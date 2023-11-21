Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели

Кай Метов заявил, что не хочет жениться на своей девушке-модели

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда 90-х Кай Метов уже десять лет состоит в отношениях с моделью. Почему певец до сих пор не предложил молодой возлюбленной выйти за него замуж, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

59-летний Кай Метов устал от вопросов о женитьбе. Почему музыкант не хочет узаконивать отношения с 30-летней возлюбленной? Устраивает ли такое положение дел модель Анастасию Рожкову? И почему многие уверены, что избранница заслуженного артиста преследует корыстные цели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы встретились, скажем так, не в самом начале жизненного трека. Но, как говорится, все схлопывается в одну точку. И делая сегодня поступок, мы меняем не только будущее, но и прошлое», — заявил певец.

Звезда 90-х Кай Метов уже десять лет встречается с Анастасией Рожковой. Избранница певца годится ему в дочери. Модель младше его на 28 лет. Но оба уверяют: разница в возрасте любви не помеха.

«Кай настолько, знаете, в душе молод, энергичен, что даже какие-то темы с ним разговариваешь, какие-то разговоры, и ты чувствуешь, что перед тобой сидит ровесник», — призналась модель Анастасия Рожкова.

«Настя иногда мне даже делает замечание: „Когда ты уже повзрослеешь?“ Она мне говорит. Потому что она меня воспринимает как какого-то такого, еще очень юного, молодого человека», — заверил артист.

Поклонники не понимают: если Кай Метов так счастлив в отношениях, то почему не делает возлюбленной предложение? Некоторые решили, что он не доверяет Рожковой. Он — знаменитый и богатый музыкант. Она — никому не известная модель из Саратова.

«Настя очень любит сниматься. Она модель. У нее фотосессии. Она занимается еще кое-какими делами, благотворительностью», — рассказал музыкант.

«У нее же модельный опыт и модельная внешность. Она бы уж явно нашла себе какого-нибудь олигарха и была бы с ним. Я видел их отношения. Я видел, как они друг к другу относятся. Мне кажется, там настоящая любовь. Потому что десять лет просто так невозможно жить, тем более без штампа в паспорте», — высказался певец Илья Гуров.

Метов и Рожкова познакомились в 2012 году. Девушка пришла на концерт к музыканту. Кай сразу обратил на нее внимание. Между ними завязалась переписка. Однако Анастасия долгое время не отвечала певцу взаимностью. Постепенно ему удалось добиться ее благосклонности. Сейчас они вместе живут в загородном доме артиста.

«Я на это потратил несколько лет, честно могу сказать. Пришлось даже прибегать к некоторым хитростям. Но оно того стоило», — заявил певец.

Ради молодой избранницы Кай Метов занялся собой. Под наблюдением специалистов он перешел на дробное питание и заметно похудел.

«Тренажерный зал в пределах утренней зарядки. Я себе могу позволить все, но, скажем так, без излишеств», — уточнил исполнитель.

Чтобы дарить избраннице дорогие подарки, Кай Метов стал больше работать. Он активно гастролирует по стране, дает концерты, выступает в телешоу.

«Сейчас я не жалуюсь. Не хочу говорить: много денег, мало денег. Я скажу так: у меня финансовая стабильность. Но самое главное, я при этом счастлив», — сказал артист.

Певец мечтает еще раз стать отцом. При этом не спешит вести возлюбленную в ЗАГС. Говорит, что штамп в паспорте для него и Анастасии — всего лишь формальность.

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«Когда сделано предложение, когда мы поженились, поженились ли мы… Я вот не хочу. И она, кстати, этого не хочет. В интернете написано, что мы поженились. В некоторых статьях написано, что не поженились. Нас устраивает и то, и другое», — объяснил Кай Метов.

Певец рассказывает: всему виной его болезненный развод. Первая супруга, устав от приступов ревности, бросила его. Рождение дочери Кристины не спасло брак. Артист тяжело переживал расставание и долгое время не мог заводить отношения.

«Мы так расстались. Для меня это было очень тяжело. Я так скажу. Я переживал долгое время, и это каким-то шрамом незаживающим кровоточило, я думаю, лет десять точно», — признался музыкант.

Впрочем, многие считают: дело вовсе не в психологической травме. Якобы Кай Метов боится раздела имущества в случае развода.

«Для него нормально просто жить в гражданских отношениях, ничего не регистрируя. Потому что, извините, у Кая Метова немаленькое наследство, которое потом придется делить. А делить… Там есть родственники, дети», — выразил свое мнение светский журналист Олег Цуриков.

Сам Метов говорит: если он и решится на второй брак, то публика об этом не узнает. Их роспись будет тайной.