Попариться по-черному: какие 5 главных ошибок совершают любители бани

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Некоторые виды парения могут нанести серьезный вред организму.

Баня — одна из главных русских традиций. Считается, что время, проведенное в парной, благоприятно влияет на работу организма, что позволяет предотвратить развитие многих болезней. Однако некоторые современные тенденции могут, наоборот, губительно отразиться на здоровье.

В чем же секрет целебного таинства? Какой вред могут причинить ароматические масла во время водных процедур? Почему черная баня получила такое название и чем она может быть опасна? На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Какие бани бывают и чем они опасны

С давних времен очищению тела придавали особое значение. Омовения сопровождались особыми ритуалами. В некоторых культурах до сих пор остаются отголоски древних представлений о гигиене, и обычаи очень похожи друг на друга. Например, в России с давних времен были распространены бани. Считалось, что пар и высокие температуры помогали не только удалить грязь, но и предупреждать простуды. В других странах прибегали к подобным процедурам.

Финская баня (ее еще называют сауной) считается самой сухой. Она нагревается до 70, а иногда и 100 градусов. При этом влажность в парной достигает около 15%. Однако при некоторых проблемах со здоровьем л. Лучше с осторожностью прибегать к подобным практикам. Из-за своих свойств процедуры могут быть опасны.

«Это очень сильный сухой жар. Он может быть вреден людям как раз с очень высоким давлением, может негативно сказываться на кожных покровах, на слизистых, и здесь надо действительно смотреть внимательно, есть ли какие-то проблемы с кожей», — рассказала кандидат медицинских наук Александра Чистякова.

Самой влажной считается хаммам (другое название — турецкая баня). В такой парной показатель зачастую достигает 80%. При этом его разогревают всего до 45 градусов. Такая подойдет, если человек хочет просто расслабиться. Однако следует соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы при посещение такой бани не навредить здоровью.

«Перед тем как зайти в хаммам, лучше всего облиться теплой водой, чтобы тело подготовилось, организм подготовился, кожа подготовилась, потому что там 100% влажность», — косметолог-эстетист Серафима Бескова.

В русской парной температура и влажность считаются средними. Однако все равно при посещение бани важно контролировать состояние.

«Парение в любой бане, и в хаммаме, и в русской бане, оно благотворно влияет на организм, вызывает укрепление иммунитета, тренирует сердечно-сосудистую систему, хорошо действует на кожу», — отметил врач-кардиолог, терапевт Алексей Кузьмин.

Людям с хроническими заболеваниями обязательно нужно перед походом в баню проконсультироваться с врачом.

Как правильно подготовиться к походу в баню

На Руси поход в баню был особым ритуалом. Однако с прошествием времени о некоторых правилах стали забывать. А зря, ведь многие из них позволяют усилить эффект от посиделок в парной.

Главным спутником любителей попариться, конечно, является веник. Самый популярный вид — изделия из березы. Эта порода дерева содержит природный антисептик — деготь. Второе место делят дуб и липа, стимулирующие работу почек. Однако эти приспособления необходимо тщательно подготовить перед использованием. Как это сделать, знают опытные банщики.

«Окунаю венечки листиками вниз сначала, чтобы они чуть-чуть набрались [водой]. И переворачиваю ручками вниз. Пускай „пьют“ через прутики, пускай „напиваются“ водой», — поделился советом специалист по парению Василий Ляхов.

Для того чтобы удобно было сидеть на деревянных полках бани, можно их застелить, например, сеном или просто положить полотенца. Также часто в бане вешают пучки целебных трав. Считается, что это помогает успокоиться, а эфирные масла, которые в них содержатся, позволяют укрепить иммунитет.

Топить баню не обязательно дровами в традиционной печи. Современные электрические топки работают ничуть не хуже.

«Наши классные электрические печки, которые дают реальный режим русской бани. И это прям восхитительная вещь, [благодаря] которой не надо заморачиваться с дровами», — прокомментировал эксперт.

Главные ошибки при походе в баню

После стольких приготовлений не терпится побыстрее отправиться в баню, но при этом важно помнить еще несколько важных правил. Некоторые любители посидеть в парной забывают о них и совершают ошибки, которые могут стоить им не только здоровья, но и жизни.

Сразу надолго заходить в баню. Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд. Иначе из-за перепадов температуры у человека могут возникнуть проблемы с давлением, что может быть довольно опасно.

Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд. Иначе из-за перепадов температуры у человека могут возникнуть проблемы с давлением, что может быть довольно опасно. Не соблюдать водно-питьевой режим в парилке и пить алкоголь. Вредные привычки приводят к быстрому обезвоживанию организма.

«В бане нужно пить воду, потому что это лучший растворитель и разжижитель крови, в бане можно пить чай, в бане можно пить морсы, квасы», — отметил эксперт по парению Ляхов.

Алкоголь лучше исключить, так как создает дополнительную нагрузку на некоторые внутренние процессы, увеличивая риск инфарктов и инсультов.

«Это очень негативно влияет на сердечно-сосудистую систему в сочетании с температурным режимом», — отметила кандидат медицинских наук Александра Чистякова.

Поливать аромамаслами камни. В последнее время многие стали считать, что различные эфирные элементы помогают укрепить здоровье. Однако находиться в такой бане категорически нельзя.

«Камни раскалены выше, чем на 400 градусов, и все, что на них попадает, сгорает, превращаясь в угарные газы, в канцерогены. Полейте на порог, на стены, повесьте пучки с травами и наслаждайтесь этими ароматами», — предостерег специалист по баням.

Хлестать себя веником, что есть сил . Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции.

. Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции. Использовать кремы и бальзамы до и во время процедуры. Некоторые компоненты косметических средств разрушают кожный покров.

«Косметические средства используются уже после всех заходов в баню. Ни в коем случае в их составе не должно быть кислот или ретинолов, агрессивных химических веществ, которые направлены на снятие поверхностного рогового слоя у кожи, потому что баня сама по себе эффективно очищает поверхность тела», — отметила кандидат медицинских наук Александра Чистякова.

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Что такое баня по-черному и чем она полезна

Многим известно выражение «париться по-черному». Однако сейчас уже мало кто помнит, откуда пошло это странное выражение. На самом деле на Руси существовала традиция «черной бани».

Название пошло от того, что дым из печи, расположенной у самого пола, выходит не через дымоход, а выветривается через специально проделанное под самой крышей окно. Из-за этого копоть и сажа оседают на стенах бани. Считается, что благодаря этому свойству, в такой бане убиваются все болезнетворные микроорганизмы.

Сейчас этот вид очищения тела уходит в прошлое. «Экзотические» парилки можно найти только в глубоких деревнях.

Однако в такой бане существуют свои правила безопасности:

начать прогревать баню за пару часов до парения, а после получения нужной температуры потушить огонь и проветрить помещение в течение получаса, чтобы угарный газ и тяжелый дым выветрились;

топить дровами из той же древесины, из которой и срублена баня, и не использовать хвойные сорта, потому что они дают искры;

«поддавать» пар по своему самочувствию;

«поддавать» пар по своему самочувствию; не закрывать окна и двери во время парения.

Польза от таких водных процедур довольно большая. «Черная баня» хорошо влияет на органы дыхания, состояние кожи и даже снимает болевые ощущения.