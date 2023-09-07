Жгли журнал и подкладывали змей: что звезды творили в школьные годы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

День знаний — это волнительное событие не только для детей, но и для их родителей. У кого из звезд в семье появились первоклашки, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды вспоминают свои школьные годы. Зачем Лолита сожгла классный журнал? И удалось ли ей избежать наказания? Кто из артистов в 2023 году повел детей в первый класс? Где учатся наследники знаменитостей? И сколько родители платят за их элитное образование? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Грызите гранит науки и будьте самыми классными. Я желаю учителям, чтобы они помогали детям реализовываться в том, что они уникальны», — высказался актер Роман Курцын.

Летние каникулы закончились. У школьников всей страны начался новый учебный год. В День знаний звезды шоу-бизнеса вспомнили, как сами сидели за партой.

«Я из тех детей, которые, знаете, поскорее бы вечер, чтобы поскорее прошла ночь и утром опять в школу. Я любил и быть дежурным, и мыть доску и класс», — признался заслуженный артист России Александр Олешко.

Владимир Левкин рассказал, что часто хулиганил на уроках. Однажды прямо 1 сентября разбил окно в столовой.

«У нас был урок труда, и мы выпиливали какие-то железки. И я решил из окна выкинуть. Я кинул, а она в столовую как залетит. А стекло большое, нестандартное. Отец бедный, я не знаю, два дня, наверное, искал это стекло», — вспомнил певец.

Левкин не одинок. Оказывается, многие знаменитости в детстве были озорниками.

«Шалун невероятный. Но за то мама всыпала иногда. Папа боялся. Папа очень сильный был, высокого роста. Он даже соседку… Говорит: «Баба Настя, всыпь ты Сережке, ей-богу. Совсем от рук отбился», — рассказал народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

«Мы что-то там взрывали, устраивали драки. Я сама участвовала в этих драках. Мне кажется, у нас жизнь была более насыщенная, чем сейчас у подростков, которые все время в гаджетах», — поделилась актриса Екатерина Волкова.

«Поскольку я на Урале вырос, змей неядовитых девчонкам в портфели подкидывали. Урок сорван. Открывается портфель, там черный уж. Он очень похож на гадюку, но это уж. Все. Визг, вой, обморок и до свидания», — признался артист Олег Комаров.

Певица Лолита с содроганием вспоминает свои школьные годы.

«Как можно любить школу? Ты любишь ее с одним ощущением — скорее закончить. Переэкзаменовка в седьмом классе по алгебре или по геометрии. Ненавижу до сих пор. Не знаю, не понимаю, нафига мне это было надо», — высказалась Милявская.

Лолита никогда не была примерной ученицей. Зато всегда отстаивала справедливость.

«Я сожгла классный журнал, потому что моим близким друзьям поставили неуд. Я просто выкрала ключик и учитель… Это было очень просто в то время», — отметила певица.

Одноклассники не оценили смелого поступка. И сами же выдали свою защитницу.

«Они расплакались в кабинете у завуча. А что мне надо было сказать? Я этого не делала? Я сказала: „Я сожгла“. Вызвали маму, сказали: „Заберите ее документы“. Пошла следующая школа. Да я ни о чем не жалею. Это круто, это рок-н-ролл», — подчеркнула Милявская.

Зато теперь на стене школы, где когда-то хулиганила Лолита, висит памятная табличка. Педагоги гордятся знаменитой ученицей.

Бывшие ученики давно выросли. И теперь ведут в школу уже собственных детей.

«У меня на хобби особенно нет времени, потому что все свободное от работы время я стараюсь проводить с моей любимой девочкой», — призналась певица Пелагея.

Дочь заслуженной артистки РФ Таисия пошла в первый класс. Мама за наследницу спокойна. Ведь девочка уже в три года научилась читать и писать.

Оксана Самойлова и Джиган — родители с опытом. В 2023 году они отправили в первый класс уже третью дочь. Майя, так же как и ее старшие сестры, будет учиться в британской частной школе. Занятия ведутся на английском языке. Стоимость обучения составляет полтора миллиона рублей. За троих наследниц рэпер и его жена будут платить почти пять миллионов в год. И это не считая дополнительных кружков и секций.

«Сумка Оксаны Самойловой, мне кажется, дороже, чем два миллиона. А это все-таки годовое обучение. Поэтому я не думаю, что это та статья расходов, на которой прям стали бы сильно экономить», — выразил свое мнение PR-директор Никита Мартынов.

Виктория Дайнеко волновалась, когда вела дочь Лидию в первый класс. Однако в этом году все было по-другому.

«Нервы были на 1 сентября в прошлом году, когда был первый класс. Потому что, конечно, что-то такое неизвестное. Ты не понимаешь, что за школа, куда ты идешь, понравится ли это твоему ребенку. И все это было. Тысяча вопросов. Сейчас уже все спокойно», — заявила певица Виктория Дайнеко.

Она, так же как и другие звездные родители, долго выбирала школу для наследницы. Исполнительница уверена: ребенок должен с удовольствием ходить на уроки. Тогда будет намного проще учиться и получать новые знания.