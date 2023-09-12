Когда горят костры рябин: как привлечь удачу и любовь в день осеннего равноденствия
Фото: www.globallookpress.com / Ovsyannikova Yulia
Древние люди верили, что в день осеннего равноденствия грань между миром живых и мертвых становится особенно тонкой. В это время собирались целыми семьями и проводили обряды на удачу и достаток.
Во многих культурах день осеннего равноденствия с давних времен играет значительную роль и отмечается особым образом. И это неудивительно, ведь в ночь с 22 на 23 сентября происходит крайне важное для всего мира событие — световой день становится практически равным ночи, наступает астрономическая осень. После этой даты в северное полушарие Земли приходят первые холода, начинает опадать листва с деревьев, а солнце встает все позднее.
Удивительно, но те же славяне, хоть и не имевшие представления о законах движения планет и звезд, были достаточно наблюдательными, чтобы заметить некоторые природные закономерности, связанные с осенним равноденствием. Так появились приметы, по которым стали предсказывать погоду, проводить обряды на удачу и достаток.
Когда осеннее равноденствие
Особое астрономическое явление можно наблюдать ежегодно с 22 на 23 сентября. В этот день световой день становится практически равен ночи, после чего начинает постепенно сокращаться, подготавливая все живое к долгим и суровым холодам.
Если говорить об энергетическом потенциале равноденствия, его пик в 2023 году придется на 08:50 утра 23 сентября по Москве. Именно в этот час лучше всего проводить гадания и ритуалы.
Как к равноденствию относятся в разных культурах
Различные традиции и верования, связанные с осенним равноденствием, существуют во многих культурах по всему миру. Но есть в них нечто общее — в прошлом к этой дате большинство земледельцев заканчивали собирать урожай и начинали подготовку запасов на зиму.
В индийской культуре осеннее равноденствие связано с праздником Дурга-пуджа. Этот праздник отмечает победу богини Дурги над злом. В честь чего ежегодно проходят религиозные церемонии, танцы и песни.
Нечто похожее раньше происходило в домах славян. С 22 на 23 сентября было не принято работать, чаще люди собирались целыми семьями, пышно гуляли, проводили гадания и различные ритуалы, чтобы задобрить богов и получить от них благословение благополучно пережить зиму.
Сам праздник тоже назывался иначе — Осенины. Отмечали событие в течение целых двух недель. Славяне воспевали приход девятого календарного месяца, ассоциировавшегося с языческим богом урожая — Велесом.
А древние кельты на осеннее равноденствие отмечали Мабон — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Во время праздника они собирались на особые праздничные гуляния и проводили церемонии под открытым небом. В земледельческих общинах, где собирали урожай, устраивали пышные трапезы. В центре внимания были различные сельскохозяйственные культуры — зерновые, фрукты, овощи и ягоды.
Во время Мабона кельты также ритуально жертвовали часть урожая в знак благодарности богам и духам. Они возводили алтари и делали подношения в виде плодов и цветов, а также приводили в порядок свои дома, чтобы достойно принять гостей и родственников.
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Обряды и ритуалы на осеннее равноденствие 2023
Также в день осеннего равноденствия можно провести магические обряды на привлечение удачи и достатка. Так как в это время грань между миром живых и мертвых становится особенно тонкой, любые действия приобретают особую силу.
Именно поэтому важно с 22 на 23 сентября прислушиваться к собственным ощущениям и интуиции. Вполне возможно, что получится найти решение давно волнующих проблем, или увидеть в собственном окружении лишних людей. Это благоприятное время, чтобы поставить точку в делах, которые давно требовали завершения.
Как привлечь любовь в день осеннего равноденствия
Большинство гаданий на тему отношений можно провести без особой подготовки — все нужные материалы точно окажутся под рукой. Например, для привлечения любви в этот день нужно взять обручальное кольцо и красную нить.
- Завязать три узла вокруг кольца и представить собственную судьбу;
- Назвать предполагаемую дату (день, месяц и год) свадьбы;
- После произнести имя суженого, для точности гадания желательно представить внешность и отличительные черты второй половинки;
- Оборвать нить и надеть кольцо на безымянный палец правой руки;
- Лечь спать, а на утро надежно спрятать украшение от посторонних глаз до свершения задуманного.
Как привлечь финансовую удачу в день осеннего равноденствия
Чтобы открыть денежные потоки в день осеннего равноденствия, одного гадания будет мало. Лучше сделать амулет и всегда держать его при себе.
- Понадобятся — золотая и красная нити, а также мешочек;
- В ткань складываются три лавровых листа, а также мелкие монеты (желательно желтого цвета);
- Дополнительно в мешочек можно сложить несколько украшений из золота или серебра;
- После чего завязать зеленой нитью или лентой и повесить в любом углу дома или на работе. Финансовая удача прибудет уже к следующему равноденствию — 20 марта.
Кроме того, желательно уже утром 22 сентября навести порядок в доме, раскрыть шторы и впустить в помещение солнечные лучи. А также можно последовать примеру славян и приготовить выпечку, которую в прошлом ассоциировали непосредственно с урожаем.
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Точные и надежные приметы на осеннее равноденствие
Часть примет, которым неукоснительно следовали предки, активно используются и сегодня.
- Крайне важно проследить, какая погода установилась на утро 23 сентября. Если небо чистое и светит солнце, то зима будет поздней.
- В том случае, если одной приметы мало, можно посмотреть температуру и влажность в этот день. Если 23 сентября сухое и теплое — ранних холодов можно не ждать.
- Следующая примета особенно актуальна для любителей прогулок. Увидеть множество желудей с 22 на 23 сентября — к снежной зиме.
- Также не лишним будет обратить внимание на иву. Чем раньше дерево сбрасывает листья, тем суровее будет холодная пора. Об этом же свидетельствует богатый урожай рябины.
- Увидеть стаю птиц, улетающих в этот день зимовать на юг — к темным и морозным месяцам.
Кроме того, большое значение в осеннее время славяне придавали рябине. Самую спелую в обязательном порядке срывали и заносили в дом, чтобы задобрить богов и перенести зимний период в тепле. Это растение считалось главным талисманом дня осеннего равноденствия.