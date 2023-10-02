Никакого «Белого дома» и забудьте про СОVID: самые важные события дня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Илон Маск снова в немилости у прессы, а ВСУ готовят очередное «контрнаступление». Что еще произошло сегодня?

Сегодня, 2 октября, в мире и стране произошло сразу несколько важных событий. И это не считая постоянных разговоров о пандемии и ВСУ. Кто они — герои этого дня? Подробности — в материале 5-tv.ru.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни детей в США ежегодно умирают после обращения ко врачам, а Украинского олигарха Коломойского* внесли в реестр террористов и экстремистов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.