лет, в 2022 году — 72,73 в 2023 — 74 года.

Военно-патриотическая помощь молодежи в высшей степени востребована, особенно на переломных моментах истории, как в России сейчас. Уже свыше тысячи работают в школах и подростковых коллективах.

Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 триллиона рублей на развитие новых регионов и вхождение в экономическую и социальную жизнь России. Другие субъекты РФ тоже вкладываются. Экономика новых регионов восстанавливается. Конечно, многое нужно будет сделать, и мы сделаем это.

Все волонтеры должны быть поставлены в равные права. Особенно те, кто по зову сердца помогает на новых территориях.

Нужно распространить программу льготной ипотеки в новых регионах России на вторичный рынок недвижимости. И повысить «подъемные» для врачей по программе «Земский доктор» до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров — до 1 миллиона рублей.

Программа переселения с районов Крайнего Севера будет продолжена. Идея обратить внимание на льготные категории будет обсуждена с правительством.

Тарифы на ЖКХ будут проанализированы. И тарифы должны своевременно расти мягко, а доходы граждан — опережающими темпами. Если расходы семьи на ЖКХ превышают 22%, она имеет право на субсидии. В некоторых регионах этот порог еще меньше.

Платить комиссию банку за оплату ЖКХ — неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Комиссия пенсионерами уплачиваться не будет.

Пенсии были проиндексированы в прошлом году на 10%, затем весной на 4% по инфляции, и в начале 2024-го еще на 7%.

Действие плоских тарифов на авиаперелеты по Дальнему Востоку будет продлено.

Правительство думает над тем, чтобы продлить семейную ипотеку на 2024 год.

Власти приветствуют переезд законопослушных граждан из других стран в Россию.

Личные вопросы

Очень многие люди думают, что Россия делает все правильно. Мы защищаем свои национальные интересы. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших ценностей.

Чувство долга помогает пережить стресс. Нужно выбирать самое главное и стремиться к поставленной цели, не обращая внимания на шелуху, если ты уверен в том, что ты делаешь.

На Новый год нужно больше уделить внимание близким, семье, найти общее дело — выставки, театры, спорт обязательно.

Путин в детстве мечтал быть летчиком, а потом разведчиком.

Самый большой подарок — это дети и дети наших детей. И больше радости приносит процесс дарения подарка кому-то, а не получение самому.

Совет молодежи — береги честь с молоду. Нужно заранее думать о том, что будет завтра. И нужно ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Может быть, даже недостижимые. Но если человек такую цель ставит, он точно добьется успеха.

На вопрос, что он любит больше, селедку под шубой или оливье, Путин ответил: «Смотря, что закусывать».

У Путина на тумбочке в спальне лежит томик Лермонова.

Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог в возрождении, становлении и развитии России.

«Верной дорогой идете, товарищ», — сказал бы Путин самому себе из 2000 года. Он также предупредил бы себя от «наивности и избыточной доверчивости» относительно зарубежных партнеров.

Экономика и показатели

Запас прочности у экономики России достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед. Наблюдается высокая консолидация российского общества, устойчивость финансовой системы страны, возрастающие возможности силовой составляющей — армии и уровня безопасности.

Самый главный показатель — ВВП — к концу года составил 3,5%. Страна отыграла падение прошлого года. К сожалению, подросла инфляция 7%. Промышленное производство растет — 3,6%, а обрабатывающая промышленность — 7,5%. Рост инвестиций в прямой капитал — 10%. Это уже гарантирует устойчивое развитие экономики на ближайшую перспективу.

Доходы населения растут. Реальная зарплата по итогам года увеличится примерно на 8%, а реальные доходы — на 5%. Уровень безработицы — на историческом минимуме 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. с 1 января МРОТ вырастет на 18%

Государственный внешний долг сокращается с 46 до 32 миллиардов долларов. А частный внешний долг — с 337 до 297 миллиардов долларов.

Доля рубля во внешней торговле России на сентябрь выросла до 40%, юаня — 33%, а доллара и евро — снизилась до 24% Чем больше Россия использует национальную валюту, тем лучше. Это повышает суверенитет страны.

Внутренний туризм развивается хорошими темпами.

Рост на яйца курицы — 40%. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Плюс вовремя не открыли импорт пошире, видимо, рассчитывали, что больше заработают. Это сбой в работе правительства.

Парк воздушных судов очень перегружен самолетами иностранного производства. Процесс идет. Часть этих самолетов Россия выкупает. Но надо развивать собственное самолетостроение. Планируется произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году. Возможности для реализации этих планов имеются.

Присутствие отечественных брендов на рынке внутри страны выросло более чем на 30%. Этот процесс нельзя останавливать. В регионах есть чем гордится, именно поэтому производство нужно продвигать.

Значительные меры по улучшению экономической ситуации и восстановлению предприятий, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ, будут предприняты в приграничных территориях — Курской и Белгородской областях. Поручено создать особую экономическую зону в городе Шебекино, находящемуся в десяти километрах от границы с Украиной.

Если микрофинансовые организации злоупотребляют, их нужно приводить в чувства. Но надо ли их закрывать — вопрос.

Продовольственная безопасность России обеспечена. Стоят задачи в области селекции семян.

450 тысяч домохозяйств подключены к газовой сети, 1 миллион получил возможность это сделать, и страна будет продолжать это делать.

О поставках газа в Европу — Газпром как надежный партнер выполняет все контрактные обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Россия никогда ничего не делала по политическим мотивам и делать не собирается. Не Россия взорвала «Северный поток-1» и частично «Северный поток-2», это сделали скорее всего, американцы.

Тема трудовых мигрантов — непростая проблема. Потребность в рабочей силе не означает, что Россия должна действовать в ущерб населению. Нужно руководствоваться интересами местного населения. Нужно создавать нормальные человеческие условия для мигрантов. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе.

Здоровье и медицина

Технический сбой поставок препаратов для иммунизации населения сразу против трех видов заболеваний, в частности против кори, вызывает сожаление и связан с повышенным спросом на куриные яйца, которые входят в состав препаратов. Ситуация стабилизируется в ближайшее время. А всплекс заболеваемости корью связан с мигрантами из других стран.

Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу.

Инициатива создавать федеральную программу по строительству кардиоцентров будет рассмотрена. Но нужно продлить программу развития первичного звена здравоохранения и в ее рамках это обдумать.

Государство заинтересовано в том, чтобы женщины, узнав о беременности, принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка. Но права женщин тоже должны соблюдаться. Решение лежит в двух областях — обращение к традиционным ценностям (одна из которых — большая семья и ребенок — дар божий), а также финансовое благосостояние. Надо приводить в порядок женские консультации и региональные поликлиники. Также нужно думать над поддержкой семьи — ипотеки, субсидии и так далее.

Образование и культура

Было 60 с лишним версий учебника истории России. Во многих было все, что угодно, только почти ничего не говорилось о значении Сталинградской битвы. России нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех. Как известно, сегодня — ребенок, завтра — гражданин. Все учебники должны соответствовать истине и быть правдивыми.

Юбилейные даты (80-летие снятия блокады Ленинграда и 10-летие присоединения Крыма к России) для всего российского народа имеют огромное морально-нравственное значение и личное измерение.

Блогерство и блогосфера — свободная сфера. Ответственность на людях колоссальная, нужно исходить из корпоративной этики. Это касается морали, нравственности и безопасности детей.

Экология

Обмеление Куйбышевского водохранилища реки Волги — это конфликт интересов между энергетиками, судовладельцами и другими водопользователями. Правительство работает над этим и не бросит на самотек в прямом и переносном смысле.

Выборы

Главная задача России — укрепление суверенитета. Существование страны без суверенитета (безопасности на границах, обеспечения прав и свобод граждан) невозможно.

Одним из главных пунктов своей предвыборной программы Владимир Путин назвал продление программы первичного звена здравоохранения. Особое внимание следует уделить сельской местности, на что должно пройти больше половины средств, которые выделяются на реализацию проекта. Также в данной области планируется предусмотреть создать отдельные направления для диагностирования и лечения различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.

Транспорт

Объем транспортных пассажирских перевозок за последнее время увеличился. Большую популярность набирают авиаперевозки, на втором месте — железнодорожный транспорт, замыкает тройку — автомобильные и автобусные перевозки.

Главный вопрос открытия аэропортов — это безопасность пассажиров. После запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, мы думаем о таких же трассах на юг — Краснодар, Кубань, Ростовская область и Крым. Все возможно. Работа ведется.

Если целесообразно, то пусть РЖД выделит Байкало-Амурскую магистраль в отдельную ветку. А 50-летие БАМа нужно как следует отметить.

Сорокопроцентный рост цен на автомобили, по мнению президента, — это много. Когда европейские, японские и южнокорейские автобренды ушли, возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ справляется с количеством. И чем больше будет автомобилей, тем меньше будет цена. Самое главное, создавать собственные платформы и их развивать. Это требует времени. И Минпромторг над этим работает. Те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочарованы.

Президент также пообещал обсудить развитие транспортной инфраструктуры с главами регионов, представители которых пожаловались на аварийность трасс.

Религия

96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Все потому что Россия обращается к традиционным ценностям. Традиционные конфессии вносят активный вклад в сохранение взаимоотношений представителей различных этносов и религий.

Что касается русофобии и подобных, они имеют тенденцию к росту. Люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Россия делает все для достижения справедливости в этом направлении. А русофобия это один из векторов борьбы.

Спорт

Все, что международные чиновники делают — полное противоречие и извращение идеи основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена: «О, спорт, ты — мир!». Они слишком увлеклись бизнес- стороной спортивного движения и попали в зависимость от спонсоров. Если они будут и дальше так действовать, они похоронят олимпийское движение. Спорт вне политики призван объединять людей.

Нужно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если цель в том, чтобы отсечь российских лидеров и обесточить сборную, то тогда Минспорта и Национальному олимпийскому комитету нужно принять взвешенное решение.

Нужно развивать спорт в регионах и выделять из федерального бюджета больше средств. И это должно быть в будущей президентской программе.

Объемы федерального финансирования развития спорта в регионах РФ по сравнению с предыдущим годом снизились. Их необходимо наращивать, данный вопрос будет включен в президентскую программу.

Законы

Законодатели должны оценить строгость наказания за экономические преступления и подумать над этим.

Технологии

Предотвратить развитие искуственного интеллекта невозможно. Значит, нужно возглавить, во всяком случае, сделать все, чтобы стать одними из лидеров в этом направлении. Чем это закончится, никто не знает. Когда лидеры направления осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда начнут договариваться.

Как появилась Прямая линия

Прямая линия с Владимиром Путиным появилась в 2001 году. Телеэфир пришелся по душе россиянам, и стал проводиться ежегодно. Вот уже более двух десятилетий глава государства в прямом эфире отвечает на самые важные и острые вопросы граждан. Мероприятие транслируется по всем федеральным телеканалам и радиостанциям. Также ведутся онлайн-трансляции для интернет-пользователей.

Задать вопрос президенту может любой желающий из России, ближнего и дальнего зарубежья. Его обращение фиксируется сотрудниками специального центра обработки сообщений через различные средства связи: с помощью телефона, SMS или онлайн-заявления. Ежегодно президенту России отправляют несколько миллионов вопросов.

За последние годы стала распространенной практика попросить у президента России помощь или обратить его внимание на важную проблему. Уже множество раз глава России помогал совершенно разным людям из разных регионов устранить проблемы, долгое время казавшиеся нерешаемой.

Примечательно, что с 2008 по 2011 (с седьмой по десятую прямую линию) Владимир Путин решал проблемы граждан в качестве премьер-министра России.

На сегодняшний день самой продолжительной прямой линией считается одиннадцатый эфир с Владимиром Путиным. В апреле 2013 президент общался с гражданами России в общей сложности 4 часа 47 минут. Вторая по продолжительности — десятая прямая линия от декабря 2011-го. Она транслировалась в прямом эфире 4 часа 33 минуты.

По мнению Владимира Путина, прямая линия является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству РФ.

Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001. Трансляция продлилась 2 часа 20 минут. Владимир Путин ответил на 47 вопросов граждан России.

Вторая прямая линия состоялась 19 декабря 2002. За 2 часа 37 минут Владимир Путин успел дать ответ на 51 вопрос.

Третья прямая линия прошла 18 декабря 2003 года. Больше всего вопросов за 2 часа 50 минут президентов задали мужчины. Также по телефону с Путиным пообщались четверо детей. Граждане получили ответы на 69 вопросов.

В 2004 -м Прямая линия с Владимиром Путиным не состоялась.

Четвертый прямая линия прошла 27 сентября 2005. Длительность телеэфира составила 2 часа 54 минуты, Владимиру Путину было задано 60 вопросов.

Пятая прямая линия состоялся 25 октября 2006 и длилась 2 часа 54 минуты. Владимир Путин дал ответы на 55 вопросов.

Шестая прямая линия от 18 октября 2007 стала продолжительнее предыдущих и продлилась 3 часа 3 минуты. Президенту задали 69 вопросов.

Седьмая прямая линяя от 4 декабря 2008 была проведена Владимиром Путиным в качестве премьер-министра России. Прямой эфир продлился около 2,5 часа. россияне получили ответы на 46 вопросов.

Восьмая прямая линия состоялась 3 декабря 2009. Владимир Путин в качестве премьер-министра в течение 4 часов дал ответы на 80 обращений.

Девятая прямая линия от 16 декабря 2010 транслировалась рекордные на тот момент 4 часа 25 минут. Владимиру Путину отправили более двух миллионов обращений. Премьер-министр успел ответить на 88 из них.

Десятая прямая линия 15 декабря 2011 продлилась еще больше предыдущей — 4 часа 33 минуты. Владимир Путин озвучил ответы на рекордные 90 вопросов.

В 2012-м Прямую линию с Владимиром Путиным перенесли «на более теплое время года».

Одиннадцатая прямая линия от 25 апреля 2013 до сих пор считается самой продолжительной из всех. Владимир Путин беседовал с населением 4 часа 47 минут. Телеэфир смотрели более трех миллионов человек.

Двенадцатая прямая линия состоялась 17 апреля 2014. За 3 часа 56 минут Владимир Путин много говорил о возращении Крыма в состав России. Впервые за всю историю данного формата у граждан появилась возможность задать президенту видеовопрос.

Тринадцатая прямая линия от 16 апреля 2015 транслировалась в специально оборудованной студии в здании московского Манежа и длился 3 часа 57 минут. Владимиру Путину задали 74 вопроса.

Четырнадцатая прямая линия от 14 апреля 2016 продлилась 3 часа 40 минут. Владимир Путин ответил на 80 вопросов.

Пятнадцатая прямая линия от 15 июня 2017 дала возможность в течение 3 часов 56 минут получить от президента ответы на 73 вопроса.

Шестнадцатая прямая линия прошла 7 июня 2018 и продлилась 4 часа 20 минут. Владимир Путин дал ответы на 73 обращения. В этот раз в студии не было зрителей, а президент имел возможность онлайн связаться со всеми чиновниками.

Семнадцатая прямая линия состоялась 20 июня 2019. Она длилась 4 часа 24 минуты.

Восемнадцатая прямая линия транслировалась 17 декабря 2020 и стала частью ежегодной пресс-конференци президента России.

В 2022 году прямая линия с Владимиром Путиным не проводилась.

Девятнадцатая прямая линия от 30 июня 2021 продлилась 3 часа 44 минуты. Эфир посмотрели более 6,3 миллиона человек. Владимир Путин ответил на 70 обращений из 2,2 миллиона поступивших.