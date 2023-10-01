День Сухопутных войск РФ, взрыв в Анкаре и «самоубийство» Зеленского: самые важные события дня

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Одна из основных тем дня — чествование российских войск.

Сегодня, 1 октября, в мире произошло немало событий, среди которых — теракт в Турции. Об этом и не только в подробностях — в подборке на 5-tv.ru.

© РИА Новости / Алексей Майшев Ежегодно 1 октября в России отмечается День Сухопутных войск. Его справляют танкисты и артиллеристы, мотострелки, связисты и разведчики, военнослужащие войск ПВО, а также радиационной, химической и биологической защиты. Reuters / CAGLA GURDOGAN В Анкаре у здания МВД произошла попытка теракта. Смертник подорвал себя у въезда в здание, второй боевик был ликвидирован, сообщил глава МВД Турции. Легкие ранения получили двое полицейских. www.globallookpress.com / Sean Kilpatric Зеленский согласовал со своими западными союзниками план развития контрнаступления. К его исполнению якобы уже приступили. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал подобный план «самоубийством для Украины и армии». РИА Новости / RIA_РИА Новости Киевский режим не оставляет попыток нанести удары по российским территориям, но все они обречены на провал. Украинские дроны были уничтожены над Смоленской и Белгородской областью, Краснодарским краем, две оперативно-тактические ракеты «Гром-2» были сбиты над Крымом. www.globallookpress.com / Vladimir Baranov В США продолжает дорожать бензин и дизель. Эксперты связывают это с ограничениями на продажу топлива, введенными Россией и Саудовской Аравией. В Штатах стоимость галлона топлива достигла 3,82 доллара. Ранее такие показатели были зафиксированы в ноябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел День воссоединения РФ с новыми регионами.