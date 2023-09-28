Нагорный Карабах прекратил существование, взрыв в Ташкенте обернулся трагедией: самые важные события дня

Фото, видео: ROMAN ISMAYILOV / ТАСС; 5-tv.ru

Мировых проблем становится все больше. «Трясет» не только Украину. А что происходит в России?

Сегодня, 28 сентября, мир потрясло немало происшествий, среди которых — мощный взрыв в Ташкенте. Не остались в стороне и зарубежные политики: какая республика исчезнет навсегда? Об этом и не только в подробностях — в подборке на 5-tv.ru.

www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz Мощный взрыв прогремел в Ташкенте минувшей ночью. По предварительной информации, он произошел на складах в промзоне. Точная причина ЧП пока не названа. Есть версия, что случилась авиакатастрофа. Но ее не подтвердили. От складов почти ничего не осталось. Александр Рюмин / ТАСС Указом президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна Республика упразднена. Она прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории Нагорного Карабаха, которые долгое время были предметом спора между Ереваном и Баку, войдут в состав Азербайджана. www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov Система бронирования «Аэрофлота» подверглась массированной DDoS-атаке из-за границы. Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени ожидания регистрации — она проходила в ручном режиме. Серьезных жалоб не поступало. РИА Новости / Виталий Аньков Россия будет отмечать новый праздник — День воссоединения с ней новых регионов. По указу президента Владимира Путина, он будет приходиться на 30 сентября. Закон вступил в силу со дня его публикования — то есть уже сегодня. www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov С 1 октября в России повысят выплаты «военным пенсионерам». Таким словосочетанием называют бывших сотрудников силовых структур вроде ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, а также некоторых других ведомств. Прибавка составит 10,5%. Ровно на столько же вырастут и зарплаты военнослужащих. www.globallookpress.com / SOLO Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. По информации PA Entertainment, всемирно известный актер скончался в больнице. Известно, что несколько лет назад у него обнаружили болезнь Альцгеймера.

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