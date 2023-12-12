Не надо экспериментов: 10 вещей, которые не стоит делать перед Новым годом
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Астролог Юлия Гикис составила список самых важных дел, от которых стоит отказаться перед праздником. И вот почему.
Новый год — это новая энергия. Однако некоторые вещи лучше совершать перед самим праздником, чтобы не нарваться на неприятности.
О том, что нельзя делать перед Новым годом, Пятому каналу эксклюзивно рассказала астролог Юлия Гикис.
Что не нужно делать перед Новым годом?
- Не стоит брать кредиты перед Новым годом и заходить в новую энергию. Не нужно также давать деньги в долг. Наоборот, лучше закрыть свои обязанности и раздать все долги.
- Перед Новым годом не стоит ложиться на операцию или проводить любые опасные процедуры со здоровьем, в том числе и пластические операции. Конечно, если в этом нет острой необходимости.
- Желательно исключить все экстремальные виды спорта из досуга. Не нужно в сам Новый год подниматься на Эльбрус или прыгать с парашюта. Это очень опасно!
- Не стоит ругаться и выяснять отношения. Нельзя уходить из дома и рушить семью. Перед Новым годом лучше постараться создать самую комфортную обстановку и встретить наступающий год в любви!
- Нельзя тратить все свои запасы. Надо постараться наоборот нарастить финансовую подушку, чтобы в новую энергию зайти с деньгами.
- Не нужно экспериментировать с внешностью. Если не получается представить новую стрижку, то не стоит воплощать эту идею.
- Нельзя совершать крупных сделок. Например, покупать квартиру. Лучше этим заниматься в первый месяц нового года.
- Задумываться о смене работы можно, но менять лучше работу уже в новой энергии года.
- Лучше не затевать ремонт в конце года, а перенести на начало. А если ремонт уже в процессе, то надо постараться закончить его как можно быстрее.
- Все планы нужно обдумывать, анализировать и планировать, но стоит это начинать в конце года!
Энергетика уходящего года сложная и тяжелая. Планы и любые процессы могут затормозиться и долго не давать результатов. Но это лучший период для завершения дел и подведения итогов прошедшего года!