Не счастливый конец: как сложились судьбы актеров из киносказок Александра Роу

Фото: Кадр из фильма "Огонь, вода и... медные трубы", режиссер Александр Роу, 1967г.

Любимые с детства актеры обрели всесоюзную славу, но судьба уготовила им совсем другую, не сказочную жизнь.

На сказках кинорежиссера Александра Роу выросло не одно поколение советских детей. Доброта, ответственность, ценность дружбы и любви, смелость и справедливость — именно этому учат старые киноленты.

Роу всегда со всей ответственностью подходил к выбору актеров как на главные, так и на второстепенные роли. Многие из них после премьеры обрели всесоюзную славу, однако далеко не у всех судьба сложилась благополучно.

Вася из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Фильм-сказка «Огонь, вода и…медные трубы» была экранизирована Александром Роу в 1968 году. Главная роль доброго молодца Васи досталась 19-летнему Алексею Катышеву. После премьеры сказки парня призвали в армию, где в молодом человеке признали звезду экрана и определили на участие в творческих вечерах. Служить от окончил досрочно. Этому поспособствовал Роу, который пригласил его на роль Андрея в «Варвару-красу, длинную косу».

Казалось, жизнь актера начала налаживаться — популярность, роли в кино, свадьба. Однако первая трагедия в жизни Катышева случилась совсем скоро. Из-за халатности врачей его новорожденная дочка умерла. Супруги смогли пережить потерю, позже жена подарила ему дочку Оксану.

Однако после семейной трагедии актера ждал фактически крах карьеры. После еще пары ролей почему-то больше в кино Катышева не звали. Жена настояла, чтобы он хотя бы временно устроился на другую работу. Так, главного сказочного молодца взяли водителем молоковоза. Вместе с потерей работы он лишился и квартиры. Родные обманным путем продали долю актера.

Проблемы у экс-знаменитости сказок Роу нарастали, как снежный ком. И единственным выходом из сложившейся ситуации он видел только алкоголь. Однажды его собутыльники пригласили в дом двух незнакомок. А в ходе посиделок попытались изнасиловать. Катышев заступился, но, как и все, друзья оказался на скамье подсудимых. В местах лишения свободы он провел несколько месяцев, пока потерпевшая все-таки не отозвала заявление.

Все это не могло не отразиться и на личной жизни. Актер устал от давления жены, а она, кажется, и вовсе разочаровалась в своем выборе. Потому когда на экс-звезду напали хулиганы и он пытался найти защиту в доме супруги, та не пустила его на порог. В тот момент Катышев поставил для себя жирную точку в браке.

В последние годы он никак не мог устроиться на нормальную работу, потому приходилось соглашаться на все. Его часто обманывали, а в 2006-м на Катышева напали. Врачи диагностировали ему легочную и сердечную патологии и в последствие развившийся сепсис. Его не стало в конце осени того же года. Ему было всего 57 лет.

Аленушка из сказки «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

В это сложно поверить, но Наталья Седых сыграла Настеньку из фильма «Морозко» и Аленушку из «Огонь, вода и медные трубы» совершено случайно. Красавица с детским голосом и огромными глазами понравилась Александру Роу — режиссер увидел ее хореографическое выступление и позвал в кино. После премьеры девушка сразу стала идеалом для женщин и мужчин.

Ей прочили блестящую кинокарьеру, однако долго на экранах актриса не задержалась, выбрав танцевальную карьеру и прослужив в Большом театре. Такой же верной она была и в личной жизни. Ее первым и единственным мужем стал композитор Виктор Лебедев, оставивший ради ее свою первую семью. Однако не все в их отношениях было гладко. Он работал в Ленинграде, она — в Москве. Лишь после рождения сына Алексея в 1981 году они попытались создать подобие семейной жизни, но их хватило ненадолго.

Многочисленные разъезды и длительные разлуки стали причиной измен композитора. Наталья Седых не смогла простить предательство и подала на развод. После разрыва отношений у Натальи Седых были незначительные романы, но узами брака актриса больше никогда себя не связала.

В начале 2000-х она сыграла несколько ролей. Сейчас ей 75 лет. По ее словам, она находится в творческом отпуске, однако телешоу все же частенько посещает.

Баба-Яга из «Василисы Прекрасной»

Кадр из фильма «Василиса прекрасная», режиссер Александр Роу, 1939 г.

Александр Роу долгое время искал актрису на роль Бабы-Яги в сказке «Василиса Прекрасная» и неожиданно нашел ее в лице Георгия Милляра. Его скрипучий голос, огромные глаза на перепачканном сажей тощем лице вызывали у детей неподдельный страх.

Актеру от кинорежиссера досталось немало сказочных ролей. Он сыграл в таких сказках, как «Кащей Бессмертный», «Огонь, вода и медные трубы», «Золотые рога», «Марья-искусница», «Варвара-краса, длинная коса», «Морозко»», «Королевство кривых зеркал», «Финаст — Ясный сокол». После его даже пригласили на эпизодическую роль к Гайдаю в «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика», в киноэпопею «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также в исторический фильм «Баллада о Беринге и его друзьях».

Но, как и многие артисты, после смерти Роу в 1973 году Милляр оказался не у дел. В последние годы жизни Милляр мало снимался и лишь за пять лет до смерти был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Главной Бабы-Яги страны не стало в начале лета 1993-го. Милляр не дожил всего несколько месяцев до 90-летия. Умер во сне от воспаления легких. Но друзья позже признавались — не болезнь его погубила, а то, что о его таланте в один момент просто забыли.

Оля и Яло из сказки «Королевство кривых зеркал»

Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссер Александр Роу, 1963 г.

Десятилетние Ольга и Татьяна Юкины вытянули счастливый билет, пройдя конкурс близняшек для детской сказки. На долгие 15 лет они стали самыми популярными двойняшками страны, пока их не сместили с негласного пьедестала братья Торсуевы из «Приключений Электроника».

Родители сначала очень обрадовались за дочерей, а потом их эйфория быстро сошла на нет. Гонорар по 80 рублей за главные роли показался слишком маленьким, а бешеный натиск поклонников — слишком раздражающим. Сказочных близняшек заваливали письмами, а их подъезд — изрисовывали признаниями в любви.

После школы Татьяна пыталась поступить в театральный институт, а Ольга в технический вуз, но обе провалили экзамены. Юкиным пришлось отдать документы в машиностроительный техникум. Получив диплом, девушки, не испытывавшие дефицита внимания со стороны противоположного пола, выскочили замуж: Оля — за студента из параллельного класса а Таня — за водителя.

Сестры утроились на работу в гостиницу «Интурист». Жизнь начала бить ключом: поездки за границу, общение с иностранными туристами и спецзаказы. Но после распада Советского Союза и дефолта им пришлось несладко. Девушки перебивались небольшими заработками и распродавали технику, которую нажили в «сытные» годы.

От всех неприятностей Ольга, к тому моменту уже разведенная, начала пить. Бывшая кинозвезда перенесла два инсульта и скончалась на 52-м году жизни в 2005-м от сердечного приступа. Татьяна очень тяжело перенесла смерть сестры. У нее ухудшилось здоровье, чему поспособствовали и пережитый стресс, и проблемы с мужем, со стороны которого она, предположительно подвергалась побоям, а после топила горе в спиртном. Татьяна умерла в 58 лет в 2011-м от атеросклероза.

Морозко из сказки «Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Репертуар актера Александра Хвыля был многообразен, он снимался в кино и играл в театре. Но в память зрителей он врезался именно после сказок Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Марья-искусница». Долгие годы Хвыля ассоциировался с главным Дедом Морозом страны и даже выступал перед детьми на Кремлевской елке.

После сказки он удостоился звания народного артиста РСФСР и стал лауреатом Сталинской премии III степени. После смерти Александра Роу актер практически не снимался и тяжело болел астмой.

Скончался в 1976-м на 72-м году жизни.

Невеста Кощея из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Вера Алтайская впервые сыграла в кино, когда ей было 20 лет, а всенародная слава ее настигла почти в 40 лет после роли Тетушки-Непогодушки в сказке «Марья-искусница». Александр Роу оценил талант актрисы, потому в дальнейшем пригласил ее и в «Вечера на хуторе близ Диканьки», и в «Морозко», и «Золотые рога».

Еще до нахлынувшей популярности актриса вступила в отношения с коллегой Алексеем Консовским. Вскоре она вышла за него замуж и родила дочку Светлану. Но спустя девять лет брак рухнул. А после смерти Роу в 1973-м и ее карьера стала утихать. Последние годы актриса тяжело болела.

Алтайская умерла в 1978-м. Ей было 59 лет.

Чернобородый из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Лев Потемкин в кинокартинах Роу сыграл немало сказочных ролей: Цап-Царапа в «Коньке-Горбунке», разбойника в «Морозко», Чернобородого в сказке «Огонь, вода и медные трубы», генерала Ать-Два в сказке «По щучьему велению».

Он был близким другом кинорежиссера. Потому смерть Роу сильно подкосила Потемкина. Он ушел из театра и перестал сниматься в кино. Позже его сразили один за другим несколько инсультов, а когда не стало его любимой жены Нины, решил, лучше ему будет в Доме ветеранов, где и доживал последние свои годы. Актера не стало в марте 1989. Ему было 83 года.

Йагупоп из «Королевства Кривых зеркал»

Кадр из фильма «Королевство Кривых зеркал», режиссер Александр Роу, 1963 г.

Йагупоп из «Королевства Кривых зеркал», дьяк Афоня из «Варвары-красы», а еще король из «Новых похождений Кота в сапогах», Баклажан из «Чиполлино», кум Панас из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — Анатолий Кубацкий идеально вписывался в сказочные истории. Однако в начале 1990-х он принял решение уйти на пенсию. Если вдруг найдется для него роль — сами пригласят, думал актер.

Его личная жизнь сложилась и счастливо, но и трагично. После 55 лет брака умерла его любимая супруга. После ее смерти, Кубацкий перебрался в Дом ветеранов. Там он сетовал на отсутствие коллег по цеху и редкие визиты сына Юлия. Его не стало в конце 2001 года на 94-м году жизни.

Царь Федул VI из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Для Леонида Харитонова образ царя Федула VI из сказки «Огонь, вода и медные трубы» не стал ключевым. До этой картины у него уже был приличный список киноработ. Но несмотря на востребованность в кино, долго продержаться на плаву ему не удалось. Кроме того, и личная жизнь заслуженного артиста РСФСР не столь удачно складывалась.

Харитонов был женат дважды. Его первой женой стала сокурсница Светлана, но брак продлился всего два года. О причинах расставания неизвестно. Второй супругой стала актриса Джемма Осмоловская. Она родила актеру сына Алексея.

Семейная жизнь сильно изменила внешность звезды. Из подтянутого парня он превратился в округлившегося мужчину, в котором зрители не сразу узнали того молодого Харитонова. Также актер начал выпивать. Жена долго это терпеть не стала и ушла от него. Ролей тоже поубавилось. Никто не хотел иметь дело с зависимым от спиртного работником. Все это привело к болезни. В 1980-м Харитонов перенес первый инсульт, спустя три года — второй. В 1987-м — третий, после чего его сердце остановилось. Ему было 57 лет.

Царевна Софьюшка из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

С самого начала своего кинопути заслуженная артистка РСФСР Муза Крепкогорская была недовольна судьбой. Потому закатывала истерики знаменитому мужу Георгию Юматову, который, как мог, помогал жене в ее актерской карьере. Тот ставил ультиматумы режиссерам, угрожая, что если они не дадут роль жене, он не будет сам сниматься. Дома народный артист РСФСР исправно стирал, готовил, убирал и покупал любимой дорогие наряды. А она в ответ даже не захотела подарить супругу наследника, каждый раз делая один за другим аборты — Крепкогорская боялась упустить свою главную роль. В итоге пара так и осталась бездетной, и Юматов от горя запил.

Постепенно и у него ролей поубавилась. Зритель стал забывать актера, но он вскоре о себе напомнил громким скандалом. Юматова обвинили в убийстве, но через два месяца после ареста выпустили на свободу. Жизненные трудности, казалось, поставили актера на путь истинный. Он бросил пить и стал религиозным. Но вскоре тяжело заболел. Врачи диагностировали аневризму брюшной аорты, от которой он так и не смог вылечиться. Юматова не стало в 1997-м году на 72 году жизни.

Крепкогорская только после смерти мужа поняла, кого она потеряла. Депрессивное состояние она начала заглушать алкоголем. И через два года не стало и ее.

Водяной из сказки «Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер Александр Роу, 1967 г.

Актерская карьера Павла Павленко началась еще в начале 1920-х годов. Однако в сказки он попал, лишь разменяв седьмой десяток. Сначала актер перевоплотился в главнейшего церемониймейстера в «Королевстве Кривых зеркал». Потом в отца Настеньки из «Морозко» и Водяного из «Огня, воды и медных труб».

После смерти режиссера Александра Роу в 1973-м он снялся в нескольких картинах, и на этом его творческая карьера завершилась. О его личной жизни известно немного. Павленко был женат на Анне Потапенко. Детей у супругов не было. Его не стало в марте 1993-го на 91 году жизни.