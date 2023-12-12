Новый год как в детстве: рецепты всеми любимых блюд к празднику

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Манящие ароматы, красивая подача и тот самый вкус из детства — самое время повторить рецепты классических блюд на Новый год.

Скоро наступит самый волшебный и ожидаемый праздник — Новый год! Самое время погрузиться в ностальгические воспоминания и порадовать родных и близких вкусом и ароматом тех блюд, которые наверняка были на вашем столе в детстве.

Как же приятно вспоминать те дни, когда с нетерпением ждешь чуда и бежишь к праздничному столу, где уже ждут самые вкусные и ароматные блюда. Восхитительные запахи и красивая сервировка заставляли забыть обо всем и наслаждаться каждым кусочком!

Как повторить любимые блюда, эксклюзивно Пятому каналу рассказала фудблогер Олеся Воронова.

Классический салат оливье

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Одним из самых любимых блюд были, конечно же, салаты. Мамы и бабушки готовили их с особым трепетом, а дети с радостью помогали им. Все старательно нарезали огурцы, морковку, яйца и смешивали ингредиенты в большой миске? А потом аккуратно украшали майонезом и зеленью.

Вот такой простой салат «Оливье» стал неотъемлемой частью новогоднего стола.

Ингредиенты:

— 4-5 штук картофеля;

— 3-4 моркови;

— 3-4 огурца;

— 4-5 яиц;

— 200 грамм горошка;

— 200 грамм вареной колбасы;

— 200 грамм маринованных огурчиков;

— 200 грамм майонеза;

— зелень для украшения.

Рецепт классического оливье:

1. Картофель, морковь и яйца отварить вкрутую. Оставить остыть, потом очистить и нарезать кубиками.

2. Огурцы и колбасу также нарезать кубиками.

3. Смешать все ингредиенты, добавить горошек и майонез.

4. Перемешать и украсить зеленью.

Мясные рулетики

www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Еще одним блюдом, которое нельзя было пропустить на Новый год, были маленькие мясные рулетики. Как же вкусно пахло, когда они запекались в духовке! Рулетики готовили с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами. Самое время повторить этот рецепт.

Ингредиенты:

— 500 грамм фарша (говяжьего или свиного);

— 1 яйцо;

— 1 луковица;

— 100 г сыра (можно использовать любой);

— соль, перец по вкусу.

Рецепт мясных рулетиков:

1. Смешать фарш с яйцом, мелко нарезанным луком, солью и перцем.

2. Придать фаршу форму рулетика, нарезать сыр тонкими пластами и положить на фарш.

3. Закрутить рулетки и отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Курица с апельсинами

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Конечно же, сложно представить новогодний стол без праздничного гуся, утки или курицы. Какой же прекрасный аромат наполнял всю квартиру, когда эти птицы запекаются в духовке. А потом они нарезались на кусочки и подавались с картофельным пюре или запеченными овощами. Это был настоящий праздник! И вот рецепт запеченной курицы с апельсинами.

Ингредиенты:

— 1 курица;

— 2-3 апельсина;

— 3-4 зубчика чеснока;

— 2 столовые ложки меда;

— 2 столовые ложки соевого соуса;

— Соль, перец по вкусу.

Рецепт курицы с апельсинами на Новый год:

1. Курицу разделить на порции и посолить, поперчить.

2. Отдельно в миске смешать сок одного апельсина, мед, соевый соус и чеснок, измельченный в пасту.

3. Залить полученной смесью курицу и оставить на 30 минут.

4. Поставить курицу в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 1,5-2 часов, периодически поливая маринадом.

5. За 15 минут до готовности добавить к курочке измельченную цедру и сок еще одного апельсина, чтобы блюдо приобрело ароматный цитрусовый вкус.

Имбирные пряники

© РИА Новости / Варвара Гертье

Какой же новогодний стол без сладостей? Печенье, торты, шоколадные конфеты — все это было в изобилии. Дети с удовольствием лакомились каждым кусочком, борясь за последнюю шоколадку и аккуратно разглаживая красивые фантики. Чтобы порадовать уже своих детей, можно приготовить имбирные пряники.

Ингредиенты:

— 300 грамм муки;

— 150 грамм меда;

— 100 грамм сахара;

— 100 грамм сливочного масла;

— 1 яйцо;

— 1 чайная ложка корицы;

— 1 чайная ложка молотого имбиря;

— 1 чайная ложка соды.

Рецепт имбирного печенья на Новый год:

1. Растопить мед с сахаром и сливочным маслом на медленном огне до полного растворения сахарных крупинок.

2. Добавить в полученную массу яйцо и хорошо перемешать.

3. В отдельной миске смешать муку, корицу, имбирь и соду.

4. Постепенно добавить сухую смесь в жидкую, тщательно перемешивая.

5. Замесить тесто и оставить его на час в холодильнике.

6. Раскатать тесто и вырезать пряники при помощи различных формочек.

7. Выпекать пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут.

8. Дать пряникам остыть и украсить их глазурью или посыпкой.

Рецептов на новогодний стол может быть бесконечное количество. Важно помнить, что главное — это любовь и забота, с которыми нужно готовить эти блюда. Пусть новогодний стол будет наполнен не только вкусными блюдами, но и теплыми воспоминаниями!