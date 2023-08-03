Магия ночного неба: как загадать желание во время потока Персеиды с 12 на 13 августа

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Поток Персеиды — это не только красивое астрономическое явление, но и отличный шанс загадать самые заветные желания.

Поток Персеиды — одно из наиболее впечатляющих космических явлений. В 2023 году сотни ярких метеоров вновь рассыпятся по небу, создавая прекрасный звездопад.

Но важно помнить, что для наблюдения за потоком Персеиды следует выбрать место с минимальной засветкой, а также не забыть загадать заветное желание. О том, как и где лучше всего получится рассмотреть удивительный феномен, рассказал Пятый канал.

Что такое поток Персеиды

Поток Персеиды — это метеорный поток, ежегодно проходящий близко к Земле со стороны созвездия Персея — отсюда и название. Он образуется в результате встречи планеты со шлейфом пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Искорки размером с песчинку сгорают в атмосфере, создавая эффект звездного дождя. По небу с невероятной скоростью проносятся светящиеся линии — метеоры. И некоторые особенно яркие «гости» — болиды. Все верно, поток Персеиды, это не падающие звезды, а космическая пыль, хотя в общественном сознании распространено именно такое романтическое определение.

Для наблюдателя в средней полосе России поток начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко, почти в зенит, так «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу. Когда яркое звездное шоу достигает своего пика, метеоры проносятся по ночному небу буквально ежеминутно, расчерчивая темноту яркими полосками. В потоке Персеиды проходит около 60 метеоров в час.

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Когда и где наблюдать поток Персеиды 2023

Метеорный поток Персеиды пролетает на близком расстоянии от Земли каждый год с 17 июля по 26 августа и как правило проявляет наибольшую активность с 5 по 20 августа.

В 2023 году он будет лучше всего обозрим с Земли в ночь с 12 на 13 августа. Ежечасно в небе будут сверкать около сотни «падающих звезд». Кульминация космического события ожидается 12 августа в 23 часа — это самое удачное время, чтобы увидеть максимальное количество метеоров — до 110 в час. В 2023 году звездопад Персеиды совпадает с фазой убывающей Луны, так что поток будет отчетливо виден на протяжении всей ночи.

Небольшая подсказка для любителей астрономии: чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

Конечно, разглядеть падающие звезды в мегаполисе при свете фонарей не получится. Наслаждаться красивым природным явлением желательно за городом. При этом необязательно отъезжать далеко, главное, минимизировать источники искусственного освещения — подняться на возвышенность, например, на холм, так как из низины вид будет хуже.

Никакая специальная техника для этого не нужна, поток Персеиды прекрасен тем, что виден невооруженным глазом на безоблачном небе.

Как правильно загадать желание на падающую звезду

Ночь с 12 на 13 августа 2023 года идеально подходит не только для романтических свиданий, но и для загадывания сокровенных желаний. Стать частью волшебного процесса не так уж и сложно. В первую очередь нужно знать, в какой именно момент попросить у Вселенной помощи и поддержки. Достучаться до щедрого потока Персеиды не так уж и сложно. «Инструкция» состоит всего из нескольких пунктов:

Для начала нужно хорошенько осмыслить желание, убедиться, что оно истинно, а не навязано обществом или близким окружением. Говорить о мечте кому-либо строго запрещается! Ведь это все-таки личное дело.

Важно записать задуманное на листочке бумаги. При этом формулировать необходимо кратко, минуя всякие подробности. То есть, следует обозначить конечную цель, например, купить автомобиль. А уж каким способом появятся средства для его приобретения — забота потока, который сделает все, чтобы задуманное свершилось наилучшим образом.

Не лишним будет упомянуть, что балкон или подоконник у окна для наблюдения за Персеидами не подойдут — придется выехать на природу или хотя бы выйти в парк. Из соображений безопасности лучше осуществить это в компании с кем-то — второй половинкой, друзьями или родственниками.

«Поймав звезду» на небосклоне, нужно произнести написанное желание быстро и четко. Как только свет от метеора погаснет, Вселенная откликнется. После — не забыть о благодарности. Искренние и добрые слова или даже поступки помогут исполнить мечту гораздо быстрее.

Астрологи предупреждают: после завершения ритуала не стоит ждать чуда на следующий же день. Все случится тогда, когда будет нужно. При этом чрезмерная раздражительность и навязчивость лишь отдалит счастливый момент.