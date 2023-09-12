Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri

Когда за окном все чаще идут дожди, а до включения отопления еще далеко, спасти от промозглой погоды и плохого настроения помогут горячие пироги.

Осень — любимая пора для многих. В это время особенно приятно заворачиваться в плед и устраивать «запойные» киномарафоны на выходных, пока за окном идет дождь. А еще нередко в промозглую пору, по привычке, просыпается огромная мотивация узнавать и пробовать что-то новое.

Так почему бы не направить энергию в ту же готовку? Ведь осень — это как раз время ягод, фруктов, горячих напитков, и, конечно же, выпечки. Например, широко известной шарлотке в середине сентября посвятили целый праздник. Его ежегодно празднуют 13 числа.

Но для тех, кому яблоки не совсем по вкусу или хочется больше разнообразия, Пятый канал собрал целую аппетитную подборку осенних десертов с начинкой.

Быстрый рецепт аппетитной шарлотки

www.globallookpress.com / Tom Schneider

Один из наиболее известных рецептов пирога имеет таинственную и отчасти романтичную историю происхождения.

Название «Charlotte» вероятнее всего происходит от французского или английского и отсылает к женскому имени — «Шарлотта». Многие годы исследователи пытались разгадать, кем же на самом деле являлась девушка, вдохновившая повара на создание вкусного рецепта.

По одной из версий, яблочный пирог впервые был приготовлен на королевской кухне короля Великобритании Георга III по заказу его жены Шарлотты. Но те же американцы так не считают. По их мнению, вкусный десерт принадлежит неизвестному повару из города Шарлотт в Северной Каролине. Впрочем, куда вероятнее, что туда его завезли британцы, как и в другие части света. Поэтому сегодня приготовить шарлотку может каждый.

Ингредиенты для готовки:

Мука — 1 стакан;

Сахар — 1 стакан;

Яйца — 3 штуки;

Яблоки — 3-4 штуки;

Ванилин (ванильный сахар) — по вкусу;

Сода пищевая — щепотка.

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Способ приготовления пирога:

Для начала следует подготовить яблоки — помыть, убрать кожуру, вырезать сердцевину и нарезать плоды тонкими ломтиками. В отдельной миске смешать сахар, яйца и растопленное сливочное масло, и довести до однородной массы. Добавить муку, разрыхлитель, корицу и щепотку соли, после снова перемешать. Выложить сначала половину теста в форму для пирога, затем — слой яблок, и залить все остатками теста. Выпекать при температуре 180 градусов около 40-45 минут.

Готовность удобнее всего проверять зубочисткой — если она после протыкания пирога сухая, десерт готов к подаче. Аппетитное блюдо скрасит настроение на неделю вперед и точно не оставит никого голодным.

Традиционный рецепт пирога с грибами

www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Пирог с грибной начинкой — самый настоящий гастрономический шедевр осеннего сезона, что даже неудивительно. В это время в лесу можно найти лисички, шампиньоны, грузди, опята, рыжики и особенно вкусные белые грибы. Рецептов блюд с добавлением таких ингредиентов немало, но особой популярностью, конечно, пользуется выпечка.

Ингредиенты для пирога:

Грибы (шампиньоны или лисички) — 500 граммов;

Луковица — 1 штука;

Растительное масло — 2 столовые ложки;

Сыр (твердый сорт) — 200 граммов;

Соль и перец — по вкусу;

Сметана — 2000 граммов:

Яйцо куриное —2 штуки;

Слоеное тесто — 300 граммов.

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Пошаговая инструкция приготовления:

Грибы следует нашинковать тонкими ломтиками, а также мелко нарезать лук. После разогреть масло на сковороде и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить грибы и жарить до выпаривания излишней жидкости. Посолить, поперчить и перемешать начинку для пирога. Отдельно нужно смешать сметану с яйцами, добавить 100 граммов натертого сыра и специи по вкусу. Развернуть слоеное тесто и выложить его в форму. Сверху распределить лук и грибы. Залить начинку сметанно-сырным соусом и посыпать остатками сыра. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30-35 минут до золотистой корочки.

Желательно дать пирогу остыть перед подачей! Сытное блюдо окажется кстати на любом застолье.

Сытный и вкусный рецепт кулебяки

© РИА Новости / Владимир Родионов

Кулебяка — одно из самых популярных славянских блюд. Ходят легенды, что оно было придумано специально для царского стола и являлось изысканным деликатесом. Само название предположительно происходит от глагола «кулебячить», который в древнерусском языке обозначал — «валять руками, сваливать, мять, гнуть и складывать, стряпать и лепить».

Изначально блюдо было круглым и имело закрытую форму, наподобие большого печенья. Позже внешний вид кулебяки изменился: она стала вытянутой и овальной. Особое мастерство шеф-повара заключается в том, чтобы сохранить начинку сочной и ароматной, а тесто — тонким и хрустящим.

Необходимые ингредиенты:

Мясо (свинина, курица) — 400 граммов;

Луковица — 1 штука;

Рис — 200 граммов;

Яйцо куриное — 2 штуки;

Соевый соус — 2 столовые ложки;

Приправа карри — 1 чайная ложка;

Слоеное тесто — 300 граммов.

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Способ приготовления кулебяки:

Сварить рис до готовности и отставить в сторону, пока крупа полностью не остынет. Мелко нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем вмешать фарш и довести до готовности. Добавить отваренный рис, одно яйцо, соевый соус, карри, соль и перец по вкусу. Перемешать все ингредиенты. Разложить слоеное тесто на противень и накрыть начинкой из фарша и риса вдоль стенок. Свернуть края теста, чтобы получилось кольцо, и скрепить их между собой. Смазать верхнюю поверхность кулебяки взбитым яйцом и выпекать при температуре 200 градусов в предварительно разогретой духовке в течение 30 минут до золотистого цвета.

Готовую кулебяку желательно остудить перед подачей.

Сочный рецепт вишневого пирога

www.globallookpress.com / Paul Williams

Пироги со сладкой начинкой особенно популярны на семейных застольях. Во-первых, их очень любят маленькие сладкоежки. А во-вторых, чаще всего в них кладут ягоды, которые особенно полезны осенью для укрепления иммунитета. Кроме того, их несложно приготовить!

Список ингредиентов для теста:

Мука — 550 граммов;

Сливочное масло — 200 граммов;

Яйцо куриное — 1 штука;

Сахар — 1 чайная ложка;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Соль — щепотка.

Для начинки:

Вишня — 700 граммов;

Сахар — 1,5 стакан;

Крахмал — 2 столовые ложки;

Лимон (сок и цедра) — половинка плода.

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Инструкция по приготовлению:

В большой миске смешать муку, соль, разрыхлитель и сахар. Добавить сливочное масло и тщательно взбить до образования «крошки». В отдельной миске разбить яйцо, предварительно взбить и добавить в миску с крошкой. Перемешать, пока не получится однородное тесто. Сформировать из полученной массы шар. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

Пока тесто охлаждается, можно перейти к приготовлению начинки. В большой миске смешать вишню (предварительно очищенную от косточек), сахар, крахмал, сок и цедру половины лимона. Разогреть духовку до 200 градусов Цельсия. Разделить тесто пополам. Раскатать одну половину и уложить на дно формы. Сверху залить слой начинки из вишни. Раскатать оставшуюся половину теста и вырезать из него полоски шириной около 1 сантиметра. Уложить полосы на начинку, создавая декоративную сетку. Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать около 40-45 минут.

Вкусный пирог точно понравится как детям, так и взрослым.

Легкий рецепт ароматного пирога с мясом по-осетински

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Пирог по-осетински имеет интересную особенность — перед запеканием в нем проделывают отверстие. Сделано это для того, чтобы блюдо было удобно готовить на открытом огне. Именно так осетины убеждались, что и тесто, и начинка хорошо пропекутся. А угощение получит особенный вкус и аромат.

Но сегодня приготовить сытный мясной пирог можно и в домашних условиях всего за несколько часов.

Ингредиенты для пирога:

Мука — 500 граммов;

Теплое молоко — 300 миллилитров;

Сухие дрожжи — 7 граммов;

Растительное масло — 50 миллилитров;

Соль — 1 чайная ложка;

Для начинки:

Мясо (говядина, свинина или смесь) — 400 граммов;

Луковица (крупная) — 1 штука;

Соль и перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Растворить дрожжи в теплом молоке и отставить в сторону минимум на 10 минут. В большой миске смешать муку, соль, растительное масло и подготовленные дрожжи с молоком. Постепенно замесить тесто до получения эластичной массы. Дать тесту подойти в теплом месте в течение 1-2 часов. В это время можно приступить к подготовке начинки. Обжарить нарезанный лук до золотистого цвета, затем вмешать мясо и жарить до готовности. Посолить и поперчить по вкусу. После того, как тесто подошло, разделить его на две части и раскатать каждую в форму круга. Разложить начинку на одну половинку, оставляя около двух сантиметров края свободными. Накрыть другим слоем теста и плотно запечатать края, чтобы начинка не вытекала при запекании. Смазать пирог яичным желтком и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут.

Всего пара часов на кухне и сытное блюдо готово. Приятного аппетита!