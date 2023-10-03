Тренд на осознанность: почему в современном мире так популярны медитации и духовные практики

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Сегодня сессия с психологом, йога и медитации — дежурная рутина большинства людей. Стоит ли присоединяться к «культу осознанности» и почему эта тема сегодня популярна во всем мире?

Хотя бы раз в жизни каждый слышал о медитациях и йоге. Бытует мнение, что духовные практики способны значительно снижать стресс, улучшать здоровье, концентрацию внимания и даже подавлять приступы гнева. Поэтому совершенно неудивительно, что эта тема с каждым годом лишь набирает обороты, привлекая внимание всемирно известных актеров, музыкантов, предпринимателей и даже депутатов.

В компаниях Apple и Google секулярную медитацию (концентрация на дыхании без аромапалочек и позы лотоса) практикует большинство работников. А та же Дженнифер Энистон, которая неожиданно оказалась ярой поклонницей тренда на осознанность, всегда начинает и заканчивает день с мантры уже на протяжении многих лет и активно советует следовать ее примеру.

В чем же секрет устойчивой популярности духовных практик? Настолько ли они полезны, как говорят знаменитости? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила психолог Малена Мельникова.

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От хиппи до британского парламента: откуда родом медитация

В своем первозданном виде медитация была неотъемлемой частью индуизма и практиковалась примерно в XV до нашей эры в Индии, прежде чем распространилась среди сторонников иных конфессий. Сам процесс погружения в себя с тех пор совершенно не изменился. Для выполнения нужно найти укромное, тихое место, сесть в позу лотоса, выровнять спину, и, закрыв глаза, сфокусироваться на дыхании.

В более привычном для современных людей виде практика попала на Запад на рубеже XIX и XX веков. В то время уже мало кто связывал ее с верой. Большинство было убеждено, что чтение мантр помогает в совершенствовании сознания и обретении гармонии с окружающим миром. Неудивительно, что несколько десятков лет спустя медитации получили широкую известность среди хиппи.

Вскоре тренд подхватили знаменитости — The Beatles, Стинг, Опра Уинфри, Дэвид Линч, Дженнифер Энистон, Кэти Перри и даже Хью Джекман. В 2017 на одном из заседаний британского парламента депутаты коллективно медитировали под руководством самого Джона Кабат-Зинна, создавшего популярную программу тренировок «Снижение стресса на основе осознанности».

Духовные практики заняли особое место в распорядке дня и обычных людей. Сегодня, согласно статистике, к медитациям чаще всего прибегают женщины. Примерно у 34% из них есть дети. Около 38% работают в формате 5\2 и 44% в свободном графике. Примерно 25% занимают руководящие должности.

Наиболее популярные профессии среди медитирующих — это программисты, предприниматели, дизайнеры, менеджеры, а также консультанты и психологи.

Устраняя шум: как медитация воздействует на организм

В современном мире немудрено потеряться. Бешеный ритм жизни, бесконечный поток новостного контента в смартфоне и постоянная спешка. В жестких условиях люди нередко перестают ощущать связь с собственным телом — реже ходят на осмотр к врачам, пренебрегают сном и развлечениями.

«Как часто в течение дня нам удается остановить нашу „мыслемешалку“, бесконечную суету, замедлиться, перестать есть на ходу, общаться без телефона? Концентрация — новая валюта будущего», — комментирует психолог.

По ее словам, медитации помогают вновь наладить гармоничные отношения с собственным телом и сознанием. Унять перманентную тревожность и стать более сосредоточенными.

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Заглушает окружающий мир и переводит фокус внимания

Процесс подготовки к медитации сегодня значительно упростился. Достаточно найти тихое место, где никто и ничто не побеспокоит, принять наиболее удобную позу и сосредоточиться на дыхании. К примеру, Дженнифер Энистон никогда не пропускает утреннюю практику, так как именно от этого, по ее мнению, зависит, как пройдет весь день.

«Оставаясь наедине с собой хотя бы в течение нескольких минут, сосредоточиваясь не на мире вокруг, а на собственных чувствах, стремлениях, мы начинаем слышать себя», — поясняет эксперт.

Таким образом намного легче заметить назревающие проблемы и сбои в организме. Очистить разум от информационного шума и отрефлексировать собственные действия и желания.

Обостряет чувства и связь с миром вокруг

Продолжительные и регулярные медитации приводят к тому, что человек начинает более чутко относиться к своим желаниям и чувствам. Многие медитирующие отмечают, что со временем им проще распознавать ложь, налаживать коммуникацию с другими людьми и ставить в приоритет именно себя.

«Когда мы начинаем больше чувствовать, мы видим повсюду подсказки. Весь мир — как большая метафорическая карта. Когда на любой свой вопрос мы сразу видим ответ. Главное — разглядеть, отследить свои ассоциации и реакцию, дать этому энергию и место. Нужно лишь задавать вопросы — ответы есть всегда. Они или в голове или в мире вокруг», — рассказывает специалист.

В первую очередь, психолог рекомендует научиться замедлению: работать со своими чувствами, наблюдать и анализировать их. Именно так откроется понимание себя самого и окружающей действительности.