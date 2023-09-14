Следы далеких галактик: 5 странных свидетельств пребывания инопланетян на Земле

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Tschiponnique Skupin

Информацию о прилетах пришельцев на Землю последние годы все чаще стали получать по всему миру. Но в Мексике считают, что нашли истинные доказательства существования внеземных цивилизаций.

Тела предполагаемых пришельцев из космоса журналист и уфолог (приверженец учений о внеземных цивилизациях на Земле) Хайме Муассан продемонстрировал в Конгрессе Мексики. Присутствующие на сенсационном выступлении смогли своими глазами увидеть двух маленьких трехпалых существ с вытянутыми головами. Докладчик рассказал, что это останки гуманоидов, обнаруженных неподалеку от перуанского городка Наска.

Журналист охотно поделился результатами радиоуглеродного исследования, которое, по его словам, показало, что телам больше тысячи лет, а их геном на 30% расходится с ДНК человека. Из этого уфолог сделал вывод, что существа имеют «инопланетное происхождение». Но общественность сомневается в подлинности проведенных исследований, поскольку Муассана уже уличали в фальсификации данных.

В последние годы сообщения о том, что где-то заметили неопознанный летающий объект (НЛО) или обнаружили артефакты так или иначе, связанные с внеземными цивилизациями, частенько приходят из разных концов света. В США даже представили приложение, где можно совершенно бесплатно найти подобные фото и видео или самому поделиться историей о встрече с существами из далеких галактик. Поверить в то, что во Вселенной есть только одна планета, населенная живыми существами, действительно непросто, но некоторые считают все свидетельства о жизни пришельцев выдумками городских сумасшедших и журналистскими «утками».

Какие находки наводят людей на мысли о пребывании пришельцев на Земле и что об этом думают ученые-астрономы, выяснил Пятый канал.

Тела «внеземных существ»

Предположений, как на самом деле могут выглядеть инопланетяне, довольно много. Некоторые уфологи и творческие личности предполагают, что они похожи на людей, но имеют другой цвет кожи или в их геноме присутствуют ДНК других существ, похожих на земных (рептилий или даже растений). Можно найти множество подобных теорий в литературе и кинематографе. Так, создатели фантастической саги о стражах галактики предположили, что инопланетяне представляют собой пушистых или даже древоподобных гуманоидов, как, например, енот Ракета и весь покрытый корой Грут.

Другие же считают, что подходить к внеземным существам с точки зрения логики и эволюции, произошедшей на Земле, бессмысленно, так как условия на других планетах могут кардинально отличаться. Такие мысли посещали польского писателя Станислава Лема. В романе «Солярис» он писал: «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ». В ответ на заявления о гуманоидах, которыми пестрит научная фантастика, он создал океан — разумное, но молчаливое существо, которое способно считывать трагические воспоминания и давать людям шанс исправить неблаговидные поступки.

www.globallookpress.com / ce6

Третьи считают, что инопланетные существа способны паразитировать на человеке и время от времени выходить наружу, как Веном в одноименном фильме.

По мнению представившего предполагаемые останки древних инопланетян Хайме Муассана, эти существа представляют собой человекоподобных существ без зубов и с трехпалыми конечностями. Своим выступлением уфолог шокировал публику. Он заявил, что по результатам рентгенологического исследования в телах предполагаемых инопланетян обнаружены частички редких металлов: кадмия и осмия, используемых сейчас в создании телекоммуникационных систем и производстве спутников. Также на снимках в теле одной из мумий нашли яйцеподобное образование.

В мире к данному заявлению отнеслись скептически, поскольку докладчик несколько лет назад запятнал свою репутацию. В 2017-м мексиканский журналист также презентовал тела мумий, найденных в Перу, но после экспертизы профессиональных ученых выяснили, что они имеют вполне земное происхождение, а миниатюрный размер обусловлен юным возрастом усопших: гуманоиды оказались умершими в незапамятные времена детьми. Предстоит еще долго исследовать представленные уфологом объекты, чтобы подтвердить истинность его слов.

Древние артефакты: древние самолетики, египетские пирамиды и барельеф Нуку-Хива

Существует мнение, что в древности люди были «на дружеской ноге» с инопланетянами. Согласно некоторым конспирологическим теориям, пришельцы даже якобы помогали землянам в возведении различных сооружений, например, Стоунхенджа и египетских пирамид. Считается, что последние постройки специально покрывали светлыми и блестящими составами, чтобы солнечные лучи отражались от их вершин. Блики, как утверждают некоторые поклонники подобных гипотез, помогали представителям других галактик ориентироваться в космосе.

www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa

Подобные предположения иногда возникают при анализе некоторых археологических находок. Например, существа, изображенные на древних барельефах Нуку-Хива, обнаруженных на Маркизских островах в Тихом океане, очень похожи на гуманоидов. Они имеют человеческие тела и головы рептилий с огромными глазами и низко расположенным ртом.

О народе, создавшем это произведение архитектуры, ничего не известно. Он давно канул в лету. Даже нынешние местные жители ничего не могут сказать о коренных поселенцах. Археологи предполагают, что статуям не менее 150 тысяч лет. Однако ничего таинственного ученые на барельефах не видят. Предположительно — это изображение жрецов в ритуальных масках. Хотя от такого объяснения рисунки не выглядят менее зловеще.

Интересны и артефакты, найденные археологами в Южной Америке. Уже много лет ведется дискуссия по поводу происхождения и назначения золотых фигурок, обнаруженных в Перу. Небольшие изделия своими очертаниями напоминают уменьшенные копии самолетов и космических кораблей. Ученые заметили удивительное сходство древних игрушек с конструкциями российского ракетоплана «Буран» и американского шаттла «Колумбия». Зрителей поражает детализация крыльев и «хвостовой» части «летательных аппаратов». Почему их автор взял за основу такую форму, вероятно, так и останется тайной.

Загадочные находки встречаются и в Европе. Так, на территории Сербии была обнаружена статуэтка с человекоподобной фигурой с четырьмя глазами или, как предполагают некоторые исследователи, маской скафандра. Ученые установили: ей более семи тысяч лет, однако это практически все, что удалось узнать о необычном изображении.

Черепа необычной формы

Пытаясь доказать пребывание инопланетян на Земле, уфологи стараются привести все более «убедительные» доказательства. Таковыми они считают обнаруженные вытянутые черепа. Одну из шокирующих заявлений сделал в 2016-м исследователь Брайан Фостер. В пещере он нашел останки головы. Размер кости составлял всего 13 сантиметров, но вытянутая затылочная часть и плоское лицо убедило любителя тайн и загадок, что перед ним останки пришельца.

Однако ученые считают, что возможно, часть тела принадлежит ребенку с врожденной аномалией или народ, который жил на территории, пользовался технологией вытягивания черепа. В таких случаях детям на голову накладывали тугую повязку, которая задавала направление костям и по мере взросления голова приобретала нужную форму. К примеру, в Африке до сих пор в некоторых областях блюдут данный обычай. Так, в группе племен мору-мангбету, проживающих на территории Демократической Республики Конго, Уганде и на юге Судана, вытянутый череп является признаком красоты.

Но на необычной находке сенсации не закончились. Американские ученые исследовали ДНК обнаруженного черепа, и оказалось, что оно не имеет ничего общего с земными существами. Возможно, произошла ошибка, но этот феномен остается загадкой до сих пор.

Круги на полях

О невероятных рисунках, оставленных на полях, было известно еще в XVII веке. Однако в старину их не связывали с происками инопланетян. Считалось, что это метка дьявола.

Подобные явления также описываются во многих сказках. В российской культуре о необычных «посланиях», оставленных на больших пространствах земли, известно по сказке «Конек-горбунок». Волшебные лошади по ночам ходили пастись на лугах, а утром их владельцы приходили в недоумение от оставленных следов.

Общественное внимание такого рода «творчество» получило в 70-80-х годах ХХ столетия, когда стали обнаруживать круги на полях в разных областях Великобритании.

www.globallookpress.com / Peter Kneffel

Существует множество теорий возникновения таких явлений от тривиальных проделок горе-хулиганов до погодных явлений (смерчей, шаровых молний, нашествия вредителей) до инопланетных теорий заговора.

После 1990-х пришельцы совсем «разбушевались». Возможно, на них напала волна вдохновения или просто обращавшиеся с подобными заявлениями хотели привлечь к себе внимание прессы. В различных природных угодьях стали появляться более сложные и замысловатые символы. Явление зафиксировали в порядке 40 стран мира. К 2008-му было известно о девяти тысячах подобного рода событий. Больше половины этих явлений зафиксировано в районе древнего сооружения Эйвбери (Великобритания), относящегося к каменному веку. Оно представляет собой ряд святилищ и древних захоронений.

Камни из космоса и другие предположения ученых

Наиболее научным подтверждением жизни на других планетах можно назвать результаты исследований метеоритов, упавших на Землю. Посмотрев на образцы через микроскоп ученые выявили в некоторых экземплярах образования, очень похожие на следы жизнедеятельности микроорганизмов, якобы обитающих на других планетах. Такая ситуация вполне возможна. Некоторым бактериям, к примеру, не требуется кислород. Они провожают на больших глубинах. Для обеспечения своей жизнедеятельности они перерабатывают другие вещества.

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Ученые продолжают искать жизнь на далеких планетах. Считается, что главным показателем того, что кто-то может обитать в далеких галактиках является уровень метана. Именно он является производным от органических соединений. Однако этот же показатель может говорить об активной деятельности вулканов на поверхности космического объекта.

Предположительно ближайший к Земле обитаемый космический объект находится в 4,2 световых годах (практически в 40 миллиардах километрах) от Солнца. Проксима-b, как его прозвали ученые умеет похожие параметры. К тому же, на поверхности «двойника» есть даже вода в жидком состоянии. Однако точно выяснить, есть ли на ней живые обитатели, пока не удается.

Исследователи продолжают искать и жизнь на ближайших к Земле объектах. Продолжаются исследования почвы Марса и Луны, а также пристальное внимание уделяется звукам, доносящимся из космоса. А вдруг именно звуковая волна когда-нибудь позволит получить сигнал от другой цивилизации.