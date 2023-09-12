Мешают обзору: за какие аксессуары в салоне авто начнут штрафовать осенью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Новые запреты для российских автомобилистов вступили в силу в сентябре. Видеорегистратор и некоторые украшения салона могут дорого обойтись владельцам.

Сейчас видеорегистратор есть у большинства автомобилистов. Данное устройство — надежный помощник при ДТП и в других спорных ситуациях. Однако теперь водители в России должны внимательно относиться к данному гаджету, поскольку в некоторых случаях при его применении можно нарваться на штраф. О новых ограничениях для водителей, которые вступают в силу в сентябре, узнала «Самая полезная программа».

Какие аксессуары в машине теперь под запретом

Теперь использование видеорегистраторов в машине не разрешается в том случае, если они мешают обзору водителя на дорогу. Нарушителям этого правила придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

«Раньше этот запрет тоже был, но менее конкретизированный. Теперь непосредственно упомянуты устройства, которые запрещены к использованию в том случае, если они препятствуют обзорности с места водителя», — говорит адвокат Ирина Зуй.

Под запрет попадает не только данный гаджет, но и держатель для мобильного телефона, а также ароматизаторы салона и украшения, которые владельцы машин любят крепить перед лобовым стеклом.

«Наши водители иной раз очень любят вешать либо кресты, либо четки на зеркало заднего вида. Несмотря на то, что формально запрет вроде бы не нарушен, данные предметы находятся непосредственно на лобовом стекле. Однако я полагаю, что инспектор ДПС может сделать вывод о том, что эти предметы также нарушают обзор с места водителя», — отмечает эксперт.

За что еще будут штрафовать водителей

Теперь штраф можно получить за некоторые неисправности транспортного средства. Например, заплатить придется за неработающий штатный омыватель и автоматическую корректировку угла наклона фар. А также если сотрудник ДПС заметит на бортовой панели горящий сигнальный индикатор ABS. Этот знак указывает на неполадки в электронике автомобиля.

Также прописан запрет на несвоевременную смену резины. Если раньше автовладельцы на шинах не по сезону получали предупреждение от сотрудников ДПС, то теперь за нарушения назначен штраф размером в 500 рублей.

Какие ограничения были сняты

С начала осени отсутствие в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки финансово наказываться не будет. Однако в случае ДТП выставить знак аварийной остановки все-таки придется, иначе владельцу машины грозит штраф в 1000 рублей за нарушение требований оформления аварии.