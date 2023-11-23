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Тельцам в 2024-м придется принять серьезное решение в любовной сфере, от которого будет зависеть ситуация в течение всего года.

Тельцы всегда серьезно подходят ко всем событиям своей жизни. Они долго обдумывают каждый шаг перед тем, как его совершить. Возможно, за предыдущий период у них накопилось множество сомнений и идей по поводу своей дальнейшей жизни. В 2024-м, как утверждается в гороскопе, рожденным под покровительством земной стихии наконец удастся расставить все точки над «i» и добиться гармонии в личных отношениях.

Что важно учитывать Тельцам по гороскопу в любви и как найти настоящую любовь, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Тельцов

В жизни Тельцов грядут серьезные изменения, которые коснутся и личной жизни. Земному знаку зодиака придется пересмотреть взаимоотношения с партнером и принять важное решение. И сделать это лучше в первую половину нового года.

Нужно отпустить старые обиды, отбросить ненужные амбиции, а также оставить всех бывших в прошлом. Это тормозит развитие событий в личной жизни и мешает обрести счастье. Если назрели недопонимания, вероятно, стоит взять паузу и серьезно подумать насчет дальнейшего совместного будущего. Главное — прислушиваться к интуиции и выбирать сердцем.

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Конечно, целеустремленные по своей натуре Тельцы по гороскопу тяжело переживают перемены, особенно их беспокоит то, что касается любви. Они не привыкли растрачивать энергию на флирт и связь без обязательств. Также им важно, чтобы все то, что происходит в их судьбе, соответствовало определенному плану. Вот и на 2024-й они уже определились с тем, чего хотят достичь.

Однако ход событий в сфере любви, не учитывая гороскоп, предсказать довольно сложно. Если свериться с положением планет в течение 12 месяцев, можно определить, что летом 2024 Тельцы будут воодушевлены. Во всех областях их жизни они смогут достичь небывалых высот. Возможно, что и в любви в этот момент захочется перемен. Это благоприятное время, чтобы ходить на свидания или вывести текущие отношения на новый уровень.

Ближе к осени в личной жизни может появиться напряжение. Тельцы рискуют с головой уйти в работу и станут игнорировать желания второй половинки. Не следует растворяться в делах. Надо помнить — избранник тоже нуждается в любви и внимании.

Любовный гороскоп на 2024 год для состоящих в отношениях Тельцов

События, которые произойдут в жизни Тельцов в 2024-м, заставят их по-новому посмотреть на имеющийся союз. Возможно, в этот период спадут розовые очки, которые долгое время мешали увидеть истинное лицо избранника. В таком случае стоит разобраться в причинах поведения второй половинки и понять, можно ли исправить положение дел. В таком случае надо серьезно поговорить, объяснить, что не устраивает, и найти пути решения проблемы.

«Если вы находитесь в деструктивных отношениях и видите, что они деструктивные, то стоит <…>, возможно, расставаться. Когда ситуация подходит к разрыву, то тоже можно принять такое решение. Однако если есть шансы на гармонизацию, то рекомендуется поработать над ситуацией», — отмечает астролог, сверяясь с гороскопом.

Сделав выбор, уже весной 2024 Тельцы смогут почувствовать душевный баланс. В это время, вероятно, в голову начнут закрадываться мысли, что настала пора для чего-то большего, например, сделать первый шаг, съехаться, подать заявление в ЗАГС или завести ребенка.

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Правда, сразу избраннику Тельцы не озвучат планы, а будут их долго обдумывать. Наконец, открыться возлюбленному они смогут ближе к середине лета. Это будет благоприятное время для перемен.

«Если ваши отношения очень крепкие, то к июлю рекомендуется переходить к стремительным действиям и, возможно, закрепить отношения семейными узами», — советует эксперт.

Осенью 2024 следует больше внимания уделять второй половинке. Стоит отказаться от переработок во имя любви и чаще проводить время с семьей. Тогда к концу года получится усилить связь. Также в конце года настанет благоприятное время для того, чтобы задуматься о ребенке.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Тельцов

Одиноким представителям земного знака зодиака гороскоп тоже сулит благоприятные перемены в любви. Тем, кто никак не мог найти вторую половинку, в 2024 году, наконец, улыбнется удача. Причем встретить суженого, согласно гороскопу, Тельцы смогут в привычных для них местах: в популярном супермаркете, любимом кафе или на заправке.

Также стоит присмотреться к своему окружению. Возможно, рожденные под покровительством земной стихии уже знакомы с человеком, который предназначен им судьбой, просто не рассматривали в качестве избранника кого-то из друзей или коллег.

«Если вы одиноки, то прекрасное время для того, чтобы встретить свою половинку, — это август. <…> Не нужно думать только о работе и повседневных делах. Следует вспомнить, что есть в жизни любовь и романтика, и направить свое внимание именно на это», — комментирует астролог.

Сидеть сложа руки не стоит. Стоит помнить: Дракон покровительствует только тем, кто уверенно идет к своей цели. Поэтому не следует бояться объекта своей симпатии, сделать первый шаг и признаться в любви. Нужно проявить инициативу первым.