Не надо экспериментов: 10 вещей, которые не стоит делать перед Новым годом

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Астролог Юлия Гикис составила список самых важных дел, от которых стоит отказаться перед праздником. И вот почему.

Новый год — это новая энергия. Однако некоторые вещи лучше совершать перед самим праздником, чтобы не нарваться на неприятности.

О том, что нельзя делать перед Новым годом, Пятому каналу эксклюзивно рассказала астролог Юлия Гикис.

Что не нужно делать перед Новым годом?

Не стоит брать кредиты перед Новым годом и заходить в новую энергию. Не нужно также давать деньги в долг. Наоборот, лучше закрыть свои обязанности и раздать все долги.

Перед Новым годом не стоит ложиться на операцию или проводить любые опасные процедуры со здоровьем, в том числе и пластические операции. Конечно, если в этом нет острой необходимости.

Желательно исключить все экстремальные виды спорта из досуга. Не нужно в сам Новый год подниматься на Эльбрус или прыгать с парашюта. Это очень опасно!

Не стоит ругаться и выяснять отношения. Нельзя уходить из дома и рушить семью. Перед Новым годом лучше постараться создать самую комфортную обстановку и встретить наступающий год в любви!

Нельзя тратить все свои запасы. Надо постараться наоборот нарастить финансовую подушку, чтобы в новую энергию зайти с деньгами.

Не нужно экспериментировать с внешностью. Если не получается представить новую стрижку, то не стоит воплощать эту идею.

Нельзя совершать крупных сделок. Например, покупать квартиру. Лучше этим заниматься в первый месяц нового года.

Задумываться о смене работы можно, но менять лучше работу уже в новой энергии года.

Лучше не затевать ремонт в конце года, а перенести на начало. А если ремонт уже в процессе, то надо постараться закончить его как можно быстрее.

Все планы нужно обдумывать, анализировать и планировать, но стоит это начинать в конце года!

Энергетика уходящего года сложная и тяжелая. Планы и любые процессы могут затормозиться и долго не давать результатов. Но это лучший период для завершения дел и подведения итогов прошедшего года!