Как за каменной стеной: какой замок обезопасит квартиру от нежеланных гостей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Защитить дом от взлома можно быстро и недорого. Достаточно выбрать надежный замок и установить его самостоятельно.

Для того чтобы быть уверенным в безопасности своей квартиры или дачи, многие приобретают сверхпрочные бронированные двери. Такая покупка обходится не менее чем в 100 тысяч рублей. Однако далеко не всегда есть необходимость прибегать к таким крайним мерам для защиты имущества, особенно если они не по карману.

Как недорого защитить свой дом? Какой замок выдержит сильный удар? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое цилиндровый механизм

Дорогое запирающее устройство с повышенной секретностью не всегда необходимо. Если такой замок будет устанавливаться к деревянной двери, то смысла в нем не будет. Подойдет и бюджетное устройство с цилиндровым механизмом.

«Цилиндровый замок — тот, в котором применяется цилиндровый механизм, в простонародье именуемый личиной. Он удобен тем, что если ключи потеряны или у помещения появляется новый хозяин, то личину можно поменять в любой момент. Целый замок вырезать и менять не нужно», — объясняет владелец производства замков Михаил Рылеев.

Сейчас самыми популярными являются классические замки прямоугольной формы. Их стоимость в основном начинается от 500 рублей. Цилиндровые механизмы, у которых корпус выполнен также в форме двух цилиндров, появились на прилавках недавно. Такие модели вдвое дешевле квадратных.

Какой замок проще установить

Для проверки замков на легкость установки провели эксперимент. Взяли два вида запирающих устройств: отечественного производства с прямоугольным корпусом за 600 рублей и замок в виде цилиндра за 330 рублей. Дополнительно были приобретены одинаковые личины стоимостью 500 рублей за штуку.

В качестве места для установки была выбрана дверь из сосны. Работу выполнял человек, который никогда раньше этого не делал.

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Установить классический квадратный замок оказалось не так-то просто. Пришлось проделать глубокую полость под механизм. Если это выполнял профессионал, то он смог бы воспользоваться фрезерным станком, но его услуги стоят около пяти тысяч рублей. В случае самостоятельной установки нужно вырезать отверстия стамеской.

Изначально нужно провести работу по выборке отверстия, а затем в боковой части двери сделать отверстия для личины и прикрутить замок. Весь процесс растянется примерно на час.

Установка второго образца заняла намного меньше времени. Также она оказалась проще, ведь некоторые производители прилагают к ним специальный шаблон. Чтобы поставить замок с цилиндрическим корпусом, достаточно просверлить всего четыре отверстия: два тонких и два пошире. Далее немного утопить лицевую планку и работа завершена.

Какой вид замка надежнее

Зачастую металлический замок вызывает больше доверия у покупателей. Так ли это на самом деле? Чтобы получить ответ на этот вопрос, был проведен краш-тест. Эксперт утверждает, что если опытный грабитель захочет открыть деревянную дверь, он не будет тратить время на взлом секрета, а просто выбьет и личину из замка.

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Результат от таких действий проверили с помощью лома, которым выбивали оба замка. Прямоугольное устройство с металлическим корпусом вылетело вместе с личиной. Более того, вместе с ними отвалился и кусок древесины. А цилиндрический образец оказался устойчивее. Часть механизма выпала, но сама дверь не пострадала.

«Если грабитель пришел с инструментом по выбиванию, то дверь в любом случае будет вскрыта. В таком случае лучше, чтобы сама она хотя бы осталась цела», — заключает профессионал.

По итогам эксперимента выяснилось, что переплачивать за классический прямоугольный замок нет смысла. Модель с цилиндровым корпусом стоит дешевле, и установить ее сможет каждый. А также во время взлома дверь скорее всего останется целой. Помимо этого на нестандартный замок можно поставить броненакладки, мешающие выявить внутренний механизм.