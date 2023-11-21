Хотят выступать дуэтом: как Дмитрий Маликов воспитывает сына

Сын Дмитрия Маликова не захотел пойти по стопам отца и учиться играть на рояле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец Дмитрий Маликов уделяет воспитанию пятилетнего сына много внимания. Чем любит заниматься наследник певца и почему не хочет садиться за рояль, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает сына. Чем увлекается пятилетний Марк? На каком необычном инструменте захотел играть мальчик? Почему он не хочет идти по стопам отца? Из-за чего Маликов перестал спать? И зачем певец запирается в кабинете от своих родных? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это такая работа: постоянная, ежедневная. Дети учат нас быть искренними. Это самое главное», — уточнил народный артист России.

Пять лет назад семья Маликовых стала больше. У Дмитрия и его жены Елены появился сын Марк, которого им родила суррогатная мать. С тех пор жизнь звезды эстрады кардинально изменилась. Если раньше он любил поспать подольше, то теперь приходится вставать по будильнику.

«В 07:45, потому что в восемь часов я бужу своего сына. Мама ему готовит кашу», — поделился Дмитрий Маликов.

Когда росла старшая дочь певца Стефания, он много работал. Из-за постоянных гастролей не мог уделять девочке достаточно внимания. С Марком все по-другому. После завтрака папа обязательно посвящает время сыну.

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«В 8:30 мы выходим на улицу и играем в футбол с ним», — рассказал исполнитель.

А потом Дмитрий Маликов сам отвозит мальчика в детский сад. И только после этого может, наконец, немного расслабиться.

«В девять часов я возвращаюсь домой. Пью кофе. Иду на прогулку, если есть возможность, если время позволяет. Прогулка занимает где-то порядка, грубо, час. И потом, в десять, так сказать, что-то перекусить, и можно садиться к роялю», — пояснил певец.

Маликов в 2023 году отмечает 35 лет концертной деятельности. И признается: до сих пор ежедневно музицирует по несколько часов.

«Тут нельзя сидеть и ждать. Нужно просто каждый день работать. Надо садиться к роялю и что-то сочинять. Я повторяю какие-то произведения, которые играл в юности. Или, наоборот, учу что-то новое», — поделился артист.

Артист предпочитает играть в одиночестве. Члены семьи знают: когда Дмитрий Маликов занят музыкой, к нему лучше не подходить.

«У меня два инструмента: один стоит в гостиной, а другой стоит вообще в другом месте, в кабинете. Он закрывается. Я люблю, чтобы никому не мешать, потому что кто-то ходит с тряпкой, кто-то говорит по телефону и так далее. Поэтому лучше быть в тишине, в уединении», — объяснил музыкант.

«Да, Дима такой человек. Ему нужно обязательно побыть в тишине, уйти в себя, погрузиться», — подтвердила сестра певца Инна Маликова.

Артист говорит, что хотел бы усадить за рояль и сына. Но тот пока не поддается. Зато недавно заявил родителям, что мечтает научиться играть на необычном музыкальном инструменте.

«Он меня просил научить его играть на укулеле. А я играть на укулеле сам не умею. Но я говорю: „Я тебе найду обязательно или преподавателя по гитаре, например…“. Было бы желание. Сейчас с этим проблем никаких нет», — подчеркнул Маликов.

Певец делится: хоть это и не рояль, но главное, что Марк проявляет интерес к музыке. Дмитрия Маликова это очень радует. Может, хоть кто-то продолжит семейную династию. Какое-то время дочь Стеша пыталась петь. Но в итоге предпочла моду. Сейчас у нее свой магазин одежды.

«Она сейчас в Москве, в России. Готовит очередную коллекцию. И у нее успешно идет этот, как сказать, фэшн», — похвастался Дмитрий Маликов.

Теперь все надежды на Марка. Певец с гордостью наблюдает за наследником и не исключает, что когда-нибудь вставит в свою концертную программу совместный номер с сыном.

«Я чувствую, что если гитару освоит, то сделаем какой-нибудь, наверное. Не думаю, что он будет рояль осваивать, но под гитару, и под песни, и под нижний брейк у него пока есть желание», — рассказал музыкант.

У пятилетнего Марка насыщенный график. Кроме детского сада, он посещает развивающие занятия и спортивные секции.

«Шахматы. Ему нравится играть в шахматы. На дзюдо он ходит», — уточнил исполнитель.

Дмитрий Маликов уверен: ребенку нужно давать свободу выбора. Поэтому старается сделать жизнь сына максимально интересной и разнообразной.