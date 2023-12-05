Новое лицо Виктории Бони: почему звезда больше не собирается ничего в себе менять

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Популярная телеведущая и модель Виктория Боня сделала очень дорогую пластическую операцию. Что именно в себе изменила звезда и как отнеслась к резонансу в сети, узнала программа Пятого канала «Светска

Виктория Боня впервые показала результат нашумевшей пластики. Из-за чего телеведущая прятала свое лицо от общественности? Зачем брала деньги с подписчиков? Почему хирург сначала не хотел делать ей операцию? Как Виктория его уговорила? И в какую сумму ей обошлось преображение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Операции делали все. Но почему про мою операцию говорят столько? Я даже не ожидала, что это будет такой прям какой-то сенсацией у людей», — удивилась телеведущая.

Уже несколько месяцев зрители увлеченно следят за «сериалом» под названием «Виктория Боня и ее новое лицо». Она сделала пластическую операцию у известного американского хирурга. Долгое время телеведущая скрывала от всех результат. И лишь недавно решилась выйти в свет.

«Очень сильные отеки. У меня еще даже голова не моего размера… Я вот сюда нажимаю на виски, у меня там как поролоновое хрустит все», — призналась Виктория Боня.

О том, что она станет пациенткой голливудского светила в мире пластической хирургии, модель сообщила задолго до самой операции. Рассказывала, что мечтает о модных «лисьих глазках». А этот врач как раз специализируется на такой процедуре.

«Он работал с Беллой Хадид, с Кендалл Дженнер, с Хайли Бибер. Это главные лица мира», — подчеркнула Виктория Боня.

«Лисьи глазки — это эндоскопическая подтяжка верхней трети лица и лифтинг височной зоны. Разрез глаз меняется. Также брови становятся выше. В России мы стараемся делать результат более естественным. В Голливуде все-таки больше придерживаются радикальных методов, то есть глаза становятся раскосыми, и теряется первоначальный вид пациента», — объяснила пластический хирург Мария Ситникова.

По словам Виктории, хирург сначала даже сомневался, что ей в принципе нужна пластика. Но пациентка смогла его убедить, что предела совершенству не бывает.

«Он говорит: „Я берусь за вас, но просто рискуя всем, потому что это будет сложно. Вы красивая. Сделать вас еще красивее — это большая ответственность“», — рассказала Виктория Боня.

Сразу после операции теледива начала интриговать подписчиков. Она показывала себя в темных очках, закрывающих половину лица. Даже создала отдельную группу, где можно было увидеть ее новую внешность. Правда, перед этим полагалось перевести на счет звезды 1300 рублей.

«Был опрос перед этим. Я говорю: „Вы готовы увидеть мое лицо за символическую стоимость?“. Тридцать тысяч человек в сторис проголосовали „да“. Я такая думаю: хорошо», — уточнила Виктория Боня.

«Может быть, это какой-то хайп, может, у нее денег нет. Может, привлекает к себе внимание», — предположила актриса Екатерина Волкова.

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Видимо, Боня надеялась таким образом отбить операцию, которая обошлась ей в крупную сумму.

«Да, очень дорого. Половина от 50 миллионов. Это так», — озвучила она.

Но вместо денег Виктория получила волну негатива в свой адрес. Ее обвинили в спекуляции на здоровье и высмеяли за попытку нажиться на любопытстве подписчиков. Кстати, желающих оказалось немного. Тогда телеведущая закрыла группу и начала демонстрировать результат знакомым. А потом выкладывать их реакцию в соцсети.

Постепенно круг счастливчиков расширялся. Боня показала свое лицо сотруднику миграционной службы и таксисту.

«Мне очень нравится смелость этой девочки. Я ее очень уважаю. Мне кажется, что если бы не было Вики Бони, вам всем было бы очень скучно жить», — высказалась певица Анна Седокова.

И вот, наконец, теледива решила появиться на светском мероприятии. Признается: очень волновалась. Тем более что окончательный результат будет виден еще нескоро.

«Ты прямо как будто стесняешься еще, переживаешь. Но я потом думаю: ладно, все равно через год все будет красиво», — отметила телеведущая.

Виктория Боня делилась с присутствующими своими впечатлениями от пластики. И как бы между делом упоминала об операциях коллег.

«Я узнала, что мою операцию обсуждали такие врачи, как Радж Канодия, который делал Ксении Анатольевне Собчак нос (это самый известный в Голливуде доктор по носам), другие хирурги. То есть это прогремело не только здесь», — заявила бизнесвумен.

Телеведущая сказала, что довольна работой американского врача. А поклонники уже ждут новых перемен во внешности Виктории Бони. Но она заявила, что теперь ее все устраивает. И больше ничего менять модель не планирует.