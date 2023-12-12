Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Чем заменить «тяжелые» соусы и что из продуктов точно не стоит употреблять, чтобы не подорвать здоровье?

Предновогодние хлопоты известны всем: это трепет и волнение перед чем-то новым и неизвестным, а еще, конечно же, ожидание чуда, как в детстве!

Женщины всего мира предпочитают стройнеть к этому празднику, чтобы в год грядущий не брать с собой, так сказать, лишний груз. Ну и, конечно же, блистать в шикарном платье на размер меньше!

Осталось не так много времени, чтобы успеть распрощаться с несколькими килограммами. Это довольно просто, достаточно исключить из питания 3 продукта — трансжиры, сахар и фастфуд! Обо всем в подробностях эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог Мария Капралова.

Как быстро похудеть к Новому году

Звучит легко — как выключить свет! На деле все выглядит сложнее, так как питание — уже дело привычки, и всегда хочется запретное. Однако есть прекрасная альтернатива этим «вкусняшкам», которые беспощадны к фигуре.

Трансжиры — что к ним относится?

Обжарка на растительном или сливочном маслах, а также фритюр, майонез, маргарин и продукты с заменителями молочного жира. Самые безопасные для жарки — масло ГХИ и кокосовое. Они хорошо держат высокие температуры и не дымят.

Чем можно заменить майонез:

✔️ Сметана и соусы на ее основе;

✔️ Греческий йогурт;

✔️ Растительные нерафинированные масла со специями;

✔️ Кефирный соус.

Вариантов очень много, важно только захотеть их найти, кстати, всем этим прекрасно можно заправлять салаты на праздничный стол.

Что кроется под понятием сахар?

Сладости, выпечка из муки высшего сорта, алкоголь, газировка. Эти продукты содержат очень много сахаров в составе. Кроются они под названием «углеводы», которые в процессе пищеварения расщепляются до молекулы сахара. Избыток сахаров организм любит складировать «на всякий случай», и отсюда происходит набор веса. Женщины, которые любят сладости и булочки, очень часто «вырастают» из платьев.

Что делать, если хочется сладкого, но и постройнеть тоже желательно? Найти альтернативу! Есть больше фруктов, отдать предпочтение ржаному, овсяному или гречишному хлебу, сократить алкоголь до 1-2 бокалов сухого вина в неделю, изучать упаковку сладостей и выбирать более натуральный состав.

Теперь о фастфуде

Это не только бургеры с колой или лапша быстрого приготовления — сюда еще можно отнести полуфабрикаты и колбасные изделия. Это, конечно, удобно и вкусно, однако состав там «хромает». По возможности все рецепты легко повторить дома, и, кстати, домашние наггетсы в разы вкуснее промышленных, а сосиски из филе курицы или индейки домашнего приготовления получаются фантастически вкусными и полезными — намного лучше, чем те, что можно купить в магазине по акции. Всегда можно запечь буженину из индейки и прекрасно ее использовать на бутерброд вместо колбасы.