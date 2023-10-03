Пашинян VS Римский статут и пресная «Нобелевка»: самые важные события дня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Кто и зачем поддерживает Международный уголовный суд и как на это реагируют в Москве? Что происходит в самой России?

Сегодня, 3 октября, очередной скандал разгорелся в Армении. Премьер Никол Пашинян решился на шаг, который ведет к открытой конфронтации с Россией. Как на это отреагировали в Кремле? И кто еще нарывается на откровенный конфликт? Все подробности — в подборке на 5-tv.ru.

© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Премьер страны Никол Пашинян заявлял, что это якобы обеспечит безопасность армянского народа. Москва неоднократно предупреждала, что намерения Еревана негативно скажутся на двусторонних отношениях. Пашинян выбрал Гаагу. www.globallookpress.com / Evgen Kotenko МВД России объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича*. Соответствующие данные представлены в базе ведомства. По какой именно статье он разыскивается — не уточнялось. Арестович неоднократно позволял себе негативные и откровенно лживые выпады в адрес РФ и ее военных. Xinhua / ТАСС Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света. Награда, в частности, присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференду Краусу и француженке Анн Л’Юилье за экспериментальные методы, продуцирующие аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи. www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn В Москве и Подмосковье начнутся настоящие заморозки. Температура уже в субботу, 7 октября, снизится до минус одного-двух градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Вильфанд объяснил, что до этого заморозки были фрагментарными, а теперь они затронут весь Московский регион. Днем же в выходные ожидается температура ниже климатической нормы — от четырех до девяти градусов. www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut Следственный комитет России собрал данные, доказывающие причастность к атакам дронами на объекты гражданской инфраструктуры в РФ представителей высшего военного руководства Украины. По данным ведомства, глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий ВВС ВСУ Николай Олещак, командующий Военно-морскими силами страны Алексей Неижпап, а также командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Сергей Бурденюк в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го нанесли свыше 100 ударов с воздуха с применением дронов по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей. www.globallookpress.com / MOD Russia Вернувшийся из Турции на Украину главарь «Азова»** Денис Прокопенко вновь возглавил свое подразделение. Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда». Он сдался в плен российской армии в мае прошлого года в Мариуполе, однако националист снова на Украине и занимается подготовкой личного состава. Олег Елков / ТАСС В России до конца года может подешеветь вторичное жилье. Как пишут «Известия», спрос на квадратные метры снизится на фоне летнего ажиотажа. В третьем квартале покупатели в ожидании повышения ипотечных ставок подогрели спрос, а продавцы — подняли цены. Но таких вспышек больше не будет, так как банки уже повысили ставки. Поэтому продавцы будут делать скидки или отложат продажу недвижимости до лучших времен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обучение украинцев пилотированию F-16 превратилось в фарс, а мошенники обманули чемпионку России и Еропы по прыжкам в воду.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.