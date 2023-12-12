Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

Зимой снег на дорогах становится настоящим врагом для водителей. Можно надолго застрять на нечищеном участке пути, если не знать об одном устройстве.

На пути каждого водителя зимой встречается суровое препятствие — заснеженная дорога. Не всегда шоссе бывает своевременно расчищено, а об уборке некоторых отдаленных путей за чертой города работники и вовсе могут забыть. В таких условиях машина крайне просто может застрять в грязном месиве. И далеко не всегда помощь придет быстро, порой ее приходится ждать очень долго.

К счастью, увязший автомобиль можно спасти и самостоятельно. В этом поможет антибукс. Что это за устройство и действительно ли он способен вытянуть машину из снежной ловушки, выяснила «Самая полезная программа».

Какие виды антибукса существуют

Антибукс — это специальная конструкция, позволяющая вывести буксующую машину из колеи или другого проблемного участка дороги. Данное устройство бывает в виде траков и ремней противоскольжения. Однако использование первого варианта антибукса не всегда безопасно.

Трак подкладывается под передние колеса застрявшего авто. Именно такое положения антибукса становится существенным риском.

«При пробуксовке трак может выскочить из-под колеса, тем самым повредив какой-то элемент автомобиля», — предупреждает автомеханик и специалист по подбору автомобилей Алексей Соколов.

Ремень противоскольжения более надежный. А воспользоваться им можно даже тогда, когда автомобиль уже плотно увяз в снегу или грязи.

«Противобуксовочный ремень устанавливается на колесо. Одна его часть протягивается между машиной и диском, после крепится зажим. Дальше все это затягивается», — объясняет эксперт.

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Однако производители предупреждают: для того чтобы успешно вытащить машину из снежного плена, одного такого устройства недостаточно. Нужно как минимум по две конструкции на колесо. Также при установке стоит помнить, что на каждую сторону необходимо одинаковое количество противобуксовочных ремней.

Для того чтобы выяснить, какой антибукс наиболее эффективен, провели эксперимент. В качестве образцов были выбраны три вида противобуксовочных ремней. Каждый из них крепится на колесо с помощью тканевых строб. Различие заключается в элементах для дополнительного сцепления с дорогой. В первом образце это прорезиненная платформа, во втором — пластиковый браслет с шипами, а в третьем — металлические цепи. Цена моделей оказалась одинаковой — пять тысяч рублей.

Какой вид противобуксовочного ремня удобнее устанавливать на авто

В каждом тестируемом наборе по шесть ремней. Для лучшего эффекта необходимо закрепить по три устройства на каждое колесо.

Первыми надели браслеты с цепями. Для этого понадобилось пять минут. Однако несмотря на быструю установку, процесс оказался затруднительным. Автовладельцу нужно быть готовым, что в результате руки и ноги окажутся грязными и мокрыми, а плотно затянуть ремни вокруг колеса будет непросто. Так как ленты слишком широкие, протягивать их через отверстия в дисках крайне неудобно. Однако зачастую в комплекте идет специальный крюк, который помогает успешно справиться с поставленной задачей.

Следующими закрепили пластиковые браслеты с шипами. Установка оказалась в два раза дольше предыдущей. Целых десять минут крепили всего четыре устройства, по два на каждое колесо. Затягивать жесткие пластиковые браслеты действительно сложно.

Не помог даже специальный крюк, который идет в комплекте. А два оставшихся неустановленными браслета и вовсе обделили вниманием, потому что из-за большой площади соприкосновения с дорогой их было невозможно протянуть под колеса стоящей машины.

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Самым удобным в установке оказался последний антибукс. Для крепления лент с прорезиненной платформой понадобилось всего четыре минуты.

Какой противобуксовочный ремень наиболее эффективен

Первым шанс проявить себя получил ремень с цепями. Однако ожидания не оправдались. Машина не сдвинулась с места.

«Было несколько оборотов колес. Машина вырыла яму и легла на пузо. Думаю, что эти ремни будут актуальны на гололеде», — объясняет специалист.

Далее протестировали пластиковые браслеты с шипами. Так как у них самая большая площадь соприкосновения с дорогой, вероятность того, что авто сможет выехать из сугроба больше, чем у предыдущего. А визуально колесо кажется усиленным десятками шипов. Однако и на этот раз возложенные надежды оказались напрасны. Машина еще больше зарылась в снег. Помимо этого, существует вероятность того, что ремень разобьет подкрылок. Причиной этому может стать недостаточно прочная установка аксессуара.

Последним проверили ленту с прорезиненной платформой. Именно этот комплект наконец справился с поставленной задачей. Машина не только успешно выехала из снежного месива, но и осталась невредимой.

По итогам проведенного эксперимента очевидно, что стоит сделать выбор в пользу антибукса в виде ленты с прорезиненной платформой. Данный ремень противоскольжения удобный, компактный и, что самое главное, эффективный.