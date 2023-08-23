Эпоха СССР: 10 вещей, которые уже никогда не понять современной молодежи

Фото, видео: Булдаков Олег / Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru

Сахарная вода, трехлитровые банки, карандаши — в советское время абсолютно любой предмет мог стать частью хитроумного лайфхака.

Советское время — особая эпоха, которую многие вспоминают с теплотой и радостью. То, насколько тогда была другая жизнь, становится заметно при одном взгляде на современное поколение. Сегодня молодым людям достаточно дотянуться до телефона, чтобы купить новую одежду или косметику, решить бытовые проблемы или разобраться со сломанной техникой. Раньше на каждую проблемную ситуацию находился свой рабочий лайфхак, нужно было всего лишь включить смекалку.

Пятый канал решил выяснить, какие привычные в СССР вещи уже никогда не поймет и уж точно не додумается использовать новое поколение.

Олдскульная перемотка кассеты

www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

В советские времена послушать любимую музыку было не так уж и просто — композиции записывались на кассеты, которые магнитофон часто зажевывал, а не плеере кнопка перемотки могла отсутствовать вовсе. Поэтому молодежь шла на ухищрение. Понравившуюся песню буквально «накручивали». Но за это нужно было браться со знанием дела, в противном случае высок был риск остаться совсем без кассеты.

Чтобы перемотать на начало песни, требовался карандаш (обязательно шестигранный, с круглым такой финт не проходил), который вставлялся в левое отверстие и прокручивался по часовой стрелке и точно отмеренное количество раз. Аналогично, для перемотки на следующую композицию — крутить нужно было в правом отверстии против часовой. С появлением современной техники лайфхак стал неактуален, но смекалка советской молодежи все равно поражает.

Сахарные кудри без лака

Дефицит косметических средств породил немало интересных хитростей среди красавиц СССР. Например, лак для укладки часто заменяли сахарной водой. С ее помощью создавались начесы и закреплялись пышные кудри.

Но лайфхак подходил не всем, обладательницы густой и тяжелой шевелюры заменяли сахар пивом, накручивали пряди на разогретые вилки или завязывали их в колечки тканевыми жгутиками на ночь (за неимением бигудей).

Музыкальные инструменты на любом празднике

© РИА Новости / Олег Ласточкин

Гитарист или баянист — обязательный гость любой советской посиделки. Именно они отвечали за создание приятной атмосферы во время шумной встречи. Но все не так просто, ведь на них лежала огромная ответственность — нужно было виртуозно отыграть наиболее популярные композиции, а также знать слова. Удивительно, как раньше парни с музыкальным инструментом за спиной встречались постоянно, а сегодня дворовые песни — большая редкость.

Обмен вещами

Современная молодежь тоже любит меняться одеждой, но в советское время — это имело особенное значение. Юные красавицы, собираясь на дискотеку, выбирали вечерний образ коллективно, подключались все подружки.

Дефицит нередко вставлял палки в колеса молодежи, которая хотела выглядеть модно. К счастью, находчивость и дружелюбие помогали быстро выкрутиться из затруднительной ситуации.

Зимние шапки на банках

А к имеющимся вещам советские юноши и девушки относились особенно бережно (да и не только они). Дорогие и ультра-модные меховые шапки надевали на трехлитровые банки, чтобы те не потеряли формы.

Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС

Также серьезно в СССР подходили к хранению шуб, которые нередко атаковала моль. Надежным способом избавления от вредителей было высушивание листьев герани. Их складывали в полотняный мешочек и укладывали на полки шкафа.

Травяные маски для волос

Сегодня в магазинах реально найти уходовые средства на любой вкус и цвет. Увлажняющие, восстанавливающие, фиксирующие — в советские времена на каждый запрос находился травяной рецепт.

Для восстановления и укрепления шевелюры использовали бесцветную хну и крапиву. Для очищения и смягчения волосы ополаскивали чистотелом, ромашкой, зверобоем и даже подорожником. Любопытные и действенные средства нередко передавались от матери к дочери.

Спички в губной помаде

То, что удавалось купить из косметики, советские женщины берегли по максимуму. Тушь, тени, пудра, тональное средство — все использовалось до последней капли. По этой же причине у многих из помады всегда торчала спичка. С остатками средства, к которым нельзя было никак подобраться, проходил только такой хитрый трюк.

Сода на все случаи жизни

Чудодейственным средством, которое помогало в самых разных бытовых делах, была сода. Ее использовали вместо разрыхлителя в тесте (гасили уксусом), применяли для прочистки труб в ванной и устранения пригара в кастрюле.

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Кроме того, она выручала при простуде или ноющем зубе. Содовый раствор помогал против мокрого кашля и устранял боль вплоть до похода к стоматологу. Сейчас на каждую ситуацию найдется отдельное средство, а раньше хватало обыкновенной и недорогой соды.

Зубная паста для чистой кожи

В борьбе за чистую кожу молодежь прибегала к необычным методам. Одним из наиболее популярных способов было нанесение зубной пасты на высыпание. Держать средство нужно было несколько минут, в результате проблемные участки подсушивались, и кожа очищалась намного быстрее.

Чулки в морозилке

А этот лайфхак современное поколение не поймет вовсе. Раньше достать новую пару чулок было настоящим испытанием, поэтому имеющиеся пары берегли как зеницу ока. Для уплотнения советские девушки клали их в морозилку. Многие верили, что после такой процедуры ткань реже рвалась. Кроме того, ходили слухи, что это предотвращает развитие грибка и других болезней стоп.