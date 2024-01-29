Почему пюре быстрого приготовления часто вызывает головную боль

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Картофельное пюре быстрого приготовления пользуется популярностью из-за простоты и скорости заваривания. Однако у такого фастфуда есть и серьезные минусы.

Порошок непонятного происхождения или коктейль из химикатов — так называют пюре быстрого приготовления. Гарнир из стаканчика, конечно, может здорово выручить, когда нет времени или возможности приготовить полноценное блюдо. Но многие уверены: это один из самых вредных полуфабрикатов, и настоящей картошкой там даже не пахнет.

Так ли это? И из чего на самом деле производители делают этот продукт быстрого приготовления? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как изготавливают пюре быстрого приготовления

По словам шеф-повара Ивана Ткачева, под рассматриваемым продуктом понимается сублимированный картофель, который до состояния порошка прошел определенные процедуры.

Чтобы получить пюре быстрого приготовления, клубни моют, чистят и отваривают, а потом пропускают через специальные валики.

«И он (картофель. — Прим. ред.) высушивается и раскатывается на такие листы. Далее он идет в дробилку, и его уже измельчают до состояния порошка», — рассказал специалист.

Выходит, если производитель все делает по правилам, то внутри баночки с пюре быстрого приготовления — обычный картофель. И только?

«Картофель является полностью натуральным из натурального картофеля, но он сам по себе не имеет никакого вкуса. То есть, чтобы человеку было более вкусно, приятно это все употреблять, добавляются соль, специи, овощи сублимированные, в каких-то видах мясо», — объяснил эксперт Ткачев.

Других добавок в полуфабрикате тоже хватает. Они нужны, чтобы превратить картофельный порошок в горячий обед всего за пять минут. Так можно ли есть без вреда для здоровья пюре за 20 рублей? А за 40 и 60? Почему такая разница в цене? Стоит разобраться.

Как должно выглядеть пюре быстрого приготовления

Первым делом после вскрытия упаковки нужно обратить внимание на цвет содержимого. Качественное сухое пюре светло-желтое. Если порошок серый, скорее всего, производитель сэкономил и пустил в код некондицию. Например, подмороженную картошку.

Шеф-повар сразу отмечает, что образец под номером два имеет оттенок серого. Пюре за 20 и 60 рублей в сыром виде выглядят как надо.

Но что будет, если продукт приготовить? Картофельные порошки заливают горячей водой и засекают пять минут.

«Мы видим вариант картофельного пюре номер один и номер три. Они на вид очень жидкие и водянистые, в отличие от второго варианта. Второй вариант более похож на обычное классическое картофельное пюре. Оно имеет и текстуру максимально картофельному пюре близкую», — уточнил специалист.

Выходит, в этом испытании побеждает продукт, который в сухом виде казался совсем не аппетитным. Но эксперта это не удивляет. В составе этого образца больше всего загустителей и стабилизаторов. Они-то и придают пюре нужную консистенцию.

Какую опасную добавку могут скрывать производители пюре

Но далеко не всегда производители указывают на этикетке все ингредиенты. Часто они добавляют консервант диоксид серы, чтобы увеличить срок хранения пюре. Именно благодаря этому консерванту продукт может сохраняться максимально долго, не покрываться плесенью и не намокать. Но, к сожалению, сера и ее соединения не очень полезны для здоровья.

Диоксид серы маркируют на этикетке как Е220. Это один из самых сильных консервантов. А еще аллерген. Может вызывать кашель, расстройство желудка и головную боль. Поэтому многие производители о такой добавке предпочитают умалчивать.

Если верить надписям на упаковках, в данных образцах диоксида серы нет. Но так ли это на самом деле? Есть простой способ это проверить. Картофельное пюре нужно заварить, а потом добавить каплю марганцовки. Если в пюре есть сера, марганец посветлеет. Если же серы нет, то оно окрасится слегка в розоватый цвет.

В пюре за 20 рублей реакция проходит мгновенно. Марганцовка будто растворяется. Во втором образце реактив тоже заметно светлеет. Не подводит только дорогая картошка.

«В третьем экземпляре картофельного пюре мы видим, что оно имеет немного бледно-розовый цвет. Это говорит о том, что в третьем экземпляре картофельного пюре не имеется в составе серы», — рассказал шеф-повар Ткачев.

Как определить наличие крахмала в пюре быстрого приготовления

Но это еще не все хитрости производителей. Иногда ради экономии картофельную муку разбавляют чистым крахмалом. А чтобы скрыть подлог, добавляют в состав побольше красителей и ароматизаторов.

Для определения количества крахмала понадобится стенд с тарелками и кулинарный мешок с образцами. На последний нажимают, и картофельное пюре выстреливает прямо в посуду. Если крахмала слишком много, продукт застынет. А если его количество в норме, стечет со стенда.

«Во всех трех картофельных пюре у нас с крахмалом все в порядке. То есть мы не видим застывшего кома этого на тарелке или что он отскочил, упал у нас. Все в пределах разумного, аккуратненько стекает, как в принципе и должно быть», — отметил эксперт.

Что выгоднее: стаканчик с сухим порошком из картошки или домашнее пюре

Многие уверены, если питаться едой быстрого приготовления, можно неплохо сэкономить. Порция готового пюре из стаканчика в среднем весит 200 граммов. Чтобы приготовить столько же домашнего пюре, нужно примерно две средних картофелины, а также немного молока и сливочного масла.

В итоге порция домашней картошки обходится примерно в 35 рублей. Это даже дешевле, чем в среднем стоит банка пюре быстрого приготовления. Но провести у плиты придется не меньше получаса. Поэтому если времени нет, можно перекусить и полуфабрикатом, но не чаще одного-двух раз в месяц. И лучше взять пюре подороже. Тесты показывают, что в нем чуть меньше пищевых добавок.