«Я такого еще не видел»: Пригожин застукал жену Валерию за странным занятием в отеле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Валерия — одна из наиболее красивых женщин российской эстрады. Как ей удается поддерживать столь невероятную форму, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерия раскрыла секрет своей стройной фигуры. Сколько часов в зале проводит 55-летняя народная артистка? Чем она питается и от каких калорийных продуктов так и не смогла отказаться? И за каким занятием Иосиф Пригожин застал супругу в ванной комнате? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я как-то даже не делю свою жизнь на какие-то даты, какие-то именно рубежи. 50 — это новые 30… Вообще этого не происходит. У меня как жизнь течет, так все и постепенно. Переходим из одного состояния в другое», — заявила артистка.

Валерия — одна из самых красивых женщин на российской эстраде. 55-летняя певица выглядит гораздо моложе своих лет. Она может позволить себе носить любые откровенные наряды, но все больше предпочитает сдержанные образы.

«Вдруг начинают носить какие-то экстремальные мини или какие-то косички. Это просто выглядит нелепо. Я все-таки стараюсь соблюдать некую грань. Каждый раз говорю: «Может быть, это слишком, может быть, уже не надо». — «Ты с ума сошла, надо“», — объяснила исполнительница.

Валерия — мать троих детей. Она пережила тяжелый брак и развод. Но все это никак не сказалось на внешности. Уже много лет ее вес не превышает 50 килограммов. Певица говорит: главный секрет кроется в одном слове — самодисциплина.

«Я очень организованный человек. Я стараюсь везде все успевать. Я стараюсь идти в ногу со временем. Где беру энергию? Не знаю. Мне так изначально было столько ниспослано энергии, что готова делиться ею», — призналась певица.

Читайте также Вся страсть напоказ: Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях

Знаменитость давно не сидит на диетах. Она придерживается правильного питания под наблюдением специалиста. Валерия предпочитает каши на воде, овощи в тушеном виде, фрукты, легкие салаты с зеленью.

«Не то, что у меня строгий режим питания. Я не так давно пришла к другой формуле при помощи нутрициолога. За что я очень благодарна. Потому что всю жизнь какие-то, знаете, качели бесконечные, эмоциональные вещи, какие-то диеты, разгрузки, это все. Такой стресс жуткий», — уточнила звезда.

Артистка рассказала: она может запросто полакомиться медом, съесть выпечку и побаловать себя любимым калорийным блюдом — жареным картофелем. Но в меру.

«Я как-то заказала в ресторане. Думаю: господи, это же как в детстве. Я же просто эту жареную картошку, да в сливочном масле, а потом уже еще бы хлебушком это все маслице… Некоторые поменяли свои вкусовые пристрастия, это я про себя сейчас. А у некоторых это не получается», — отметила Валерия.

Знаменитость редко нарушает правила питания. Признается: она склонна к полноте, и сбрасывать лишние килограммы непросто. Валерия каждый день занимается фитнесом и йогой. И не делает себе поблажек даже на гастролях.

«Мне кажется, это уже для Валерии образ жизни такой. То есть она уже привыкла. А ты же, когда начинаешь нарастать, нарастать, нарастать, потом не хочешь останавливаться», — высказалась теннисистка Надежда Гуськова.

«Как говорится, возраст берет свое. И тут никак от этого не денешься. Валерия вообще молодец. В 55 лет выглядеть, как она, это вау, прекрасно», — заявила певица Настя Крайнова.

Недавно Иосиф Пригожин застукал жену в ванной комнате одного из отелей. Валерия уединилась, чтобы… сделать упражнения с гантелями. Удивленный продюсер снял тренировку жены на телефон и выложил видео в сеть.

«Я такого еще не видел. Лера так хочет заняться спортом, что даже тут не пропускает. Готова заниматься в туалете или в душе», — прокомментировал муж певицы.

Валерия объяснила, что это было вынужденной мерой. В фитнес-зале отеля в тот день не работал кондиционер. Было жарко. И она решила устроить тренировку в душевой. Не пропускать же из-за этого занятие.

«Думаю: ладно, я должна. И нашла случайно прямо уголочек маленький, где кондиционер был. А это была душевая кабина. Ничего страшного. Это было смешно, конечно. Такое впервые со мной», — призналась звезда.

Читайте также Умение перевоплощаться: какие образы примерили Валерия и Пригожин на фотосессии

В прошлом году Валерия хотела покинуть сцену. Но передумала из-за Иосифа Пригожина. Продюсер считает, что артистке еще рано уходить на покой. Певица все так же востребована у зрителей. По данным СМИ, только один концерт приносит ей около трех миллионов рублей. Валерия призналась: она так и не стала идеальной бабушкой. Из-за плотного графика звезда редко видится с единственной внучкой Селин.

«Когда Селинка жила с родителями далеко, невозможно. Полтора часа в одну сторону, полтора в другую. Да неважно. Даже ее привозить жалко, ребенка, чтобы он, бедный, мучился в дороге», — объяснила певица.

«Потом, знаете, мы же не в классическом виде бабушка с дедушкой, которые сидят все время с внучками, пирожки готовят. Мы просто занятые люди. Мы еще молодые ребята на самом деле. У нас очень много дел», — добавил продюсер.

Артистка надеется, что однажды они с Пригожиным купят огромный дом за городом и будут жить там всей большой семьей. А пока она продолжает зарабатывать деньги на исполнение своей мечты.