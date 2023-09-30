Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

Какой скандал снова спровоцировал Зеленский и за что задержали мэра Печоры?

Сегодня, 30 сентября, в России с размахом отмечают День воссоединения с новыми регионами. Между тем, не стоит забывать и о ситуации за рубежом. Не только в политике, но и в шоу-бизнесе. Самые важные события дня — в подборке на 5-tv.ru.

© РИА Новости / Илья Наймушин День воссоединения России с новыми регионами отметили концертом на Красной площади. На торжественное мероприятие съехались десятки российских артистов. По указу президента, праздник теперь приходится на 30 сентября. ВКонтакте / Валерий Серов /serovpechora В Коми заявили о задержании главы Печоры Валерия Серова. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело. Предварительно, чиновника подозревают в получении крупной взятки. Если вина будет доказана — грозит тюрьма. Reuters Ярый националист, 98-летний Ярослав Хунк сбежал после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады — забыв о кровавых преступлениях, политик поприветствовал эсэсовца. Подруга семьи нациста сообщила CBC, что ветеран СС и его родня решили залечь на дно. www.globallookpress.com / Ian Gavan Фанаты эпопеи о «Гарри Поттере» организовали трогательное прощание с актером Майклом Гэмбоном, сыгравшим профессора Дамблдора. У замка Хогвартс в парке Орландо они подняли вверх импровизированные «волшебные» палочки. Во вселенной Поттера именно так проводили обряд прощания. www.globallookpress.com / Aimee Dilger На Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Объяснил он это острой необходимостью. И в самом деле: что делать, если «партнеры» откажутся сотрудничать? Многие уже отвернулись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского обвинили в создании концлагеря, а также эсэсовец Ярослав Хунк сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады.