Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Минтай — это одна из наиболее дешевых и доступных рыб на прилавках российских магазинов. Тем не менее качественный продукт порадует своим вкусом и пользой для организма.

В советское время минтай называли «рыбой для котов». Его было так много, что никто не воспринимал всерьез этого представителя тресковых. Как дешевое может быть премиальным? А между тем этот морской обитатель составит конкуренцию по, например, энергетической ценности той же говядине.

Как найти качественный минтай на прилавках? Каким должен быть внешний вид этой рыбы? На какую маркировку стоит обращать внимание ее при покупке? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие полезные для организма элементы содержит минтай

Профессор кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса МГУТУ им. К. Г. Разумовского Тамара Шарова уверена, что минтай недооценивают. При этом в данной рыбе полно витаминов (A, B и D) и жирных кислот. Есть йод, кальций, магний. А в 100 граммах продукта содержится четверть суточной нормы белка.

«Минтай относится к семейству тресковых. Там очень мало килокалорий, и она (рыба. — Прим. ред.) является диетическим продуктом. В ней все полезно: полезна печень, полезна икра», — объяснила эксперт Шарова.

Правда, минтай теряет все свои положительные свойства, становится сухим и невкусным, если продавец нарушил условия хранения и замораживал товар несколько раз.

Как найти на прилавке качественный минтай

Исследователи приобрели для проверки два образца в разных супермаркетах (140 и 200 рублей за килограмм) и еще один на рынке (250 рублей за килограмм).

Эксперт советует покупать минтай, выловленный в российских водах. Он считается экологически чистым, поэтому важно проверить на этикетке место добычи. Для этого нужно запомнить всего одну маркировку места вылова — ФАО 61 (район Сахалина, Тихий океан). По словам специалиста, такое обозначение говорит о том, что это очень хорошая рыба.

Образцы из супермаркета родом с Дальнего Востока. По крайней мере, так уверяет производитель. А вот происхождение продукта с рынка — загадка. Чтобы не купить кота в мешке, нужно попросить продавца показать сертификат качества.

«У них должен быть документ нормативный. Откуда эта рыба пришла, где ее выловили и хотя бы сроки хранения», — рассказала специалист Шарова.

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Еще важно обращать внимание на глазурь — ледяную корку на рыбе. Она должна быть тонкой и прозрачной. Магазинные образцы выглядят как надо. А вот минтай на развес эксперту сразу не понравился. Тушки между собой слиплись, полно снега и льда. По словам профессора, это значит, что рыбу несколько раз замораживали и неправильно хранили.

Но по-настоящему оценить качество рыбы можно, только когда тушки полностью оттают. Чешуя свежего минтая должна быть серебристого цвета без пятен и заломов. После разморозки этому описанию соответствует только дорогой образец из супермаркета. В других случаях это не так: половина тушек и вовсе разваливаются в труху. Так быть точно не должно.

В упаковке бюджетного минтая из магазина одна рыба из трех оказалась желтой. Возможно, в ней уже начался процесс окисления. Но хуже всех выглядят тушки, которые купили на рынке.

«Посмотрите, какие темно-розовые пятна, которые не должны присутствовать при свежемороженой рыбе. И посмотрите хвост. Вся его консистенция разрушена. Это совершенно некачественная рыба», — подчеркнула Шарова.

Специалист уверяет: минтай на развес испортился. А чтобы в этом убедиться, предлагает понюхать тушку. Она имеет неприятный запах тухлой рыбы.

Как производители обманывают покупателей минтая

Недобросовестные производители экономят на всем. Чтобы увеличить вес, накачивают рыбу водой. Во время готовки такой минтай усыхает, и на сковородке остается в два раза меньше продукта.

При помощи тарелки и обычной разделочной доски можно проверить, много ли влаги содержат тушки. Рыбу прижимают и смотрят на размеры водяной лужицы, которая при этом образуется. Первые два образца прессуют до появления крови, но воды почти нет. А вот минтай с рынка эту проверку не проходит. На тарелке появляется целая лужа.

Лишняя жидкость — это полбеды. Гораздо хуже, если минтай напичкали химией. Недобросовестные производители часто закачивают в рыбу полифосфаты. Они нужны для того, чтобы удержать в продукте воду. Тогда тушка становится еще тяжелее. В больших количествах эти вещества могут навредить здоровью. Они вызывают отеки и проблемы с сердцем. Обнаружить химикаты можно только в лаборатории, поэтому исследователи заранее отправили на проверку имеющиеся образцы.

«Мы определяли органолептические показатели, такие как внешний вид замороженной рыбы, внешний вид после размораживания, запах, цвет. И определяли содержание полифосфатов», — уточнила кандидат химических наук, доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского Наталья Василевич.

Фосфаты отсутствуют во всех образцах. Но не все они соответствуют стандартам качества. Проверку проходят дешевый и дорогой минтай из супермаркета. А вот товар с рынка действительно замораживали несколько раз. Эксперт Василевич тоже обращает внимание на затхлый запах этого образца. Скорее всего, его хранили вместе с замороженным мясом или другими продуктами, что недопустимо.

Но сможет ли обычный человек отличить испорченную рыбу от качественной, если ее приготовят и, например, подадут в кафе? Образцы отправляют на сковородку. Минтай из магазина можно смело подавать к столу. Он сочный и вкусный. Чего не скажешь о рыбе на развес. У нее резиновая кожа, которую трудно разжевать, трухлявое и невкусное мясо.

Выходит, покупать минтай на рынках точно не стоит. Можно запросто нарваться на испорченный товар. Надежнее брать рыбу в магазине. В данном случае победитель — образец по 200 рублей за килограмм. Цена доступная, а пользы не меньше, чем в дорогих видах даров моря.