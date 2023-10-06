Путина слушал весь мир, украинцев выгоняют из Европы, офицеров ВСУ подбили: самые важные события дня

Фото, видео: Фото: www.globallookpress.com / H.Bilbao; 5-tv.ru

Какие события стали самыми главными в этот день?

Сегодня, 6 октября, все внимание Запада было приковано к речи Владимира Путина на на «Валдае», которую транслировали и анализировали зарубежны СМИ. Яркой была и политическая повестка: Шойгу приехал с инспекцией на оборонный завод, а украинцев "попросили" домой из Швейцарии.

Фото: www.globallookpress.com / President Of Russia Заявления Владимира Путина на «Валдае» оказались в центре внимания мировых СМИ. Этому событию свои передовицы посвятили практически все ведущие издания. Фото: Минобороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники. Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк Артиллеристы третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» выследили и ударили по высокопоставленным офицерам командования ВСУ. Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru В Карачаево-Черкессии следователи начали проверку после массового отравления жителей нескольких районов! Медики обнаружили острую кишечную инфекцию более чем у полутора сотен человек. Из них 120 — дети. Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Fernandez; 5-tv.ru В Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. За это им начнут платить. Сумма будет варьироваться от одной до четырех тысяч долларов в зависимости от того, как скоро они покинут страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти в середине салона.