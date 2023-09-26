«У этой боли нет границ»: почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina; 5-tv.ru

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Смерть Алексея Янина стала тяжелым ударом для родных и близких актера. Но почему боль утраты пришлось пережить дважды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Янин скончался на 41-м году жизни после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Чем запомнился актер и что ему пришлось перенести? Почему его родные пережили боль утраты дважды? И кто еще при жизни звезды сообщил матери о смерти сына? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Хотелось бы, чтобы Леша хоть немножечко получше себя чувствовал. Чтобы нам было полегче», — призналась мать артиста Ольга Янина.

Август 2023-го. Последняя прижизненная съемка Алексея Янина. В сорокалетнем мужчине в инвалидном кресле с трудом можно узнать красавца-актера. Мать звезды Ольга Андреевна привычно выводит его на прогулку. Она восемь лет ухаживает за тяжелобольным сыном после инсульта и хвалится: у наследника медленно, но верно восстанавливаются двигательные и речевые функции.

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«Потихонечку начал двигаться. Мы начали с большого пальца правой руки. А сейчас он этой рукой выделывает будь здоров», — уточнила мать артиста.

Но в начале сентября состояние Янина резко ухудшилось. Актеру стало плохо во время процедур в реабилитационном центре. Начался эпилептический приступ. Алексея экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

«Когда происходит интенсивная реабилитация, естественно, вводятся препараты. И сердце вынуждено работать несколько больше. И плюс горизонтальное положение. Ему вынужденно надо прокачивать кровь больше. Оно могло не выдержать», — объяснил невролог Александр Евдокимов.

А буквально на следующий день рано утром матери актера позвонили из морга. Сотрудники сообщили ей о смерти Алексея. В театре, где когда-то он служил, опубликовали некролог. Подтвердила новость о трагедии и супруга Дарья Клюшникова. Но затем близкие выяснили, что это чудовищная ошибка и артист жив. Над ними весь день издевались мошенники, которые пытались нажиться на чужом горе.

«Новость, которую мы утром получили от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив», — сообщила супруга Янина.

«Отвратительно. У нас сложное время, поэтому спекулировать на таких вещах — это вообще, по-моему, очень низко», — выразил свое мнение актер Иван Николаев.

Близкие тяжело переживали ситуацию. Они до последнего верили, что состояние Алексея стабилизируется. Актер провел в коме 20 дней. Врачи сделали все возможное, но у мужчины не выдержало сердце. Янин умер в реанимации. Он так и не пришел в сознание.

На это раз новость оказалась правдой. Супруга актера Дарья опубликовала на своей странице семейное фото, которое было сделано еще до болезни Алексея Янина.

«Леши сегодня не стало. У этой боли нет границ. Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда», — написала она.

«Это самое страшное, что может быть. Сил! А сегодня, естественно, только остается молиться, ходить в храм и ставить свечки за упокой», — уверена певица Женя Малахова.

«Его очень многие любят. Я не говорю в прошедшем времени. Его работы будут смотреть. Он вписал себя действительно в кинематограф», — высказался актер Александр Веккер.

«Был прекрасный, добрый парень. Очень жаль. Очень соболезную семье. Это было очень давно, и он долго боролся с этой болезнью. Тут комментарии излишни. Я думаю, что… Царство небесное», — уточнил актер Николаев.

Алексей Янин был звездой сериалов. Молодой, красивый, сильный. Ему пророчили блестящую карьеру. Но в мае 2015 года актера разбил инсульт. Мать звезды уверена: наследник смог бы избежать инвалидного кресла, если врачи сразу бы предприняли все необходимые меры.

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«Его отвезли, к сожалению, в тромбозное отделение, где он пролежал потом сутки. И к вечеру он должен был умереть в этом тромбозном отделении. Тут явная врачебная ошибка, потому что если бы прооперировали утром седьмого, то не было бы этих последствий, вообще никаких», — объяснила мать актера.

Последние годы за Яниным ухаживала только мать. Супруга артиста переехала из пригорода в Москву. Она занималась карьерой. Ольга Андреевна не обижалась на невестку. Понимала, что ей нужно жить дальше. К тому же Дарья помогала ей финансово, оплачивала сиделок и лекарства.

«Когда у нее есть возможность, когда она в Москве, когда она приезжает. Если одна приезжает, если с мальчиком, с сыном приезжает», — рассказала Ольга Янина.

Мать и супруга актера не разглашали заранее информацию о месте и дате похорон. Они признались, что не хотят излишней шумихи вокруг своей трагедии. Похороны прошли в закрытом режиме на Ваганьковском кладбище.