Когда горят костры рябин: как привлечь удачу и любовь в день осеннего равноденствия

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Древние люди верили, что в день осеннего равноденствия грань между миром живых и мертвых становится особенно тонкой. В это время собирались целыми семьями и проводили обряды на удачу и достаток.

Во многих культурах день осеннего равноденствия с давних времен играет значительную роль и отмечается особым образом. И это неудивительно, ведь в ночь с 22 на 23 сентября происходит крайне важное для всего мира событие — световой день становится практически равным ночи, наступает астрономическая осень. После этой даты в северное полушарие Земли приходят первые холода, начинает опадать листва с деревьев, а солнце встает все позднее.

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Удивительно, но те же славяне, хоть и не имевшие представления о законах движения планет и звезд, были достаточно наблюдательными, чтобы заметить некоторые природные закономерности, связанные с осенним равноденствием. Так появились приметы, по которым стали предсказывать погоду, проводить обряды на удачу и достаток.

Когда осеннее равноденствие

Особое астрономическое явление можно наблюдать ежегодно с 22 на 23 сентября. В этот день световой день становится практически равен ночи, после чего начинает постепенно сокращаться, подготавливая все живое к долгим и суровым холодам.

Если говорить об энергетическом потенциале равноденствия, его пик в 2023 году придется на 08:50 утра 23 сентября по Москве. Именно в этот час лучше всего проводить гадания и ритуалы.

Как к равноденствию относятся в разных культурах

Различные традиции и верования, связанные с осенним равноденствием, существуют во многих культурах по всему миру. Но есть в них нечто общее — в прошлом к этой дате большинство земледельцев заканчивали собирать урожай и начинали подготовку запасов на зиму.

В индийской культуре осеннее равноденствие связано с праздником Дурга-пуджа. Этот праздник отмечает победу богини Дурги над злом. В честь чего ежегодно проходят религиозные церемонии, танцы и песни.

Нечто похожее раньше происходило в домах славян. С 22 на 23 сентября было не принято работать, чаще люди собирались целыми семьями, пышно гуляли, проводили гадания и различные ритуалы, чтобы задобрить богов и получить от них благословение благополучно пережить зиму.

Сам праздник тоже назывался иначе — Осенины. Отмечали событие в течение целых двух недель. Славяне воспевали приход девятого календарного месяца, ассоциировавшегося с языческим богом урожая — Велесом.

А древние кельты на осеннее равноденствие отмечали Мабон — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Во время праздника они собирались на особые праздничные гуляния и проводили церемонии под открытым небом. В земледельческих общинах, где собирали урожай, устраивали пышные трапезы. В центре внимания были различные сельскохозяйственные культуры — зерновые, фрукты, овощи и ягоды.

Во время Мабона кельты также ритуально жертвовали часть урожая в знак благодарности богам и духам. Они возводили алтари и делали подношения в виде плодов и цветов, а также приводили в порядок свои дома, чтобы достойно принять гостей и родственников.

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Обряды и ритуалы на осеннее равноденствие 2023

Также в день осеннего равноденствия можно провести магические обряды на привлечение удачи и достатка. Так как в это время грань между миром живых и мертвых становится особенно тонкой, любые действия приобретают особую силу.

Именно поэтому важно с 22 на 23 сентября прислушиваться к собственным ощущениям и интуиции. Вполне возможно, что получится найти решение давно волнующих проблем, или увидеть в собственном окружении лишних людей. Это благоприятное время, чтобы поставить точку в делах, которые давно требовали завершения.

Как привлечь любовь в день осеннего равноденствия

Большинство гаданий на тему отношений можно провести без особой подготовки — все нужные материалы точно окажутся под рукой. Например, для привлечения любви в этот день нужно взять обручальное кольцо и красную нить.

Завязать три узла вокруг кольца и представить собственную судьбу;

Назвать предполагаемую дату (день, месяц и год) свадьбы;

После произнести имя суженого, для точности гадания желательно представить внешность и отличительные черты второй половинки;

Оборвать нить и надеть кольцо на безымянный палец правой руки;

Лечь спать, а на утро надежно спрятать украшение от посторонних глаз до свершения задуманного.

Как привлечь финансовую удачу в день осеннего равноденствия

Чтобы открыть денежные потоки в день осеннего равноденствия, одного гадания будет мало. Лучше сделать амулет и всегда держать его при себе.

Понадобятся — золотая и красная нити, а также мешочек;

В ткань складываются три лавровых листа, а также мелкие монеты (желательно желтого цвета);

Дополнительно в мешочек можно сложить несколько украшений из золота или серебра;

После чего завязать зеленой нитью или лентой и повесить в любом углу дома или на работе. Финансовая удача прибудет уже к следующему равноденствию — 20 марта.

Кроме того, желательно уже утром 22 сентября навести порядок в доме, раскрыть шторы и впустить в помещение солнечные лучи. А также можно последовать примеру славян и приготовить выпечку, которую в прошлом ассоциировали непосредственно с урожаем.

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Точные и надежные приметы на осеннее равноденствие

Часть примет, которым неукоснительно следовали предки, активно используются и сегодня.

Крайне важно проследить, какая погода установилась на утро 23 сентября. Если небо чистое и светит солнце, то зима будет поздней. В том случае, если одной приметы мало, можно посмотреть температуру и влажность в этот день. Если 23 сентября сухое и теплое — ранних холодов можно не ждать. Следующая примета особенно актуальна для любителей прогулок. Увидеть множество желудей с 22 на 23 сентября — к снежной зиме. Также не лишним будет обратить внимание на иву. Чем раньше дерево сбрасывает листья, тем суровее будет холодная пора. Об этом же свидетельствует богатый урожай рябины. Увидеть стаю птиц, улетающих в этот день зимовать на юг — к темным и морозным месяцам.

Кроме того, большое значение в осеннее время славяне придавали рябине. Самую спелую в обязательном порядке срывали и заносили в дом, чтобы задобрить богов и перенести зимний период в тепле. Это растение считалось главным талисманом дня осеннего равноденствия.