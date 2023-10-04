Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Пока Германия опять стала забывать уроки истории, Владимир Путин напомнил мировому сообществу, что в кабале больше ни одна страна жить не хочет.

Сегодня, 4 октября, день был насыщен яркой и разнообразной повесткой. С яркими речами в адрес властей Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об активном возрождении нацизма и подчеркнула, что обязанный помнить немецкий народ позабыл «уроки истории». Удастся ли вразумить наших западных партнеров? Что рассказал взятый в плен при попытке высадки в Крыму диверсант? И почему многополярный мир неизбежен? Все подробности — в подборке на 5-tv.ru.