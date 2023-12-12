Новый год как в детстве: рецепты всеми любимых блюд к празднику
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Манящие ароматы, красивая подача и тот самый вкус из детства — самое время повторить рецепты классических блюд на Новый год.
Скоро наступит самый волшебный и ожидаемый праздник — Новый год! Самое время погрузиться в ностальгические воспоминания и порадовать родных и близких вкусом и ароматом тех блюд, которые наверняка были на вашем столе в детстве.
Как же приятно вспоминать те дни, когда с нетерпением ждешь чуда и бежишь к праздничному столу, где уже ждут самые вкусные и ароматные блюда. Восхитительные запахи и красивая сервировка заставляли забыть обо всем и наслаждаться каждым кусочком!
Как повторить любимые блюда, эксклюзивно Пятому каналу рассказала фудблогер Олеся Воронова.
Классический салат оливье
Одним из самых любимых блюд были, конечно же, салаты. Мамы и бабушки готовили их с особым трепетом, а дети с радостью помогали им. Все старательно нарезали огурцы, морковку, яйца и смешивали ингредиенты в большой миске? А потом аккуратно украшали майонезом и зеленью.
Вот такой простой салат «Оливье» стал неотъемлемой частью новогоднего стола.
Ингредиенты:
Рецепт классического оливье:
1. Картофель, морковь и яйца отварить вкрутую. Оставить остыть, потом очистить и нарезать кубиками.
2. Огурцы и колбасу также нарезать кубиками.
3. Смешать все ингредиенты, добавить горошек и майонез.
4. Перемешать и украсить зеленью.
Мясные рулетики
Еще одним блюдом, которое нельзя было пропустить на Новый год, были маленькие мясные рулетики. Как же вкусно пахло, когда они запекались в духовке! Рулетики готовили с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами. Самое время повторить этот рецепт.
Ингредиенты:
Рецепт мясных рулетиков:
1. Смешать фарш с яйцом, мелко нарезанным луком, солью и перцем.
2. Придать фаршу форму рулетика, нарезать сыр тонкими пластами и положить на фарш.
3. Закрутить рулетки и отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Курица с апельсинами
Конечно же, сложно представить новогодний стол без праздничного гуся, утки или курицы. Какой же прекрасный аромат наполнял всю квартиру, когда эти птицы запекаются в духовке. А потом они нарезались на кусочки и подавались с картофельным пюре или запеченными овощами. Это был настоящий праздник! И вот рецепт запеченной курицы с апельсинами.
Ингредиенты:
Рецепт курицы с апельсинами на Новый год:
1. Курицу разделить на порции и посолить, поперчить.
2. Отдельно в миске смешать сок одного апельсина, мед, соевый соус и чеснок, измельченный в пасту.
3. Залить полученной смесью курицу и оставить на 30 минут.
4. Поставить курицу в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 1,5-2 часов, периодически поливая маринадом.
5. За 15 минут до готовности добавить к курочке измельченную цедру и сок еще одного апельсина, чтобы блюдо приобрело ароматный цитрусовый вкус.
Имбирные пряники
Какой же новогодний стол без сладостей? Печенье, торты, шоколадные конфеты — все это было в изобилии. Дети с удовольствием лакомились каждым кусочком, борясь за последнюю шоколадку и аккуратно разглаживая красивые фантики. Чтобы порадовать уже своих детей, можно приготовить имбирные пряники.
Ингредиенты:
Рецепт имбирного печенья на Новый год:
1. Растопить мед с сахаром и сливочным маслом на медленном огне до полного растворения сахарных крупинок.
2. Добавить в полученную массу яйцо и хорошо перемешать.
3. В отдельной миске смешать муку, корицу, имбирь и соду.
4. Постепенно добавить сухую смесь в жидкую, тщательно перемешивая.
5. Замесить тесто и оставить его на час в холодильнике.
6. Раскатать тесто и вырезать пряники при помощи различных формочек.
7. Выпекать пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут.
8. Дать пряникам остыть и украсить их глазурью или посыпкой.
Рецептов на новогодний стол может быть бесконечное количество. Важно помнить, что главное — это любовь и забота, с которыми нужно готовить эти блюда. Пусть новогодний стол будет наполнен не только вкусными блюдами, но и теплыми воспоминаниями!