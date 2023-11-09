Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

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Некачественное жилье — вина застройщика. Покупатель не должен тратить нервы и деньги на исправление чужих ошибок.

Квартиры в новостройках всегда пользовались повышенным спросом. Поэтому из года в год количество нововозведенных жилых комплексов и отдельных домов увеличивается. В результате некоторые застройщики становятся известны даже тем, кто не углублялся в тему покупки жилья. А у желающих приобрести квартиру в новостройке начинают разбегаться глаза. Однако не каждая строительная компания добросовестно выполняет свою работу.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, нужно тщательно осмотреть помещение перед тем, как принять его у застройщика. На что обращать внимание при просмотре квартиры с чистовой отделкой и что может поджидать неподготовленного покупателя новостройки, выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Какая репутация у застройщика

Перед тем как идти на встречу с риелтором, важно узнать всю доступную информацию о выбранной строительной компании.

«Нужно проанализировать, как давно застройщик на рынке, сколько объектов он уже построил и ввел в эксплуатацию», — объясняет представитель компании застройщика Екатерина Нестерова.

Много полезной информации можно найти в отзывах жильцов. Нужно изучить негативные комментарии, в которых описаны недостатки новостройки. Все выделенные нюансы стоит проанализировать, ведь ими делятся люди, напрямую связанные с недвижимостью от застройщика.

Даже та строительная компания, у которой самая хорошая репутация, может подвести. Ведь практически у каждой компании множество проектов различной ценовой категории. И зачастую цена квартиры в новостройке не соответствует ее качеству.

Как принимать квартиру с чистовой отделкой

В процессе поиска квартиры в новостройке перед покупателем стоит выбор: приобрести жилье с черновой, с предчистовой и чистовой отделкой. Последний вариант экономит и время, и деньги. Поэтому чаще всего выбор падает именно в его пользу. Однако именно этот вид квартир требует наибольшего внимания при покупке.

«Недостатки, связанные с качеством чистовых отделочных работ, необходимо выявить и указать сразу. Иначе застройщик будет ссылаться на то, что они могли быть получены непосредственно в процессе эксплуатации квартиры», — предупреждает строительный эксперт Илья Сикорский.

Первым делом следует пристально проверить примыкание оконных блоков.

«При осмотре оконных блоков обязательно обращайте внимание на качество монтажа подоконных досок, самих оконных рам, стеклопакетов, фурнитуры», — рассказывает эксперт.

Важно, чтобы все механизмы исправно работали. Не заедали оконные ручки, а сами окна без труда открывались. Также необходимо проверить приточные клапана.

«Монтажные швы окон это очень важный элемент, который также нуждается в дополнительной проверке. Необходимо установить, есть ли места продувания», — уточняет профессионал.

После следует внимательно изучить пол. Для того чтобы проверить качество выполненной работы, можно постучать по плитке обычной линейкой. Если звук будет пустым, значит мастер сэкономил на смеси.

Качество герметизации стыков и швов также требует осмотра. Некачественно выполненная затирка со временем приведет к тому, что влага будет проникать в ванную комнату. В итоге место, где многие отдыхают после тяжелого трудового дня, превратиться в место обитания плесени и грибков.

Также необходимо проверить вентиляцию. Сделать это можно с помощью термоанемометра. Однако если прибора рядом не оказалось, можно использовать обычный лист бумаги. Его необходимо поднести к вентиляционному отверстию, и если материал к нему приклеится, значит система работает исправно.

Как направить претензии застройщику

Все замечания относительно качества выполненной работы в новостройке важно расписать досконально. Их нужно зафиксировать в письменном виде и продублировать застройщику, отправив заказным письмом на юридический адрес.

Если за 45 дней дефекты в квартире не будут устранены, то самое время привлекать эксперта-приемщика. С его заключением можно обращаться в суд. Потраченное время никто не возместит, но выделенная компенсация покроет расходы на устранение ошибок.