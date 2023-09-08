Незваные гости: какое средство победит тараканов в квартире

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Многие ведут долгую и безрезультатную войну против насекомых в квартире. Но нет таких тараканов, которых невозможно было бы уничтожить. Победу обеспечит правильный подход.

Тараканы — одни из самых живучих существ на планете. Если эти насекомые поселились в квартире, избавиться от них очень трудно. Однако разобраться с этим неприятным вопросом все же можно.

Какое средство лучше всего поможет в борьбе с тараканами? Достаточно ли одного препарата с ядом для победы над насекомыми в квартире? Работают ли народные способы против вредителей? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как обнаружить пути миграции тараканов в квартиру

Руководитель центра дезинфекции Антон Чеботарев уверен: главное в борьбе с вредителями — правильный подход. Если в квартире есть проблема с тараканами, первым делом необходимо перекрыть пути, по которым насекомые проникают в помещение. Обычно это вентиляционные шахты, места входа и выхода сантехнических труб. Чтобы знать наверняка, можно установить рядом с этими лазейками несколько клеевых ловушек.

«По истечении недели-двух, если у вас постоянная иммиграция в квартиру присутствует, та ловушка, которая даст наибольший результат с прилипшими насекомыми, она нам и подскажет, что служит точкой входа. В таком случае ее купируем и избавляемся от миграции тараканов», — уточнил эксперт.

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Проще всего доверить эту неприятную работу профессионалам. Но услуги специалистов обойдутся недешево. За обработку помещения от тараканов придется заплатить от трех до 15 тысяч рублей. Поэтому многие предпочитают бороться с вредителями самостоятельно.

Какое средство эффективнее борется с тараканами

Для этого на рынке есть разные предложения. В рамках этого эксперимента проверку пройдут сразу четыре средства:

Мелок от тараканов стоит всего 140 рублей. Важный плюс этого образца — удобство. Им можно легко обработать любую поверхность, нанести в труднодоступных местах.

Гель для насекомых стоит дороже — 700 рублей за тюбик. Но в отличие от того же мелка, нанести это средство, например, под раковину уже не получится. Жидкий состав просто стечет вниз. Зато расход у геля очень экономичный. По словам специалиста, достаточно оставлять при нанесении точки размером со спичечную коробку на некотором расстоянии друг от друга.

Третий образец — аэрозоль. Он стоит 490 рублей. Производитель советует распылять его прямо на насекомых, потому что со стенки или пола средство быстро испарится.

«Если вы предыдущим вечером нанесли, ночь объект постоял, в течение дня все выветрилось. Распад химии произошел. Уже того эффекта, который был сутки назад, его, разумеется, не будет. Это минус», — сказал эксперт.

И последнее средство — народное. Их в борьбе с тараканами огромное множество. В данном случае испытание пройдет самое популярное из них — борная кислота.

Чтобы приманка была эффективной, порошок рекомендуют смешивать с каким-нибудь продуктом. Особенно привлекает насекомых яичный желток. По словам Чеботарева, если он вареный, достаточно двух-трех пакетиков борной кислоты по десять граммов. Если же сырой, то рекомендуют использовать четыре-пять пакетиков.

Если верить производителям магазинных препаратов, все образцы должны помочь избавиться не только от тараканов, но еще и от муравьев. Эти насекомые тоже часто поселяются в домах и доставляют жильцам немало хлопот.

Исследователи решают провести наглядный эксперимент. В один стеклянный куб запускают тараканов, а в другой — муравьев. Отдельно друг от друга применяют против них каждое из имеющихся средств.

Первым испытание проходит мелок. Им просто рисуют по дну емкости. Гель наносят с помощью специального пистолета, чтобы состав было проще дозировать. Но делать это можно и вручную. Из смеси борной кислоты и яичного желтка нужно сделать небольшие шарики и разложить по кубу. Аэрозоль следует распылять в маске или респираторе. В противном случае химический состав может попасть в легкие и серьезно навредить здоровью.

За действием образцов наблюдают в течение часа. Пора сравнить результаты. Самым эффективным оказывается аэрозоль. Даже ждать не пришлось. Уже через несколько минут и тараканы, и муравьи были полностью уничтожены. Правда, в реальной жизни обработать всех вредителей одним махом не получится.

«В случае, когда мы не знаем, где у нас скрываются тараканы внутри нашей квартиры, аэрозольный баллончик будет малоэффективен. Потому что мы не сможем забрызгать всю кухню. А если даже и забрызгаем, мы не знаем, может быть, эти тараканы внутри холодильника банально или где-то внутри микроволновой печи», — объяснил специалист.

Труднодоступные места и пути миграции насекомых лучше обработать мелом. Спустя час он тоже показывает стопроцентный результат. А вот дорогой гель оказывается не таким эффективным. Он уничтожает только половину тараканов за время эксперимента, а на муравьев вообще не действует.

«Складывается впечатление, что те приманки, аттрактанты, которые присутствовали в геле, не очень интересны для муравьев», — отметил Чеботарев.

Борная кислота срабатывает еще хуже. На муравьев она не действует, а среди тараканов урон минимальный. Правда, эксперт уверяет: сбрасывать со счетов народное средство не стоит. У него накопительный эффект. Как правило, ярко выраженный результат можно увидеть только на пятый-седьмой день.

Выходит, самыми быстрыми и эффективными средствами против тараканов выступают мел и аэрозоль. У них разный принцип действия, поэтому надежнее всего применять эти препараты одновременно. Еще лучше, если в составе будут разные действующие компоненты. Ведь ко многим ядам тараканы уже успели приспособиться.