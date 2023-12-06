Главная сказочница советской анимации: какие мультфильмы создала художница Наталия Богомолова

Фото: Кадр из мультфильма «Винни Пух», режиссер Фёдор Хитрук, 1969г.

Винни-Пух, котенок по имени Гав, Дед Мороз, который хотел узнать про лето, — героев мультфильмов Наталии Богомоловой помнят и любят уже не одно поколение детей в России и за рубежом.

Ушла из жизни советский и российский мультипликатор Наталия Богомолова. За свою карьеру она в качестве художника-мультипликатора и режиссера создала более 200 мультфильмов. Героев произведений Богомоловой знают и любят вот уже несколько поколений детей и взрослых.

Тихий Бобик и беспечный Барбос, неугомонная и предприимчивая семья обезьянок, наивные друзья котенок Гав и щенок Шарик, добрый дядя Степа-милиционер, харизматичный Винни-Пух и доверчивый Пятачок, галантные и бесстрашные Псы в сапогах, самый обычный деревенский Пес, неунывающий Незнайка — персонажей советских и российских мультфильмов, нарисованных Богомоловой не перечесть. Все они навевают теплые и не меркнущие с годами воспоминания о детстве.

Пятый канал собрал истории, как создавались известные мультипликационные ленты.

«Винни-Пух»

Кадр из мультфильма «Винни Пух», режиссер Федор Хитрук, 1969 г.

Руку к созданию цикла одного из известнейших мультфильмов о приключениях Винни-Пуха и Пятачка по произведению английского писателя Алана Милна приложила Наталия Богомолова.

Художница-постановщица отрисовывала первый и третий мультфильмы. Интересно, что у забавного медвежонка, любящего ходить в гости по утрам, в черновой версии была шерсть. Однако вскоре от задумки отказались, так как в киностудии ему тут же дали прозвище «взбесившийся одуванчик». На замену была добавлена новая интересная деталь — немного примятое правое ухо, оттого что Винни-Пух часто спит на этом боку.

Знакомые многим персонажи впервые попали на большие экраны в 1969 году. С тех пор прошло более 50 лет, но веселые песни и фразы героев все также веселят детей и вызывают ностальгию у взрослых.

«Дед Мороз и лето»

Кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето», режиссер Валентин Караваев, 1969 г.

В том же году Наталия Богомолова приняла участие в создании не менее известного мультфильма — «Дед Мороз и лето». Добродушная история повествовала о старом волшебнике, которому на новогоднем утреннике дети рассказали о лете.

Ни разу не слышавший о других временах года Дед Мороз все чаще задумывается о жаркой поре. Вернувшись домой, он принимается перекрашивать все подарки в зеленый цвет, а вскоре изводит себя до того, что ему по ночам снятся кошмары.

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Не выдержав, волшебник решает отправиться в город, чтобы увидеть чудо природы. Однако из-за сильной жары ему становится плохо. К счастью, на помощь приходят дети, которые сажают Деда Мороза в тележку с мороженым. В новых комфортных условиях ему намного легче рассмотреть траву, лягушек, красочных бабочек и понять, отчего все так любят лето.

В 2019 году, спустя полвека с премьеры, Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму.

«Котенок по имени Гав»

Кадр из мкльтфильма «Котенок по имени Гав», режиссер Лев Атаманов, Майя Мирошкина, Леонид Шварцман, 1976–1982 г.

Трогательная история о котенке Гав, который всегда готов пойти на встречу неприятностям, знакома каждому советскому ребенку. Цикл из пяти выпусков начал выходить в 1976 году. Наталия Богомолова трудилась на вторым и третьим эпизодами.

Как раз в них дружелюбный котенок знакомится с щенком по имени Шарик. Новые приятели вместе пережидают внезапно разразившуюся грозу на чердаке. Уходить по домам, где намного тише и спокойнее, они отказываются. Ведь бояться на чердаке «гораздо интереснее». А в следующем эпизоде вместе завтракают сосиской. Вот только незадача — та оказывается слишком маленькой для двоих.

В октябре 2013 году в память о данном эпизоде в Новокузнецке был установлен памятник «Сосиска дружбы».

«Баба Яга против»

Кадр из мультфильма «Баба Яга против!», режиссер Владимир Пекарь, 1979–1980 г.

Мультфильм, название которого впоследствии стало шуточным выражением, был приурочен к летней Олимпиаде 1980 года, прошедшей в СССР. «Союзмультфильм» тогда затеял масштабную работу — предстояло отрисовать сразу несколько динамичных и красочных эпизодов.

В качестве отрицательных героев в мультфильме появились знакомые всем Баба Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный. Злодеи всеми силами пытались помешать Мише, которого выбрали талисманом грядущей Олимпиады, добраться в место проведения в срок. Однако все их попытки оборачиваются неудачей.

Командой мультипликаторов была проделана колоссальная работа. Несмотря на то, что мультфильм «Баба Яга против!» создавался по принципу небезызвестного проекта «Ну погоди!», где Волк из эпизода в эпизод гнался за Зайцем, создатели также привнесли и массу новаторских решений. Изменениям подверглось все — от стиля прорисовки и цветовых решений до образов сказочных персонажей, руку к которым приложила Наталия Богомолова.

«Королевский бутерброд»

Кадр из мультфильма «Королевский бутерброд», режиссер Андрей Хржановский, 1985 г.

Спустя 15 лет Наталия Богомолова вновь приняла участие в создании проекта, вдохновленного произведениями Алана Милна. Мультфильм «Королевский бутерброд», вышедший на большие экраны в 1985 году, разительно отличался от канонов советской анимации того времени.

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Красочные персонажи, необычные локации и мрачные баллады в качестве музыкального сопровождения — смелое решение режиссера Андрея Хржановского и команды художников сделало «Королевский бутерброд» одним из наиболее запоминающихся проектов советской мультипликации.

История приключилась с капризным королем неизвестной страны. Тот ужасно устал есть на завтрак овсянку и мармелад. Отличное решение ему предложила корова — заменить приевшиеся блюда на вкусный бутерброд со сливочным маслом.

«Бобик в гостях у Барбоса»

Кадр из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса», режиссер Владимир Попов, 1977 г.

С песней про то, что человек — собаке друг, многие знакомы с самого детства благодаря мультику «Бобик в гостях у Барбоса». В основу короткометражной ленты лег одноименный рассказ детского писателя Николая Носова. Многие любят картину за юмористические моменты, которые так хорошо прописаны в сценарии и прорисованы художниками на экране.

Чтобы впечатлить своего друга — дворового пса Бобика, Барбос, согласно сюжету мультфильма, приглашает его к себе и хвастается, что все в квартире принадлежит ему, а пожилой хозяин даже послушно спит на коврике. За целый день, пока дедушка был на работе, собаки устраивают в доме настоящий погром, что очень не нравится внезапно пришедшему владельцу.

«Каникулы а Простоквашино»

Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», режиссер Владимир Попов, 1980 г.

Картина стала второй частью трилогии о жизни самостоятельного мальчика Дяди Федора, мудрого кота Матроскина и веселого пса Шарика. Именно в этом эпизоде Шарик простреливает шапку почтальону Печкину, а потом начинает увлекаться фотоохотой. В той же серии невероятные события случаются и в жизни другого любимого зрителями персонажа — кота Матроскина. У его дойной коровы Мурки рождается теленок Гаврюша.

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Герои мультфильма настолько стали популярны, что современные режиссеры продолжают выпускать ремейки. Так, в 2018-м вышел мультсериал «Простоквашино», повествующий о новых приключениях всем знакомых персонажей.

«Халиф-аист»

Кадр из мультфильма «Халиф-аист», режиссер Валерий Угаров, 1981

Мистическая и неоднозначная сказка вышла на экраны в 1981 году. Мультфильм снят по одноименному произведению немецкого писателя Вильгельма Гауфа.

В основе сюжета лежит история о том, как скучающий халиф мечтает о беззаботной жизни, какую ведут животные. Благодаря таинственному порошку ему удается на время принимать облик того или иного создания, но этого кажется ему мало. Тогда молодой человек превращается в аиста, птичья жизнь настолько его захватывает, что он забывает волшебное слово, которое помогает вернуть обличье. Только обращенная с помощью того же волшебства саламандра способна помочь его горю.

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Не только необычный сюжет, но и художественная выразительность притягивает зрителей пересматривать этот мультфильм снова и снова.

«Жил-был пес»

Кадр из мультфильма «Жил был пес», режиссер Эдуард Назаров, 1982 г.

На историю о дружбе волка и пса режиссера Эдуарда Назарова вдохновила украинская народная сказка «Серко». Однако чтобы воплотить идею на экране, потребовалось немало усилий. Создатель тщательно отбирал материалы для создания образов. Помогала ему во всем опытная команда, в том числе и художник-мультипликатор Наталия Богомолова.

Изначально Волк в картине имел совершенно другой образ, но когда начался процесс озвучки, оказалось, что голос актера Армена Джигарханяна никак не подходит к облику героя. Тогда все сцены пришлось перерисовывать. Однако все это пошло картине только на пользу.

Образ лесного зверя настолько полюбился зрителям, что его фразы «Ты заходи, если что», «Щас спою» до сих пор цитируют, а в некоторых городах любимому герою даже установили памятник. Погладить живот и нос знаменитого волка можно, например, в Томске и Ангарске (Иркутская область).

«Жил-был пес» покорил сердца не только советских зрителей, но и зарубежных критиков. В 1983-м лента завоевала три награды международных фестивалей.

«Мартынко»

Кадр из мультфильма «Мартынко», режиссер Эдуард Назаров, 1987 г.

Сказка про солдата Мартынко, благодаря волшебным картам попавшего в высшее общество, а потом обманутого «иноземцами», долгое время вызывала массу обсуждений. И дело не только в том, что авторы мультфильма затронули острые социально-политические темы.

После выхода в 1987 году картина попала под запрет из-за того, что сказочная царевна оказалась тезкой первой леди СССР — Раисы Горбачевой. Однако режиссер Эдуард Назаров категорически отказался переозвучивать персонажа, так как именно это имя героине дал ее автор — писатель Борис Шергин.

Вновь любимого Мартынко зрители увидели в 1992-м. С тех пор многие фразы из мультфильма стали крылатыми.