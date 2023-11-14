Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Актер Юрий Стоянов любит посвящать свободное время физическому труду. Что он начал недавно мастерить для родных и близких, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Стоянов рассказал о своем опасном хобби. Из-за чего актер каждый день рискует здоровьем? За что на него обижаются члены семьи? Как 66-летний народный артист держит себя в форме? Зачем он поет в бассейне? И почему ненавидит спорт? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мошенники звонят мне постоянно, но у меня для них есть три волшебных русских слова. Там два слова и один предлог: на», — заявил артист.

Юрий Стоянов сейчас нарасхват. После того как артист сыграл в сериале про вампиров, он стал настоящим кумиром молодежи. Недавно принял участие в модной фотосессии, где предстал в необычном для себя образе: стильное пальто, темные очки. После съемок этот наряд актеру подарили. Но он признался, что пока ни разу его не надевал.

«Оно такое… Я еще не готов к тому, чтобы его надеть в жизни, на фотосессию. Очень радикальное. Но оно у меня висит», — рассказал актер.

Многие отмечают, что Юрий Николаевич отлично выглядит для своих 66-ти. Он признался, что старается следить за собой. Хоть это и не приносит ему удовольствия.

«Знаете, поскольку я бывший спортсмен, слово „спорт“ вызывает у меня, конечно же, ненависть. Но приходится педальки крутить на тренажере, как называется, эллипсоид. Но это с ненавистью. Это все с музыкой, с просмотром фильма», — уточнил артист.

Стоянов регулярно посещает бассейн. Но плавает тоже через силу. И считает минуты до конца тренировки.

«Когда плывешь, я знаю, что мне надо спеть десять песен, десять. По четыре минуты, по три с половиной. Минут под 40. Но у меня нет такого количества песен. Я пою все время одни и те же», — рассказал Юрий Стоянов.

Артист делится: гораздо больше, чем спортом, ему нравится заниматься своим хобби. Он уже много лет увлекается резьбой по дереву.

«Что-то стамесочками колупаю. Делаю какие-то креслица, какие-то стульчики, столики», — уточнил актер.

По словам звезды кино, физический труд освобождает голову от тревожных мыслей.

«Ни о чем в это время не думаю. Оказывается, это тоже отдых — не думать. Ты думаешь только о том, как бы не отрезать себе палец», — заверил Юрий Стоянов.

Вот только близкие негодуют. Глава семьи мастерит такую красоту. И все раздает друзьям.

«Это все на подарки. У меня только один столик дома стоит», — признался артист.

Стоянов решил не останавливаться на изготовлении мебели. Недавно он начал делать ножи. Но вскоре выяснилось, что в этом деле есть определенные нюансы.

«Там очень жесткие ГОСТы есть, какой нож считается небоевым. Вот делаю ножи. По-моему, хороший подарок. А главное, что за нож всегда дают деньги. Такая примета. Пока ни один не окупился», — заявил актер.

Юрий Стоянов не собирается останавливаться на достигнутом. И уже размышляет над новым хобби. Ведь работа в мастерской приносит артисту удовольствие и радость.