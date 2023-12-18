Тяжелые последствия застолья: названа главная ошибка празднования Нового года

Нутрициолог Кондаурова: перед застольем на Новый год нельзя весь день голодать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Новогоднее застолье может принести не только радость, но и лишние килограммы. Каждому празднующему важно знать, как минимизировать последствия такого позднего ужина.

Практически каждый человек ежегодно оказывается за новогодним столом в окружении близких и друзей. Праздничная атмосфера и всеобщее веселье длятся до утра, сопровождаясь огромным количеством вкусной и не совсем полезной еды. Чаще всего процесс поедания блюд начинается еще до боя курантов и продолжается до рассвета. Неудивительно, что для многих такое празднование оборачивается лишними килограммами.

Те, кто в результате искренне не хотят увидеть на весах шокирующие цифры, прибегают к различным способам, которые, по их мнению, помогут избежать набора веса и не упустить возможность полакомиться тяжелой пищей. Однако в большинстве случаев такие попытки не увенчиваются успехом. О том, как прием пищи в такое позднее время влияет на организм и как минимизировать его негативные последствия, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Как поздний новогодний прием пищи влияет на здоровье

Поздний и обильный прием пищи сказывается на здоровье крайне негативно. Существует утверждение, что последний прием пищи за день должен быть за 4 часа до сна. Однако в этом правиле есть один нюанс.

«Дело в том, что в вечернее время, в полдевятого, запускаются достаточно серьезные гормональные процессы, в том числе выработка мелатонина. И когда мы закидываем в себя пищу ночью, таким образом, мы не даем возможность организму вовремя восстановиться», — объясняет нутрициолог.

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Таким образом, последний раз человек должен поесть до 20.30. Прием пищи после обозначенного времени мешает организму восстановить силы и нормализовать работу всех органов, что впоследствии скажется на здоровье и, в том числе, на весе, красоте тела и качестве кожи.

Поэтому даже в новогоднюю ночь, когда человек ложится спать под утро, неблагоприятного влияния затяжного застолья не избежать.

Как подготовить организм к новогоднему застолью

Некоторые считают, что если на протяжении всего 31 декабря отказывать себе в полноценных приемах пищи, то ночью можно наесться как следует, избежав при этом сильного удара по фигуре. Однако на самом деле такие ограничения не способны решить проблему.

«Лучше всего в течение дня питаться как положено, сбалансированно. Чтобы был завтрак, обед, ужин», — советует эксперт.

Если на протяжении всего предновогоднего дня сохранять грамотный и осознанный подход к питанию, то в сам праздник можно побаловать себя разнообразной вкусной едой и избежать переедания. Однако стоит помнить, что даже в таком случае нужно контролировать количество съеденного.

Нужен ли разгрузочный день после новогодней ночи

Многие считают, что после новогодней ночи необходим разгрузочный день, поэтому первого января лишь пьют воду и кефир. Такой подход способен решить проблему только частично.

«Если, например, человек действительно перебрал 31 декабря и просто не может есть, то в этот день можно, конечно, попить воду, так как организм не будет требовать еды и не нужно ему мешать восстанавливаться», — рассказывает профессионал.

А если самочувствие хорошее, то лучшим вариантом будет просто вернуться к сбалансированному и здоровому питанию. Исключить стоит лишь вредные продукты, которые стояли на новогоднем столе.