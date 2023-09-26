«Полный беспредел»: из-за чего похороны Вячеслава Гришечкина обернулись скандалом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Не все знаменитости смогли достойно попрощаться с Вячеславом Гришечкиным. Как Юлия Захарова оправдала свое неадекватное поведение на похоронах, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Прощание со звездой сериала «Солдаты» Вячеславом Гришечкиным обернулось скандалом. Что стало причиной гибели 61-летнего заслуженного артиста? Правда, что он страдал психическим расстройством на фоне алкоголизма? Как певец Тарзан пытался спасти от позора актрису Юлию Захарову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Московский театр на Юго-Западе. На прощание с Вячеславом Гришечкиным собрались его друзья и коллеги: Сергей Глушко, Анатолий Кот, Александр Песков. А также первая супруга Мария и их общая дочь Ольга. Неожиданно скорбную церемонию нарушает появление нетрезвой Юлии Захаровой. Актриса прославилась ролью Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе». Женщина еще при входе начинает скандалить.

«Пошли на ***», — сказала артистка, улыбаясь.

«Это, конечно, полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил», — заявил директор Гришечкина Максим Миллер.

Сергей Глушко пытается увести нетрезвую актрису из толпы. Коллеги в ужасе от ее поведения. 43-летняя Захарова пришла в растрепанном виде, много курит и еле стоит на ногах.

«Для меня это отрицание. Я хочу подойти к гробу и сказать: „Славочка, давай вставай. Пожалуйста, не надо, вообще не надо“», — высказалась она.

Захарова не может поверить в смерть друга. Она уверяет, что общалась с Гришечкиным буквально две недели назад, и он был абсолютно здоров и счастлив.

«Прекрасно. Говорит: „Юлька, да чего ты там?“. В прекрасном расположении духа. Он был здоров. Он был здоров совершенно», — заявила Захарова.

Однако, по информации СМИ, незадолго до трагедии Вячеслав Гришечкин принудительно проходил лечение от алкогольной зависимости в частной клинике в Одинцово. Спустя пару дней актеру стало плохо. На фоне длительного запоя якобы начались трудности с психикой. Поднялась температура. Звезду экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из московских больниц. Больше недели врачи боролись за его жизнь. Но в ночь на 16 сентября Гришечкин скончался из-за проблем с сердцем.

«Конечно, жаловался на здоровье. У него было повышенное давление, и сердцебиение было большое. У него была какая-то сердечная недостаточность или почечная. Я не знаю. Я не врач. Я не делал никакие обследования», — рассказал Максим Миллер.

«Когда у человека повышается температура, это может быть симптомом острой стадии инфаркта, потому что идет некроз. Организм на это реагирует повышением температуры», — объяснил нарколог Василий Шуров.

Директор артиста Максим Миллер винит в его смерти работников частного медучреждения. По его словам, актеру не оказывали должный уход. Якобы за несколько дней у Вячеслава появились пролежни.

«Я считаю, что это врачебная ошибка. Можно я похороню человека? Его сейчас кремируют, а потом я буду дальше что-то думать. Я сейчас абсолютно не в состоянии об этом думать», — ответил директор актера на вопрос о суде.

Вячеслав Гришечкин не скрывал, что всю жизнь страдал от алкогольной зависимости. Это интервью актер дал программе «Светская хроника» всего полгода назад.

«Иногда перебираю с алкоголем. Это актерское, абсолютно нормальное явление при нашей работе. Постоянные после спектакля мини-банкеты, так называемые. Конечно же, есть такие вещи. Но я стараюсь с этим бороться», — признавался он.

Странному поведению Захаровой на похоронах Гришечкина нашли объяснение

Потеря любимой супруги, с которой он прожил 25 лет, только усугубила ситуацию. Анна умерла шесть лет назад от онкологии.

«Когда в доме нет твоей половины, это странно. Я до сих пор, прошло уже много лет с ее ухода, просыпаюсь и ищу в кровати Аню», — высказался Гришечкин.

«Когда теряют любимых, наверное, человек жить не хочет. Я не знаю, имею право это говорить или нет… Я его уводил от этой темы», — уточнил пародист Александр Песков.

Актер пытался устроить личную жизнь. В прошлом году он закрутил роман с 33-летней Дианой Бичаровой. Ради молодой возлюбленной Гришечкин похудел на 15 килограммов и сделал омолаживающую процедуру. Оплатил ей операцию по коррекции формы груди, преподнес кольцо с бриллиантами. Пара должна была пожениться. Но накануне свадьбы женщина разорвала отношения и вернулась к бывшему мужу. После этого Вячеслав попал в реанимацию с подозрением на инфаркт.

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«У меня был очень сильный стресс, о котором я не хочу рассказывать. И после этого стресса у меня случился этот самый инфаркт. Мне поставили стент. Если у меня один стент, у Гаркалина Валерки, покойного моего друга, царствие небесное, было семь стентов», — рассказывал Гришечкин.

Позже он заявил, что роман был постановочным. Однако поклонники решили: актеру слишком больно признаваться, что его обманули. Они считают: после любовной неудачи Гришечкин снова искал утешение в спиртном. Тем не менее актер сохранил деловые отношения с Бичаровой.

«Я его видел три недели назад. Последний день, когда мы были на дне рождения, мы выпили, да. Нормально все было», — вспомнил пародист Песков.

«Один инфаркт был. То есть было назначено серьезное лечение. Человек должен был посещать кардиолога. Делал ли он это? Естественно, если он начинает пить, то в абстиненции возникают и аритмии, и внезапные подъемы давления, нарушается свертываемость крови», — объяснил врач Шуров.

Но единственная дочь артиста Ольга опровергла его нахождение в рехабе. И заявила, что врачи ни в чем не виноваты. У ее отца был обширный инфаркт.

«Ему просто стало действительно плохо. Потому что если бы он попал в рехаб, этого просто не могло было быть. Потому что у нас были взяты билеты в Питер, мы должны были ехать на гастроли», — подтвердила продюсер Диана Бичарова.

Дочь Ольга выполнила его последнюю волю. Гришечкина кремировали. Его прах захоронили на Хованском кладбище. Наследница еще не думала, как распорядится имуществом отца. У актера остались квартира в столице, машина и дача в Подмосковье.