Разум в огне: из-за чего бывает ощущение перегруженного мозга и как с ним справиться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer; 5-tv.ru

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Чувство, что мозг утомился в рабочее время, может сказываться не только на продуктивности. Часто такое ощущение влияет и на моральное состояние.

У большинства людей порой возникает ощущение, что мозг перегружен. И многие не всегда понимают, откуда появилось это чувство. Ведь кажется, что прошел обычный рабочий день, с которым успешно справились другие коллеги. Сразу встает вопрос: «Может со мной что-то не так?».

Почему появляется чувство, что мозг отказывается решать поставленные задачи, как стресс влияет на перегруженность мозга и почему открытое офисное пространство негативно сказывается на работнике, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала доктор медицинских наук, руководитель международного отдела, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева.

Из-за чего возникает ощущение перегруженного мозга

У перегрузки мозга множество причин:

монотонная работа;

переизбыток умственного труда;

минимальная физическая активность;

постоянный стресс;

нарушенный режим сна;

неправильное питание.

Также среди причин быстрой утомляемости мозга эксперт выделяет звуковой шум.

«Шум является одним из факторов, которые вызывают астенический синдром», — рассказывает Анна Васильева.

Астеническим синдромом называют физическую и психологическую слабость, которой характерна постоянная утомляемость, раздражительность, заторможенное мышление, нестабильное настроение и нарушение сна. Часто вышеперечисленные симптомы сопровождаются головокружением и другими ощутимыми физиологическими проблемами. Такой синдром может стать серьезным последствием, если игнорировать перегруженность мозга на ранних этапах.

Помимо шума, влияние оказывает большое количество дел, выполненных за короткий промежуток времени. От них может пойти кругом голова. Чаще всего с этим сталкиваются на работе.

Четко установить норму того, сколько часов и с каким уровнем задач человек может непрерывно работать без наступления усталости, могут лишь профпатологи. Это специалисты, профилем которых является гигиена труда. Они могут обозначить, сколько сотрудник, занимая ту или иную должность, может сохранять свою продуктивность и работать без ошибок.

«У этих врачей есть очень хорошие, четкие, научно обоснованные нормы относительно продолжительности рабочего дня и шумовой нагрузки на рабочем месте», — объясняет эксперт.

Если эти нормы не соблюдаются, то человек будет чувствовать усталость и перегруженность мозга, в результате чего даже самые простые задачи будет выполнить крайне сложно.

От чего зависит стрессоустойчивость

На перегруженность мозга влияет стресс, который человек может испытывать в продолжительный период времени.

У каждого индивидуальная стрессоустойчивость. Люди рождаются с разным уровнем тревожности и умением справляться со стрессами. В основе этой способности лежат несколько факторов:

биологический;

психологический;

социальный.

Иными словами, на способность адаптироваться к тревожной ситуации влияет нервная система, врожденные качества психики и темперамент. Также то, в какой среде он вырос. Это зависит как от семейного круга, так и от друзей и коллектива вне стен родного дома. И помимо этого, роль играют состояние здоровья и перенесенные психологические травмы.

В совокупности перечисленных факторов формируется уровень стрессоустойчивости. Эта способность помогает не допустить перегруженность мозга в напряженной рабочей обстановке.

Как справляться с перегруженностью мозга

Почти каждый человек, попадавший в такие обстоятельства на работе, получал различные советы от окружающих. Многие рекомендуют съесть шоколадку и выйти на свежий воздух, другие рекомендуют отвлечься на кроссворды или игру в смартфоне.

«Если человек жалуется на перегрузку, это означает, что у него чувство, что мозг больше не может решать вопросы и задачи. Зачем ему еще разгадывать кроссворд? Это стереотип», — опровергает доктор медицинских наук.

Когда возникает ощущение утомления, это значит, что организм сигнализирует о том, что необходимо прекратить все действия. В таких случаях важно отдохнуть умом. Хорошей разгрузкой будет небольшая прогулка на улице, легкая гимнастика, занятие хобби или рисование. Творчество может стать не только отдыхом, но и источником вдохновения.

Время, которое необходимо отвести для отдыха, зависит от условий, в которых происходит трудовая деятельность, и от уровня сложности задач. Чем более напряженные условия работы, тем чаще необходимо делать небольшой перерыв.

Современный человек часто игнорирует сигналы, которые подает уставший организм. Впоследствии это может обернуться не только перегруженностью мозга, но и более серьезными проблемами.