Скрытая формула счастья: как номер квартиры влияет на судьбу жильцов

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События в жизни обладателей недвижимости напрямую связана с номером их жилья.

При выборе жилья многие руководствуются районом, количеством комнат, наличием ремонта, видом из окна и другими параметрами. Однако существует и еще один важный показатель хорошей квартиры — ее номер. Кому-то кажется, что это просто цифры на двери, но с точки зрения нумерологии — учения о влиянии чисел на жизнь людей — данная характеристика оказывает воздействие на атмосферу в семье.

Какое жилье принесет домочадцам счастье и благополучие, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Как номер квартиры воздействует на судьбу

Человек основную часть времени проводит дома: расслабляется после тяжелого рабочего дня, общается с близкими, спит.

«Это уже занимает большую часть нашего времени. Даже если человек деловой, он все равно значимую часть времени проводит дома», — прокомментировала нумеролог.

Комбинации цифр подталкивает домочадцев к определенным поступкам, именно поэтому номер жилья имеет важное значение в жизни.

«Номер квартиры особенно влияет на атмосферу в семье. Не конкретно на самого человека, а на условия, которые царят дома», — отметила эксперт.

Как определить судьбу по номеру квартиры

Чтобы выявить, какое влияние будет оказывать тот или иной номер, нужно сложить все знаки, которые входят в числовой код квартиры и довести до однозначного результата.

К примеру, человек живет в квартире 549. Надо проделать простые вычисления: 5+4+9=18.

В результате получилось двузначное число, и его цифры тоже надо сложить: 1+8=9. Исходя из этого можно узнать, что ждет человека.

Самое несчастливое число для квартиры

Существует несколько чисел, которые способны негативно повлиять на атмосферу в семье. Возможно, за дверью жилья будут возникать громкие эмоциональные сцены или периодически станет охватывать гнетущее чувство одиночества.

Девять

Конфликты и скандалы, возможно, даже с битьем посуды будут разворачиваться в квартире, номер которой в сумме дает девятку.

«Там всегда будет очень много споров, скандалов, выяснение отношений», — отметила эксперт.

Также в таком жилье могут постоянно теряться какие-то предметы, причем в самый неподходящий момент, что опять же способно провоцировать хозяев на необдуманные высказываня в адрес друг друга.

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Семь

Негативные эмоции способны возникать в жилье, номер которого дает в сумме семь. Однако это не пылкая страсть, а желание уйти в себя и отыскать смысл жизни.

«В квартире, которая дает в сумме семерку, человек может себя чувствовать одиноко, даже если семья большая», — прокомментировала специалист по нумерологии.

Философские размышления будут подталкивать жильца вновь и вновь пересматривать отношения с партнером и близким.

Четыре

Еще одно неблагоприятное число — четыре. Если в сумме получилось это значение, то, вероятно, стоит задуматься о переезде.

«В квартире, которая в сумме дает, например, четверку, всегда могут возникать проблемы со здоровьем, всегда что-то будет болеть, беспокоить», — предостерегла нумеролог.

Не подойдет квартира с данным номером активным и целеустремленным людям, так как четверка будет их заземлять и не давать возможность продвинуться дальше.

Самые удачные номера квартир

Некоторые числа на двери квартиры открывают домочадцам возможность сделать отношения в семье более гармоничными. В таком жилье часто родственники проявляют взаимопонимание и уважение.

Шесть

Атмосфера благополучия и удачи всегда «обитает» в квартире, номер которой в сумме дает шесть. Согласно нумерологии, это число любви и семейного благополучия, потому что им управляет планета Венера, отвечающая за чувства и коммуникацию между людьми.

«В такой квартире всегда будет покой и любовь. <…> В семье воцарится взаимопонимание. Любой конфликт будет очень легко решаться», — отметила эксперт.

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В такой квартире люди всегда будут друг другу идти навстречу, находить компромиссы.

Пять

Материальное благополучие никогда не покинет живущих в квартире, номер которой дает пятерку. Этим числом управляет Юпитер. Данная планета отвечает за материальное благополучие, мудрость и передачу опыта. В таких квартирах будут всегда уважительные отношения между старшим и младшим поколениями.

Единица

Если в результате вышла единица, то это тоже благоприятное число. Несмотря на то, что эта цифра у многих вызывает ассоциации с одиночеством, это представление крайне неверно.

Один — это число Солнца. Вероятно, в окнах квартиры под данным знаком часто допоздна будет гореть свет, так как родные и близкие частенько станут собираться на кухне за семейным ужином или в гостиной, чтобы провести время за настольными играми или задушевными беседами.

Если в результате вычисления выходит два, три или восемь, то влияние номера жилья на домочадцев будет нейтральным.