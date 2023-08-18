Судьба или трагедия: почему на самом деле люди уходят из жизни молодыми

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Смерть в раннем возрасте — это всегда печальное известие. Человек уходит, не успев по-настоящему пожить из-за внезапной аварии, болезни, травмы или несчастного случая. Но почему так происходит?

Криминальные сводки переполнены жуткими происшествиями с летальными исходами молодых людей. Те, кто по всем заветам должен прожить долгие счастливые годы, скоропостижно уходят, не успев реализоваться и действительно проявить себя.

Некоторых смерть настигает сразу после окончания школы, другие встречаются с ней, не дожив до середины третьего десятка.

С чем связана эта жуткая закономерность? Почему так много молодых людей уходят из жизни несправедливо рано? О том, какая на самом деле причина преждевременной смерти, рассказала эзотерик Аделина Панина.

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Причины смерти в молодом возрасте

С точки зрения эзотерики, существует несколько причин, почему люди уходят из жизни слишком рано.

«Люди, которые проживают яркую, но очень быструю жизнь, как правило, умирают по нескольким причинам. Либо произошел перерасход энергетического потенциала, который был выделен человеку на всю жизнь, либо же он исполнил свое предназначение достаточно быстро и поэтому ушел», — объясняет специалист.

Некоторые люди рано находят свое призвание, о чем говорит резкий рост популярность и яркое проявление таланта. Человек ощущает собственную силу и спешит реализовать данные ресурсы по максимуму. Но здесь и кроется опасность — организм элементарно не выдерживает таких нагрузок. Возможно, поэтому старшее поколение так часто напоминает, что «не стоит спешить жить», «не торопись, а то успеешь»

А некоторым попросту суждено умереть в раннем возрасте. Выполнив свое предназначение, которое не всегда бывает масштабным и сложным, они буквально сгорают на глазах.

«Душа сама выбирает, когда уйти по тем или иным причинам. Иногда с точки зрения физического мира эти причины кажутся очень несправедливыми. Это могут быть аварии, передозировки наркотиками или какая-то внезапная нелепая смерть. Изменить или повлиять на ход событий практически невозможно», — комментирует эзотерик.

Можно ли ускользнуть от смерти

Но нельзя забывать, что способности могут достаться человеку, который их не станет расходовать вовсе или заметит в уже более зрелом возрасте.

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Такое случается нередко. Тот же Алан Рикман, ставший идеальным воплощением Северуса Снейпа из вселенной «Гарри Поттера» на экране, пришел в актерство лишь в 42 года. До этого он работал дизайнером, даже не задумываясь, насколько уникален и востребован его низкий, глубокий голос в театральной сфере, которой он посвятил вторую половину жизни. Спустя 28 лет после начала новой карьеры Алан стремительно скончался из-за рака поджелудочной железы, едва успев найти свое призвание и сыскать мировую известность. Но именно эта медлительность и желание развиться в разных сферах, с точки зрения эзотерики, позволили ему прожить долгие 70 лет.

Но есть и те, кто выбрал вечную гонку и стремление к реализации. Их имена известны всем — Виктор Цой, Сергей Бодров, Фредди Меркьюри, Элвис Пресли, Хит Леджер и многие другие. Они спешили жить и расплатились за мощный потенциал души самым ценным, утверждает специалист.