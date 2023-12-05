Король культового аниме: как Хаяо Миядзаки покорил весь мир

Фото: Кадр из мультфильма "Мой сосед Тоторо", режиссер Хаяо Миядзаки, 1988г.

Творчество великого аниматора заставит не только проникнуться уникальным характером полнометражных шедевров автора, но и полюбить аниме.

Творчество японского аниматора Хаяо Миядзаки уже много десятилетий завоевывает все новые и новые сердца по всему миру. Полнометражными мультфильмами режиссера проникаются даже те, кому чужды аниме и японская культура в целом. И немудрено, ведь в его работах гармонично сочетаются глубокая философия, яркие фантастические миры и животрепещущие проблемы.

Из-под талантливой руки Хаяо Миядзаки вышел целый аниме-мир, который многие способны узнать по одному лишь кадру. Настолько уникален стиль анимационных шедевров мастера. Труд и талант Миядзаки не только отозвались в сердцах зрителей, но и принесли автору поистине огромное количество наград, которое вскоре может пополниться.

Сейчас легендарному японскому аниматору 82 года. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает радовать фанатов новыми картинами. Седьмого декабря мир увидит очередной мультфильм легендарного аниматора. Аниме «Мальчик и птица» с нетерпением ждут поклонники из всех уголков Земли. А в сети, еще до выхода на экраны, картине начали присуждать самые высокие оценки те, кто полюбил каждое аниме Миядзаки.

Почему же картинами Хаяо Миядзаки прониклись даже те, у кого раньше упоминание аниме вызывало исключительно негативные эмоции?

С чего все началось

Интерес к аниматорскому делу возник у Хаяо Миядзаки в последний год обучения в школе. Именно тогда, в 1958 году, молодой человек увидел аниме под названием «Легенда о Белой Змее», которое вдохновило его встать на мультипликационный путь. Сам Миядзаки признавался, что после просмотра нарисованного фэнтези он твердо решил стать аниматором.

В юношеском возрасте Хаяо Миядзаки вряд ли мог представить, какое великое будущее его ждет. Первым шагом к делу всей его жизни стали привычные для японцев комиксы — манга. Их молодой Хаяо рисовал в свободное от учебы в университете время. А после окончания политико-экономического факультета будущий аниматор пошел работать не в освоенную сферу, а начал реализовывать свою мечту. В 1963 году он занял должность фазовщика в токийской студии Toei Animation, где его обязанностью была прорисовка второстепенных кадров аниме.

www.globallookpress.com / Armando Gallo

Многие важные события в жизни Миядзаки имели начало именно в этой студии. В процессе работы он обрел настоящего наставника — легендарного аниматора Ясуо Оцука. А также познакомился с будущим сооснователем студии Studio Ghibli Исао Такахата, с которым у Хаяо завязалась крепкая дружба. Там же Миядзаки встретил любовь всей своей жизни, будущую жену — аниматоршу Акэми Ота. Их супружеская жизнь началась в 1966 году и продолжается по сей день.

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В 1971 году Хаяо Миядзаки принял решение покинуть Toei Animation, ставшее настоящим стартом его карьеры. С тех пор он начал принимать участие в мультипликационных проектах различных студий и познавать профессию режиссера.

Однако навсегда оказаться в режиссерском кресле Миядзаки не хотел. Его страстью все еще оставалась работа, для которой нужны были карандаш, бумага и вдохновение. Поэтому деятельность аниматора он не оставил. Лишь в 1979 году художнику удалось создать первое собственное полнометражное аниме под названием «Люпен III: Замок Калиостро».

Легенда японской анимации

В 1985 году Хаяо Миядзаки и его друг Исао Такахата вновь стали коллегами. Вместе с продюсером Судзуки Тосио они открыли собственную анимационную студию Studio Ghibli. Сейчас она известна большинству людей. И даже тот, кто ни разу не смотрел творчество ее основателей, узнает логотип, на котором красуется известный персонаж по имени Тоторо. Открытию Studio Ghibli поспособствовал успех ранее вышедшего мультфильма «Навсикая из долины ветров», созданного Миядзаки совместно с Такахатой.

Studio Ghibli стала для аниматора глотком свежего воздуха. Она предоставила мастеру возможность творить так, как ему подсказывало собственное сердце.

Дебютным аниме двух друзей стал «Небесный замок Лапута», выпущенный всего через год после открытия студии. Хаяо Миядзаки стал режиссером и сценаристом картины, а Исао Такахата выступил в роли продюсера. Для Миядзаки мультфильм стал третьим в списке созданных им полнометражных аниме после «Люпена Третьего: Замок Калиостро» (1979 год) и ранее упомянутой «Навсикаи из долины ветров» (1984 год).

Возможность работать не по чьей-то указке, а руководствуясь исключительно своими идеями и желаниями, позволила Хаяо Миядзаки поднимать значимые для него темы и выработать уникальный стиль картин. Благодаря этому шедевры режиссера стали настоящим феноменом, а Studio Ghibli — настоящей вселенной, считающейся одним из самых ярких символов аниме.

Сейчас Хаяо Миядзаки известен всему миру как художник-аниматор, режиссер, сценарист и продюсер. А его неподражаемый стиль полюбился как зрителям, так и профессионалам. Кинокритики отмечают, что большинство картин мастера — настоящее анимационное искусство. Такому ажиотажу вокруг мультфильмов аниматора, имеющих свой неподражаемый стиль, есть множество причин.

Отсутствие строгого сценария

Кадр из мультфильма «Ходячий замок», режиссер Хаяо Миядзаки, 2004 г.

Каждое аниме Хаяо Миядзаки — настоящий шедевр, в котором есть место эстетике, глубоким мыслям, фантазии, реальности, добру и злу. Может показаться, что сценарии были продуманы до самой мелкой детали заранее, но это совсем не так.

Миядзаки не раз называл себя не рассказчиком, а художником, и подчеркивал, что процесс создания картин порой становится настоящей импровизацией. У мастера не бывает законченных сюжетов к началу работы над картиной. А история начинает развиваться только в момент рисовки.

«Мы не знаем, куда пойдет история, просто продолжаем работать над фильмом по мере его развития. Это опасный способ снимать анимацию, но, увы, я так работаю, и все остальные вынуждены подчиняться», — рассказывал Хаяо Миядзаки.

Единственной работой, созданной по четко подготовленному сценарию, стало аниме «Навсикая из Долины ветров». Сюжеты всех последующих картин возникали в голове у автора в общих чертах, так что даже он сам заранее не знал, чем закончится очередная история. Как только к Миядзаки приходила идея, он сразу отражал ее на листе бумаги.

Так, при создании аниме, режиссер поддавался настоящему потоку сознания. Благодаря особенному подходу к творчеству, Хаяо Миядзаки удавалось «оживлять» мультфильмы, делая их захватывающими и открывающими зрителям мысли талантливого автора.

Внимание к деталям

Кадр из мультфильма «Небесный замок Лапута», режиссер Хаяо Миядзаки, 1986 г.

Даже ураган мыслей не мог отвлечь аниматора от деталей. Миядзаки уделял огромное внимание тому, что происходило на заднем плане кадра. Будь то движение облаков, трещинка на старом доме, чинно прогуливающаяся дама или оторвавшийся от дерева листик — каждой мелочи было уделено внимание мастера.

Хаяо Миядзаки показывал, что главные герои — не единственные, от кого зависит успех всего сюжета. Без деталей, которые словно переносят реальный мир в 2D, аниме было бы неполноценным.

Благодаря такому подходу режиссера к созданию мультфильмов, смотрящему кажется, что он наблюдает за реальной жизнью, которая помогает проникнуться идеей всей картины. А чтобы насладиться каждой линией, созданной рукой автора, аниме нужно пересмотреть множество раз.

Старомодный подход к созданию аниме

Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо», режиссер Хаяо Миядзаки, 1988 г.

В мире современных технологий Хаяо Миядзаки остался верен карандашу, краскам и листу бумаги. Аниматор зачастую демонстрирует команде своей студии зарисовки и раскадровки, созданные от руки.

Удивительно, но такая привычка режиссера приносит в его шедевры исключительно пользу. Благодаря наброскам, созданным живым человеком, а не роботом, в мультфильмы Миядзаки будто вселяется жизнь. Они становятся более теплыми и душевными.

И взрослым, и детям

Основная аудитория творений Хаяо Миядзаки — дети. Однако сам аниматор считает, что и взрослые могу вынести для себя пользу из его мультфильмов. У них появляется возможность взглянуть на актуальные проблемы через призму детского восприятия. Темы, затронутые в сюжетах, не имеют ограничений в возрасте. Их важно осознать каждому.

«Есть ли какая-то разница между человеком в 18 и в 60 лет? Полагаю, в душе мы остаемся такими же», — так говорит режиссер.

Эти слова отражают уверенность аниматора в том, что если история интересна ребенку, то она откликнется и в сердце взрослого. А если пересматривать шедевры по мере взросления, появится возможность открывать для себя все новые и новые скрытые задумки.

Серьезные проблемы простым языком

Кадр из мультфильма «Навсикая из долины ветров», режиссер Хаяо Миядзаки, 1984 г.

На первый взгляд творчество Хаяо Миядзаки рассказывает о проблемах, уже знакомых детям. Однако если взглянуть немного глубже и проникнуться сюжетом, станет очевидно, что в основе лежит вопрос намного значительнее и сложнее. А если посмотреть еще внимательнее, можно удивиться, насколько понятным и очевидным становится то, что раньше таковым не являлось.

В мультфильмах Миядзаки затрагиваются многие проблемы: экология, непринятие себя, жертвенность, горечь утраты, пацифизм и многие другие. Почувствовать важность данных тем может каждый зритель, который внимательно посмотрит аниме создателя.

Так, «Навсикая из долины ветров» стала яркой антивоенной картиной. По сюжету действия разворачиваются в мрачном будущем, освещая последствия ядерной войны. Разрушительные действия людей практически уничтожили человечество. А планета заполонилась лесами, испускающими яд в воздух, и мутантами. Последствия, с которыми столкнулись герои аниме, стали для зрителей примером, отобразив последствия необдуманных действий, совершенных исключительно в эгоистичных целях человечества.

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А в мультфильме «Ходячий замок» Миядзаки поднял тему непринятия себя и своих эмоций. Такая проблема знакома огромному количеству людей на планете. Внешний облик главной героини по имени Софи, на которой наложено проклятье, весьма переменчив. Порой она молодая девушка, а иногда невзрачная старушка. Виной таким метаморфозам становится эмоциональное состояние героини. Когда на ее душе царят радость и покой, она возвращается в молодость, а если на девушку нахлынет грусть, то перед зрителем предстанет пожилая женщина. Так Хаяо Миядзаки подчеркивает, насколько связано внутреннее состояние человека с его внешней красотой.

Затрагивая такие важные темы, Миядзаки не выносил приговор, а скорее говорил, что все негативные запущенные процессы можно остановить и вернуть гармонию в мире.

С любовью к природе

Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо», режиссер Хаяо Миядзаки, 1988 г.

Для многих поклонников не секрет, что в сердце Хаяо Миядзаки для природы отведено особое место. Каждое творение режиссера показывает, насколько прекрасен реальный окружающий мир. В каждом аниме у зрителя есть несколько минут для того, чтобы насладиться живописными пейзажами вместе с героями, которые не теряют свою привлекательность даже будучи нарисованными.

Иногда природа становится настоящим действующим лицом в сюжетах Миядзаки. Персонажи не только существуют на фоне окружающего мира, но и взаимодействуют с ним. С помощью этого приема Миядзаки как показывает всю красоту и значимость фауны, так и ставит перед зрителем острый вопрос о загрязнении Земли.

Самым ярким олицетворением природы стал добрый дух леса по имени Тоторо из мультфильма «Мой сосед Тоторо». Этот образ демонстрирует результат достижения гармонии между фауной и человеком. Хаяо Миядзаки словно говорит, что если найти общий язык с природой и начать относиться к ней с любовью, она станет верным другом и откроет все свои тайны. Однако не всегда посыл аниматора выражался в мягкой форме.

«С нетерпением жду, когда застройщики обанкротятся, Япония станет беднее, а из земли прорастет дикая трава», — признавался Миядзаки.

Категоричное отношение режиссера к разрушительным действиям также находило место в его творчестве. Сцена из аниме «Унесенные призраками», в которой герои отмывают от грязи и мусора речное божество, заставляет задуматься, в каком состоянии находятся водоемы после нещадных действий человека.

Главные герои

Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки», режиссер Хаяо Миядзаки, 1989 г.

В центре практически каждого аниме Хаяо Миядзаки находится девушка. Все главные персонажи отражают мысли автора и обладают запоминающимся характером.

«Во многих моих фильмах есть сильные героини — отважные, самодостаточные девушки, которые борются за то, во что верят всем сердцем. Им необходим друг или помощник, но точно не спаситель. Я считаю, что каждая женщина способна быть героем в той же степени, что и мужчина», — говорил Миядзаки.

Зачастую главными героинями становились юные или маленькие девочки, которые только познавали реальную жизнь. В этом им помогали смелый характер и жажда приключений. А среди черт их личностей каждый зритель мог найти качества, присущие ему самому — доброту, любопытство, храбрость и многие другие свойства, перечислять которые можно очень долго. Поэтому к героям аниме Миядзаки легко проникнуться с первых минут.

Интересно, что несмотря на изобилие магии в мирах Миядзаки, главные герои зачастую лишены волшебных способностей. Это делает персонажей еще более близкими к аудитории.

Одним из немногих магических образов стала девочка Кики из «Ведьминой службы доставки». Однако необыкновенные способности не влияют на ее личность. В 13 лет добрая и эмоциональная героиня покидает родной дом и отправляется навстречу жизни настоящей ведьмы. Во время своего путешествия она познает всю трудность самостоятельности, сталкиваясь с проблемами, знакомыми как подросткам, так и взрослым людям. Но несмотря на все препятствия, Кики обретает веру в себя и учится не зависеть от чужого мнения. Зритель наблюдает, как маленькая ведьмочка постепенно становится осознанным человеком.

Гению нужен отдых

Хаяо Миядзаки собирался уходить на пенсию. Его предупреждения об этом звучали не один, не два и даже не три раза. Сложно назвать точное количество обещаний режиссера оставить творческое дело. И, к счастью фанатов, до официального заявления новостям об отставке верить не стоит. Художнику есть что сказать, и он продолжает создавать шедевры и по сей день.

Вероятно, талантливому аниматору нужен отдых после работы над каждым аниме. И лишь после этого он вдохновляется на создание новых картин.

А 7 декабря 2023 года поклонники по всему миру смогут посмотреть новый полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки под названием «Мальчик и птица». И кто знает, возможно это не последний проект полюбившегося многим японского режиссера.