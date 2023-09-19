Загадочная смерть и пропажа денег: почему мать певицы Анастасии умерла в психбольнице

Фото, видео: Яцина Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Певица Анастасия пытается разобраться в загадочной смерти своей матери. Почему артистка не верит врачам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Загадочная смерть матери певицы Анастасии. Почему пожилая женщина провела свои последние дни в психиатрической больнице? Куда пропали 600 тысяч рублей, которые дочь дала ей на лечение? И кого винит артистка в гибели родительницы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Какая ты холодная, какая ты красивая, какая ты спокойная. Моя хорошая», — сказала певица у гроба.

Исполнительница хитов «Мамин крестик» и «Высокий каблук» Анастасия переживает горе. Ее мать, известный режиссер-документалист Людмила Салдадзе, скончалась при загадочных обстоятельствах. Звезда уверена: в ее смерти есть явно криминальный след.

«Человек-ребенок — доверчивый, талантливый, признанный… Несправедливо ушел. Неблагородно ушел со стороны тех, кто помогли ей это сделать», — высказалась артистка.

Анастасия вспоминает: 29 августа она вместе с мужем и матерью была на даче под Тверью. Внезапно у Людмилы Григорьевны пошла кровь изо рта. Певица вызвала скорую, но в больницу вместе с ней не поехала. Дала с собой крупную сумму на непредвиденные расходы.

«Мы очень испугались. Это же может быть даже и туберкулез, и рак легких, упаси господь. И я дала ей 600 тысяч на всякий случай: нянечке, лекарства, не дай бог какая-то операция, чтобы она была вооружена просто. И я скорой помощи раза три сказала (у нас свидетели есть), что с ней большая сумма денег. А у нее эти деньги, как у каждого пожилого человека, поближе, поближе. Она их пристегнула булавкой сюда (показывает. — Прим. ред.)», — рассказала певица Анастасия.

А далее события развивались странным образом. Три дня пожилая мать провела в местной больнице, а затем ее принудительно перевели в психиатрическую лечебницу. Якобы 83-летняя пациентка вела себя агрессивно, разбила окно и угрожала медработнику. А на четвертые сутки умерла.

«Абсолютно адекватна была. И как она угодила? Как они вообще могли, посмели без ее согласия, без нашего ведома, насильно практически ее туда упечь… Может, ее обкололи чем-то. Сейчас же такие лекарства есть, вы же понимаете. Такое ощущение, что они просто затирали какие-то свои хвосты», — предположила артистка.

О том, что Людмила Григорьевна оказалась в психиатрической клинике, Анастасия узнала уже после ее смерти. А также обнаружила на лице покойной матери огромный синяк.

«Там первого числа они созывают какой-то суд выездной, тоже без нашего ведома. Это уже нам там рассказали. Ее признают невменяемой. Мне позвонили второго с утра, что она умерла. Мы поехали туда. Я говорю: „А почему вы нас не поставили в известность?“. — „Мы не знали ваши координаты“ -. Я говорю: „Как вы не знали наши координаты, когда вы мне лично звонили второго с утра сообщить, что она скончалась?“» — вспомнила Анастасия.

Певица наведалась в больницу и убедилась: все окна целы. А те самые 600 тысяч, которые она давала матери, бесследно пропали.

«Сначала они наврали, что ее не трогали, не раздевали, вообще ничего не делали. А во второй звонок, когда им позвонили уже так серьезно, этот замглавврача сказал: „Мы ей сделали рентген, мы ее осмотрели, мы ей поменяли памперсы“. Которыми она никогда в жизни не пользовалась. И тут она обнаружила пропажу огромной этой суммы — 600 тысяч рублей. И она, конечно, начала нервничать, скандалить. И они с глаз долой — из сердца вон отправили ее в психбольницу. Абсолютно все цело. Даже Володя, мой супруг, заснял на телефон все эти окна», — объяснила певица.

Однако многие уверены, что Анастасия и сама недоговаривает. Они не понимают, почему артистка отправила мать одну в больницу и четыре дня не интересовалась ее судьбой. Вызывает у них вопросы и крупная сумма. Ведь спрятать 600 тысяч под одеждой не так-то просто. Может, их и вовсе не было?

«60 тысяч еще как-то я могла бы понять, но 600. Вы представляете вообще эту сумму денег банально. Пачка. Конечно, это очень странно. Тем более если бы это все вываливалось, как Анастасия говорит, из карманов. И она матери рассовывала это по карманам, по кошелькам, пристегивала булавками эти деньги. Это странно немножко выглядело бы, и любой медбрат, медсотрудник это бы пресек, мне кажется, на месте сразу же. Поэтому Анастасия что-то либо недоговаривает, либо привирает», — высказалась светский журналист Светлана Рябкова.

Артистка не смогла объяснить, почему не искала все эти дни мать. Но заявляет, что не успокоится, пока не узнает настоящую причину смерти и не вернет назад свои деньги.

«Они дали нам итоги вскрытия, но там какой-то вообще непонятный букет заболеваний. Видно, у нее был такой нервный срыв уже. Без нас. Одна. Без денег. Человеку 83 года. Буквально после этого суда. Это, видно, был такой для нее удар: моральный, психический», — предположила певица.

Сейчас по заявлению Анастасии полицейские проводят проверку. Певица также ждет заключение судебно-медицинской экспертизы. Артистка выполнила последнюю волю матери — кремировала тело. Прах захоронила на Митинском кладбище.