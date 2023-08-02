Пушистое вдохновение: какие известные писатели питали особую любовь к кошкам

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Снежок, Глюк, Мука и Аншлаг — как звали питомцев знаменитых литераторов, и какую роль они сыграли в творчестве своих именитых хозяев.

Кошки — загадочные, грациозные и крайне своенравные существа, которые всегда привлекали внимание людей. Неудивительно, что многие известные писатели проявляли особую любовь к этим изящным животным. Обладая тонкими наблюдательными способностями, литераторы находили в них вдохновение, компаньонов и даже идеальных муз.

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«Шестипалое наследие» Эрнеста Хемингуэя

Фотохроника ТАСС

Великий американский писатель стал любителем кошек благодаря своему другу — Стэнли Декстеру. Он преподнес Хемингуэю в качестве подарка котенка с крайне примечательной особенностью: на всех лапках животного было по шесть пальцев.

Несмотря на отличную возможность, Хэмингуэй никак не обыграл изюминку питомца и назвал его просто — Снежком. Так началась история трогательной любви длинною в жизнь. Спустя некоторое время у писателя обитало уже более 20 пушистых друзей.

Дом-музей Хемингуэя во Флориде впоследствии стал пристанищем для огромного количества кошек, среди которых несколько десятков потомков Снежка с такой же особенностью лапок. Сейчас кошачье царство официально считают национальным достоянием.

На страницы книг домашние любимцы тоже попали. Например, роман «Острова в океане» стал отчасти автобиографичным. В повествовании присутствовали коты, чьи описания совпали с питомцами писателя.

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Твен: кошки достойны настоящего имени

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Достоверно известно о большой любви Марка Твена к кошкам и другим животным, которых у него было немало. Это же подтверждают его произведения, где зачастую фигурируют хвостатые. Многим из них писатель дал не обычные клички, а достойные имена: Генерал Грант, Пророк Моисей, Маргарет.

В жизни Твена также был особенный черный кот — Бамбино. Однажды любимец потерялся и встревоженный хозяин разместил рекламу по всему Нью-Йорку, пообещав пять долларов нашедшему.

«Пять долларов вознаграждения тому, кто вернет кота Марку Твену. Дом № 21 на Пятой авеню. Крупный, насыщенно-черный; густой бархатистый мех; на груди слабая бахрома белой шерсти; нелегко найти при обычном свете», — сообщалось в объявлении.

К счастью, Бамбино нашел путь домой. А писатель даже перенял некоторые привычки у своих питомцев. Например, Марк Твен фырчал по-кошачьи, когда сердился, из-за чего дочери иногда специально злили отца.

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Реальные и мистические коты Пушкина

www.globallookpress.com / Russian Look

Нельзя не упомянуть и о любви классика русской поэзии — Александра Сергеевича Пушкина. Кошки довольно часто встречаются на страницах его произведений, а также — в рисунках. Поэт прославился как любитель дородных котов. Они изображались спиной к зрителю, обладали характерными ушками и извивающимся хвостиком, который выдавал ожидание или даже заинтересованность чем-то.

В произведениях поэт упоминал реальных, а иногда и мистических котов. Например, в своей первой законченной поэме «Руслан и Людмила», откуда поклонники узнали про «ученого кота». Интересные рисунки Пушкина также можно найти в альбоме Елизаветы Ушаковой. Она была женой друга Александра Сергеевича — Сергея Киселева по прозвищу «Кис» (по первым буквам фамилии). На этих изображениях показана взаимная любовь пары глазами Пушкина.

Кошки для Тэффи

Instagram* / romantic_academia

Писательница и поэтесса Надежда Лохвицкая, более известная под псевдонимом Тэффи, составляла мнение о новых знакомых по их отношению к четвероногим. Если те не любили кошек, то она считала их подозрительными и даже неполноценными.

«Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот: если он кошек любит, я ему много за это прощаю», — объясняла писательница.

Своим принципам Тэффи была верна, поэтому, несмотря на все положительные качества, так и не смогла простить Вере Николаевне Буниной (жене известного поэта Серебряного века, Ивана Бунина) нелюбовь к усатым друзьям. А на недостатки того же Владислава Ходасевича, именитого русского критика и заядлого кошатника, зачастую закрывала глаза. Кроме того, в ее библиографию входит целый «пушистый эпос». Его главными героями стали Тигрокот и Белолапка.

Катарина: член семьи и муза По

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Эдгар Аллан По, широко известный американский писатель, внес огромный вклад в развитие сразу нескольких направлений литературы, в том числе жанра ужасов. У писателя была любимая кошка по кличке Катарина. Именно она вдохновила американского писателя на многие произведения, которые сегодня считаются классикой.

Жизнь По была непростой: жена — страдала туберкулезом, он — пристрастился к алкоголю. На все это накладывалась их бедность. Кошка была лучом света в семье. Она наблюдала за работой писателя, сидя у него на плече, а также согревала супругу в холодном доме, прижимаясь к ней. Впоследствии комплексы и страхи, которые сопровождали Эдгара Аллана По из-за отсутствия возможности обеспечить достойную жизнь себе и супруге, вылились на страницы рассказа «Черный кот», ставшего культовым.

«Кошачья» семья Цветаевой

Instagram* / marina.tsvetaeva

В жизни Марины Цветаевой с котами было связано немало событий. Поэтесса по-особенному относилась к животным, и эта любовь, хоть и была сильной, всегда длилась недолго.

Ее первым пушистым другом стал котенок Кусака, который появился в семье вскоре после рождения дочери Ариадны. Больше года питомец прожил у Цветаевых в Крыму, а после переехал вместе с хозяевами в Москву. К несчастью, вскоре после этого он умер. Кусаку отравила уволенная кухарка, которая не смогла смириться с потерей работы Поэтесса тяжело переживала смерть животного, поэтому решила не хоронить тело, а отнести к таксидермисту (чучельник). До самого мая 1922 года, когда она с дочерью покинула свой дом в Борисоглебском навсегда, шкурка Кусаки висела на стене ее комнаты.

«Это была моя великая кошачья любовь», — записала Цветаева в 1918 году.

Марина Цветаева писала о котах в стихах, они окружали ее в жизни. Члены семьи Цветаевой обращались друг к другу «по-кошачьему»: мужа поэтесса звала Львом, а он ее — Рысью, дочерей называли котятками, а сына — просто Мур.

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Кот Аншлаг и кошка Мука

Антонов Алексей / Фотохроника ТАСС

У одного из самых известных котов российской литературы — Бегемота из романа «Мастер и Маргарита» тоже есть реальный прототип. На создание кота-оборотня и любимого шута Воланда писателя вдохновил Флюшка — большой домашний питомец серого цвета. Правда, Булгаков сделал Бегемота черным, так как именно такой окрас ассоциируется с нечистой силой.

Питомцев в доме писателя было несколько. Одна из кошек, которую Михаил Афанасьевич никогда не брал на руки, получила кличку Мука. А ее первого котенка назвали Аншлаг — в честь успешной постановки пьесы Булгакова «Зойкина квартира».

Даже после смерти коты были неразрывно связаны с писателем. В доме-музее на Патриарших прудах был проведен целый конкурс на роль лучшего прототипа Бегемота. Черный завсегдатаи «Булгаковского Дома» быстро стал полноправным сотрудником музея и всеобщим любимцем.

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Разговоры на кошачьем

www.globallookpress.com / MACIEJ SOCHOR

Члены семьи Бродского, известного русского поэта, очень любили кошек и даже иногда мяукали, шутливо выражая своих эмоций. Сам же Иосиф Александрович нередко завершал разговор по телефону с близкими и друзьями фразой «мяу-мяу». Также он очень любил рисовать небольшие «кошачьи» иллюстрации. Их можно встретить в письмах к друзьям и на подаренных им книгах.

Особая любовь к пушистым любимцам также нашла отражение в его эссе под названием «Кошачье мяу». В фильме Андрея Хржановского «Полтора кота», посвященном Иосифу Бродскому, кот выступает в качестве альтер-эго поэта.

Любимица по кличке Сигарета

www.globallookpress.com / Global Look Press

В жизни Альбера Камю, великого французского философа двадцатого века, было две страсти — курение и коты. Писатель обладал незаурядным чувством юмора, поэтому дал своей домашней любимице забавное имя — Сигарета.

По утверждению самого Альбера Камю, это была необычная кошка, сыгравшая важную роль в его жизни. Она была его постоянным спутником и верным другом. Философ описывал ее как одно из самых умных животных, с которыми ему приходилось иметь дело.

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