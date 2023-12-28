Что лучше не есть на поздний завтрак 1 января

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Утренний прием пищи благотворно влияет на продуктивность человека в течение дня, однако отказ от еды после пробуждения приводит к долгосрочным и серьезным последствиям.

Древняя мудрость гласит: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». И придумана она не случайно. Оказывается, утро — самое благоприятное время для еды. В это время суток все внутренние процессы располагают к тому, чтобы насытиться пищей и получить заряд бодрости.

Правда, современные люди часто забывают об этом, особенно 1 января, когда после ночного застолья люди просыпаются поздно и не знают, как восстановить рацион. Однако не стоит ждать обеда, следует сразу же вернуться к столу и плотно поесть.

К каким последствиям приводит отказ от завтрака и какие правила важно соблюдать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

В какое время лучше завтракать

Утренний прием пищи запускает важные процессы в желудочно-кишечном тракте и способствует получению заряда энергии на весь день. При отказе от завтрака внутренний механизм нарушается.

«Прием пищи, в идеале, должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся, чтобы <…> пищеварение работало правильно», — рассказал врач.

Поэтому чем раньше человек приступит к утренней трапезе, тем лучше. Рекомендуется есть сразу после подъема и не отказываться, если кто-то предлагает завтрак в постель.

Чем опасен отказ от завтрака

Если углубиться в физиологию человека, то за ночь в желчном пузыре накапливается порядка 250 миллилитров особой жидкости (желчи), поступающей из печени и необходимой для нейтрализации кислотности желудочного сока и усвоения некоторых веществ в кишечнике. Когда после пробуждения еда долго не поступает, то организм ищет другую возможность избавиться от этой субстанции.

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«Если человек с утра не завтракает, то к обеду, примерно к 12 часам, происходит еще большее наполнение. В моменте желчный пузырь может, сократившись, за один раз выплеснуть примерно около 30 миллилитров желчи», — отметил эксперт.

В результате, происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что понижает кислотность. Постоянное нарушение данного механизма приводит к развитию серьезных заболеваний. Самыми частыми следствиями являются гастриты и язвы.

Регулярный и сбалансированный прием пищи способствует правильному обмену веществ, например, стабилизирует уровень сахара в крови. Известно, что ночью примерно в промежутке после полуночи до трех утра поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, отвечающий за выведение глюкозы. В таком случае в организме может срабатывать феномен «утренней зари», когда в теле выделяются вещества, повышающие уровень сахара. Чтобы нормализовать состояние, нужно поесть в промежутке с трех до восьми утра. Иначе здоровье начинает ухудшаться. Если человек практически каждый день испытывает подобное состояние, то у него через какой-то промежуток времени способен развиться диабет.

Еще одним неприятным последствием отказа от завтрака могут стать сниженная концентрация внимания и ухудшение памяти. Невозможность сосредоточиться и забывчивость серьезно сказываются на работе.

Какой завтрак полезнее

Завтрак — это важный прием пищи, по словам врача. Для утренней трапезы рекомендуется выбирать калорийные и питательные продукты, которые будут долго поддерживать чувство насыщения.

«Продукты, которые употребляются во время завтрака, не должны быть совсем легкими. Следует ориентироваться на большое содержание белка. Хорошо, если это сложные углеводы», — прокомментировал эксперт.

Лучше отказаться от:

хлопьев и мюсли;

выпечки и бутербродов;

каш быстрого приготовления;

йогурта;

фруктов и овощей.

Все эти продукты содержат быстрые углеводы, то есть питательные вещества, которые быстро усваиваются. Уже через несколько часов после их употребления чувство насыщения исчезнет, и вновь проснется аппетит.

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Наиболее полезным будет завтрак, состоящий из:

мяса;

яиц;

рыбы;

творога;

сливочного масла;

макарон твердых сортов пшеницы;

каш долгой варки.

Все эти продукты содержат нужные для организма белки, жиры и медленные углеводы, которые будут способствовать нормальному функционированию пищеварительной системы.

Что съесть на завтрак, если поздно проснулся

Большинство россиян после бурного ночного застолья просыпаются не раньше полудня. И после пробуждения решают продолжить застолье. Однако праздничный завтрак 1 января должен быть особенным.

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И раз уж приближается обеденное время, лучше подкрепиться чем-то существенным, например, мясом, кашей или нежирным куриным бульоном, а вовсе не выпечкой и сладостями. Начать год также можно с фруктово-овощного меню. Например, помидоры, бананы, киви и шпинат стимулируют выведение токсинов из организма. Но плохими закусками в новогоднее утро станут цитрусовые, так как они раздражают слизистую оболочку желудка.

Также не следует прямо с утра продолжать празднование алкоголем, так как «опохмел» создает дополнительную нагрузку на организм, а регулярный прием спиртного в ранние часы способствует развитию зависимости. Пытаться взбодриться с помощью кофе — тоже плохой вариант, поскольку данный продукт усиливает обезвоживание организма, которое происходит после большого количества выпитого алкоголя, поэтому последствия могут только усилиться. Из напитков 1 января лучше выбрать фруктовые соки или травяной чай.

Салаты, заправленные майонезом, тоже не подходят для праздничного завтрака, особенно если всю ночь простояли на столе. В соусе оливье, крабовом, мимозе и других представителей новогоднего меню за это время могут развиться опасные микроорганизмы, вызывающие острые кишечные инфекции. Но даже если блюда вовремя убрали в холодильник, тяжелая и жирная пища может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта.