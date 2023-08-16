Строжайшая тайна: почему Александр Домогаров скрывает имя новой супруги

Александр Домогаров заявил о нежелании впускать посторонних в свою личную жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Александр Домогаров тщательно оберегает свою личную жизнь. Кто мог стать новой избранницей звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Александр Домогаров женился. Кто стал четвертой супругой актера? Почему он скрывает личную жизнь от общественности? Что за беда пришла в семью легендарного гардемарина? И чем Домогарова обидел режиссер Андрей Кончаловский? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это какой-то рубеж, такой чисто временной, когда перед тобой открываются другие пространства, другие цели, другие дороги. Новое что-то, новое», — заявил актер.

СМИ облетела новость: Александр Домогаров женился. Причем слухи о прошедшей свадьбе спровоцировал сам артист. В одном из интервью он признался, что уже давно несвободен:

«Она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена».

Правда, позже Домогаров, видимо, понял, что сказал лишнее.

«Да я… при чем здесь? Может, я женился десять лет назад, откуда вы знаете?», — сказал он.

Имя избранницы — строжайшая тайна. Одни предполагают, что ей стала танцовщица Татьяна Степанова. Другие уверены, что «гардемарин» снова женился на второй супруге Ирине Гуненковой.

Домогаров — один из самых скрытных актеров российского кино. Он тщательно оберегает свою личную жизнь. Говорит, что не хочет впускать туда посторонних.

«Я хочу быть один и я один — это разные вещи. Я могу при всех „хочу быть один“. При вас хочу побыть один. Но это не одиночество же», — высказался артист.

Александр Домогаров был женат трижды. Первой супругой стала Наталья Сагоян, второй — Ирина Гуненкова, третьей — Наталья Громушкина. Последний брак закончился громким скандалом и взаимными обвинениями.

«Есть, наверное, великие браки, но это еще не факт, что в этих браках нет всего того, что происходит у всех людей в жизни. Значит, как-то люди дорожат именно этим союзом. Мне не довелось», — отметил актер.

Зато со второй женой актер сумел сохранить теплые отношения, несмотря на то, что в свое время Домогаров ушел от нее к другой. Он признается: лишь спустя годы осознал, какую боль причинил возлюбленной.

«Я не понимал, как можно лгать и зачем обманывать всех и, главное, себя. Наверное, это больно было для второй половины. Для меня непросто», — объяснил артист.

Но Ирина смогла забыть все обиды. Бывшие супруги регулярно общались вплоть до ее смерти 13 августа 2023-го. И именно Гуненкову актер считал самым близким другом.

«Это ответ, однолюб ли я. Этот человек первый в списке. Я сначала наберу ему, а потом буду думать, что мне делать дальше», — признался Домогаров.

Два года назад Ирине поставили страшный диагноз — рак. В последнее время ее состояние ухудшилось. Лекарства перестали помогать. Врачи выписали пациентку домой.

Сын артиста Александр-младший не отходил от матери. Чтобы быть рядом с ней, ему пришлось остановить работу над проектом, где он трудился в качестве режиссера. Продюсерская компания обвинила молодого человека в срыве производства. Знаменитый отец вступился за наследника:

«Морально, психологически ситуация крайне сложная».

Домогаров, как никто другой, понимает сына. Ведь сам переживал похожую ситуацию. Когда Ирина только заболела, он много времени проводил в больницах. По его словам, режиссер Андрей Кончаловский не стал входить в положение, а просто заменил его другим актером.

«Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием к его беде. А он — нет», — рассказал Домогаров.

Он не стал тогда выяснять отношения. Хоть и говорит: сам бы так не поступил никогда в жизни. Домогаров не раз повторял, что самое главное для него — семья.