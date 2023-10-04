Неизбежность многополярного мира и диверсанты в Крыму: самые важные события дня
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Пока Германия опять стала забывать уроки истории, Владимир Путин напомнил мировому сообществу, что в кабале больше ни одна страна жить не хочет.
Сегодня, 4 октября, день был насыщен яркой и разнообразной повесткой. С яркими речами в адрес властей Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об активном возрождении нацизма и подчеркнула, что обязанный помнить немецкий народ позабыл «уроки истории». Удастся ли вразумить наших западных партнеров? Что рассказал взятый в плен при попытке высадки в Крыму диверсант? И почему многополярный мир неизбежен? Все подробности — в подборке на 5-tv.ru.
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Создание многополярного мира неизбежно и необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности. По словам российского лидера, сегодня страны отказываются от той модели, в рамках которой все оказываются загнанными в кабалу и кредиты.
www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об активном возрождении нацизма в Германии. Об этом она сообщила в рамках брифинга. По словам дипломата, в Германии забыли «уроки истории», хотя именно немцы и должны помнить их лучше всего. По ее словам, им следовало бы быть нетерпимыми к люб
www.globallookpress.com / Ronny Hartmann
Один из украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Крыму, оказался в плену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Силовики провели допрос, в ходе которого преступник рассказал о планах группы. «В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на ф
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
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