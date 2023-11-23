Кармический узел чувств: любовный гороскоп на 2024 год для Овнов

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Огонь страстей полностью завладеет сердцем знака зодиака, что приведет к кардинальным переменам в любовной сфере.

Активные и неутомимые по гороскопу Овны обожают находиться в центре внимания. В личном плане у них обычно нет отбоя от поклонников. И представители знака зодиака этим пользуются. Легкий флирт, комплименты в адрес собеседника, поступки, чтобы произвести впечатление, — все это присуще рожденным под данным созвездием. Но быстро воспылав страстью к кому-либо, они способны так же скоро потерять всякий интерес к человеку.

Душевный подъем станет верным спутником Овнов, поскольку символ нового 2024 года — Дракон — будет подогревать их желание любить и быть любимыми. Однако в порыве страсти подопечные огненной стихии могут угодить в неприятности, поэтому им стоит время от времени усмирять пыл и учитывать ошибки прошлого.

Что ожидать на любовном фронте в текущий период, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Овнов

Счастье в первые же месяцы 2024-го ворвется в жизнь представителей огненной стихии и заставит их вновь погрузиться в атмосферу любви и романтики. Овны станут одними из главных везунчиков нового года, поскольку обладают теми же качествами, что и Дракон: неутомимой энергией и страстностью. Перед харизматичными и чувственными представителями зодиакального круга и так сложно устоять, но в новом году они станут притягивать еще больше восхищенных взглядов.

Удача на личном фронте, согласно гороскопу, будет сопровождать пылкий знак зодиака в течение всего периода, однако ближе к лету вероятность наладить эту сферу жизни значительно возрастет. В указанное время потребуется оставить сомнения и перейти к решительным действиям. Особенный успех ждет тех, кто пока не встретил вторую половинку.

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«У Овнов в 2024-м есть огромный шанс встретить свою настоящую любовь. Поэтому, если вы одиноки, хорошее для этого время — май и июнь. Посмотрите вокруг, вероятно, ваша любовь находится где-то недалеко», — сообщила астролог.

Тем, кому уже посчастливилось встретить того единственного, удастся внести новые краски в союз с избранником. Надо лишь почаще организовывать романтические вылазки вдвоем, устраивать свидания и ужины при свечах. Вторая половинка обязательно оценит этот порыв, что позволит укрепить любовь.

«Если же вы уже находитесь в отношениях, то вам нужно их освежить. <…> Побольше путешествуйте, бывайте на различных мероприятиях, которые впустят в жизнь новые энергии», — посоветовала эксперт.

Добившись идиллии, Овны рискуют подвергнуться серьезному влиянию со стороны, так как вокруг могут появиться завистники или люди, наоборот, желающие заполучить их расположение. Не стоит поддаваться слухам и домыслам, устраивать сцены ревности и провоцировать скандалы. Огненному знаку зодиака, конечно, всегда сложно сдерживать эмоции, но в 2024-м необходимо тщательно продумывать каждое действие. Как говорится в гороскопе: от этого будет зависеть их удача в любви.

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В Китае время Дракона считают самым удачным для любви. Именно на этот год планируют свадьбы и рождение детей. Особенным этот период делает и то, что 2024 год будет високосным. Считается, что браки, заключенные в это время, станут крепкими, а молодожены смогут избежать разногласий и ссор.

Мощная энергия подтолкнет многих представителей огненного знака зодиака на серьезный шаг. Возможно, уже к концу весны они осознают, что лучшего избранника им не найти, и решат вывести взаимоотношения на новый уровень. Те, кто уже создал семью, в начале лета с большой вероятностью получат радостное известие.

Если Овны в новом году столкнутся с волной непонимания со стороны партнера, то не стоит предаваться эмоциям и доказывать свою правоту через конфликт. Надо усмирить бурю страстей и научиться находить компромиссы. Наладить связь возможно, если сменить обстановку или погрузиться в атмосферу воспоминаний.

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«Вам нужно сделать рефреш отношений. И этому поспособствуют путешествия, различные интересные мероприятия. Вспомните, как вы начинали ваши отношения, и выведите их на новый уровень», — прокомментировала эксперт.

В 2024-м, согласно гороскопу, особое внимание Овнам требуется уделить внимание важным для пары датам. Не стоит отказываться от их празднований, даже если годовщина далека от юбилейной. Не обязательно собирать всех друзей и родственников. Можно ограничиться лишь самыми близкими или провести особый день только вдвоем с любимым человеком.

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Овнам, которые пока не состоят в паре, тоже улыбнется невероятная удача в личном плане. Дело в том, что северный кармический узел в новом году как раз пройдет по данному знаку зодиака. Это говорит о том, что 2024-й станет поистине судьбоносным. Удастся излечиться от душевных терзаний, мучивших долгие месяцы, и встретить человека, с которым Овны по гороскопу смогут обрести счастье.

Однако природный магнетизм может привлечь к Овнам не только их суженного. Не стоит разрываться между несколькими партнерами. Надо постараться вовремя разобраться в своих чувствах. Такое обострение, вероятно, произойдет в середине года.

«У Овнов также будут ситуации выбора. Вам нужно будет принять решение, с кем бы вы хотели остаться», — рассказала эксперт.

Одиноким подопечной огненной стихии также нужно быть аккуратными с эмоциями. Пылкий напор способен напугать потенциального избранника. Стоит направить бурлящую энергию в романтическое русло.